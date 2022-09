MONTGOMERY, Ala. (AP) – L’Alabama pourrait être prêt à utiliser une nouvelle méthode d’exécution non éprouvée appelée hypoxie azotée pour exécuter une condamnation à mort plus tard ce mois-ci, a déclaré lundi un avocat d’État à un juge fédéral.

James Houts, procureur général adjoint de l’État, a déclaré au juge de district américain R. Austin Huffaker Jr. qu’il est “très probable” que la méthode soit disponible pour l’exécution d’Alan Eugene Miller, actuellement prévue pour le 22 septembre par injection létale.

La décision finale d’utiliser ou non la nouvelle méthode appartient au commissaire aux corrections John Hamm, a-t-il déclaré, et un litige est probable.

L’hypoxie à l’azote, qui est censée causer la mort en remplaçant l’oxygène par de l’azote, a été autorisée par l’Alabama et deux autres États pour les exécutions mais n’a jamais été utilisée.

Condamné pour un triple meurtre en 1999, Miller tente de bloquer son exécution à la prison de Holman. La révélation de la possibilité d’utiliser la nouvelle méthode est intervenue lors d’une audience du tribunal sur l’affirmation de Miller selon laquelle le personnel pénitentiaire avait perdu ses papiers il y a plusieurs années. Dans ce document, il a demandé de l’azote comme méthode d’exécution plutôt qu’une injection létale.

Houts a déclaré au juge que l’État était allé jusqu’à voir si Miller accepterait d’être équipé d’un masque pour l’utilisation d’azote, mais le détenu a refusé.

L’avocate de Miller, Mara Klebaner, a déclaré que l’équipe juridique du détenu avait besoin de plus d’informations sur le processus d’azote et n’accepterait pas aveuglément son utilisation. Les avocats de Miller ne veulent pas qu’il soit le cas test d’une méthode d’exécution non éprouvée, a-t-elle déclaré.

Miller, qui était au tribunal pour l’audition de la preuve, devait témoigner.

Miller, un chauffeur de camion de livraison, a été reconnu coupable de fusillades sur le lieu de travail qui ont tué Lee Holdbrooks, Scott Yancy et Terry Jarvis dans la banlieue de Birmingham. Miller a tiré sur Holdbrooks et Yancy dans une entreprise, puis s’est rendu à un autre endroit pour tirer sur Jarvis, selon des preuves.

Miller était délirant et croyait que les hommes répandaient des rumeurs à son sujet, notamment qu’il était gay, ont montré des témoignages. Un psychiatre de la défense a déclaré que Miller souffrait d’une maladie mentale grave, mais que son état n’était pas suffisamment grave pour servir de base à une défense de folie en vertu de la loi de l’État.

Kim Chandler, l’Associated Press