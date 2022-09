BISMARCK, ND (AP) – La légalisation du pot récréatif dans le Dakota du Nord pourrait réduire d’au moins 80% le nombre de personnes enregistrées pour utiliser la drogue comme médicament, en raison de l’accès à de plus grandes quantités et à des produits plus variés, a déclaré lundi un responsable de la santé. .

Les partisans de la légalisation de la marijuana récréative dans le Dakota du Nord ont réussi le mois dernier à soumettre la question à un vote public en novembre en soumettant plus que les 15 582 signatures de pétition valides requises pour l’obtenir sur le bulletin de vote.

L’État a délivré plus de 8 200 cartes d’identité à des patients éligibles depuis que les électeurs du Dakota du Nord ont approuvé la marijuana médicale en 2016.

Les formes de marijuana médicale approuvées du Dakota du Nord sont les feuilles et les fleurs séchées, les concentrés, les teintures, les capsules, les topiques et les patchs transdermiques. Des dispensaires de pots médicaux sont situés à Fargo, Bismarck, Devils Lake, Fargo, Jamestown, Grand Forks, Minot et Williston. Les produits comestibles faisaient partie de l’initiative initiale, mais la législature de l’État les a retirés de la liste, craignant qu’ils ne tombent entre les mains des enfants.

L’initiative sur le scrutin de novembre permettrait aux personnes de 21 ans et plus de consommer légalement de la marijuana à la maison ainsi que de posséder et de cultiver des quantités restreintes de cannabis. L’État pourrait enregistrer jusqu’à sept entreprises de fabrication de marijuana et 18 dispensaires. Les produits comestibles seraient autorisés.

Le directeur de la division de la marijuana médicale, Jason Wahl, a déclaré que des milliers de patients détenant des cartes de pot médical opteront probablement pour l’achat auprès de sources récréatives si la mesure est approuvée.

Les utilisateurs de marijuana médicale, par exemple, ne peuvent acheter que 2,5 onces de fleur de cannabis sur une période de 30 jours. S’ils sont approuvés par les électeurs, les utilisateurs de marijuana à des fins récréatives pourraient potentiellement – ​​illégalement – ​​acheter au moins cette quantité en une journée, car “rien de tout cela n’est suivi”, a déclaré Wahl.

Le pot médical est taxé au taux de taxe de vente de 5% de l’État, plus les taxes locales. La marijuana récréative serait taxée au même taux.

Wahl a déclaré lundi à un panel législatif que le Dakota du Nord pourrait s’attendre à 1,3 million de dollars de revenus au cours du prochain cycle budgétaire de deux ans grâce aux frais de demande et d’enregistrement des entreprises de fabrication et des dispensaires, ce qui couvrirait le coût de la surveillance de l’État.

Wahl a déclaré que le département des impôts de l’État n’avait pas calculé le montant qui pourrait provenir des ventes de pots récréatifs, car le coût du produit et le niveau des ventes sont actuellement inconnus.

James Macpherson, Associated Press