« État fragile » : Craintes pour les anciennes structures de Marrakech après le tremblement de terre | Nouvelles sur les tremblements de terre

Marrakech, la quatrième plus grande ville du Maroc, a été secouée du jour au lendemain par un puissant tremblement de terre qui a détruit des bâtiments historiques et fait des centaines de morts.

La vieille ville de la ville antique aurait été particulièrement touchée par des images de bâtiments effondrés et de décombres éparpillés le long de ses rues étroites.

La vieille ville de Marrakech endommagée

La vieille ville est devenue un site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1985 et contient des bâtiments datant de sa fondation au XIe siècle.

Entourée d’anciens murs construits sous la dynastie des Almoravides – qui sont sorties du désert pour conquérir le Maroc et fonder Marrakech – la vieille ville regorge de ruelles étroites et de monuments historiques.

Les murs ponctués d’une série de portes impressionnantes sont d’une couleur ocre distincte, car ils sont fabriqués à partir de la terre rouge de la plaine environnante de la ville. C’est pourquoi Marrakech est devenue la « Ville Rouge ».

La vieille ville abrite également la célèbre place Jemaa el-Fna, la place la plus animée du continent africain, vers laquelle de nombreux habitants se sont précipités lorsque le tremblement de terre a renversé des bâtiments et envoyé des décombres dans les rues.

La place triangulaire qui remonte au 14ème siècle est entourée de restaurants, de stands de marché et de bâtiments publics, et constitue un centre commercial et de divertissement populaire auprès des habitants et des touristes.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré une partie d’un minaret effondré sur la place Jemaa el-Fna, blessant deux personnes. Selon certaines informations, certaines parties des murs historiques auraient été endommagées.

« Nous avons dû fuir juste après le fort séisme », a déclaré Jaouhari Mohamed, un habitant de la vieille ville, décrivant des scènes désespérées alors que les gens fuyaient pour se mettre en sécurité.

« Je n’arrive toujours pas à dormir dans la maison à cause du choc et aussi parce que la vieille ville est composée de vieilles maisons. Si l’un tombe, les autres s’effondreront.

« Soudain et catastrophique »

Des touristes et des habitants ont publié des vidéos de personnes criant alors qu’elles fuyaient les immeubles.

Abdelmounim El Amrani d’Al Jazeera, en reportage depuis Tétouan au Maroc, a décrit les craintes de graves dommages structurels aux anciennes structures de Marrakech, qui n’ont « pas été construites selon les normes ou réglementations antisismiques ».

Noureddine Bazine, journaliste et résident de Marrakech, a déclaré que le tremblement de terre était « soudain et catastrophique » pour la population locale.

« A Marrakech, les dégâts les plus importants ont eu lieu dans la vieille ville car les bâtiments sont susceptibles de s’effondrer, et certains d’entre eux peuvent s’effondrer même sans tremblement de terre en raison de leur état fragile », a-t-il déclaré.

Mohamed, un habitant de Marrakech, a déclaré qu’il se trouvait dans son appartement au troisième étage de son immeuble lorsque le séisme s’est produit.

« Tout a commencé à trembler soudainement et violemment… De nombreux bâtiments anciens se sont effondrés dans la vieille ville. Les banlieues de Marrakech ont été extrêmement touchées par le séisme », a-t-il déclaré.

Marrakech doit accueillir début octobre les réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.