État d’urgence locale déclaré pour certaines parties de Kitimat-Stikine en raison d’inondations

Le district régional de Kitimat-Stikine a déclaré l’état d’urgence local dans Old Remo, New Remo, Usk et le nord de Kitselas, alors que les eaux de crue montent dans et autour de la région au milieu d’une vague de chaleur record.

Mardi 16 mai, le chef des pompiers de Thornhill, Rick Boehm, a déclaré que le district régional avait émis des ordres d’évacuation pour Old Remo et New Remo.

Une alerte d’évacuation est maintenant en place pour les zones suivantes à Terrace proprement dite : terrain de camping Ferry Island, rue Skeena (au sud de l’avenue Haugland), avenue Haugland (à l’ouest de la rue Braun – côté sud uniquement), rue Braun (au sud de l’avenue Haugland . – côté ouest seulement), Medeek Avenue (à l’ouest de Craig St. – côté sud seulement), Craig Street, Mills Avenue, Apple Street et Graham Avenue (à l’ouest de Kenney St.).

Des sacs de sable sont actuellement disponibles au service d’incendie de Thornhill et les résidents sont invités à venir les chercher au besoin entre 8 h et 21 h.

Pendant ce temps, tous les sentiers, terrains de jeux et campings de Ferry Island sont désormais fermés au public en raison de la crue des eaux.

Plus à venir.

