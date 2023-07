État d’urgence, évacuations annulées alors que l’incendie de Knox Mountain est maîtrisé

Le feu de forêt de Knox Mountain à Kelowna est maintenant classé comme étant sous contrôle.

BC Wildfire Services a changé l’état de l’incendie en fin d’après-midi le lundi 3 juillet.

Parce qu’il est peu probable que l’incendie se propage, le district régional du centre de l’Okanagan (RDCO) a annulé les alertes d’évacuation restantes et l’état d’urgence local mis en place le samedi 1er juillet.

« Bien que l’incendie soit maintenant maîtrisé, nous aimerions rappeler à nos résidents qu’il s’agit toujours d’un incendie actif et que dans les zones où le feu ne brûle plus, il existe encore des dangers potentiels », a déclaré la chef adjointe du service d’incendie de Kelowna, Sandra Follack. « Nous apprécions la patience du public et son aide dans les efforts de lutte contre les incendies en restant à l’écart des zones de Knox Mountain Park qui faisaient partie de l’incendie actif alors que les équipes poursuivent leurs efforts d’extinction des incendies. »

Le service d’incendie restera sur place pour gérer les points chauds qui surviennent dans la région.

Bien que l’incendie soit maintenant maîtrisé, Knox Mountain restera fermé pour l’instant pour la sécurité publique. Après un incendie de forêt, de nouveaux dangers peuvent apparaître, notamment des dolines causées par la combustion des racines des arbres. La Ville de Kelowna accédera au parc le mardi 4 juillet pour identifier les dangers et déterminer la gravité des dommages causés au parc.

Puisque le parc demeure fermé, la Ville demande à la population de rester à l’écart les pompiers et les intervenants d’urgence peuvent exercer leurs fonctions.

L’incendie a atteint 6,3 hectares.

