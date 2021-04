Les avocats et un membre de la famille d’Andrew Brown Jr. ont évoqué à plusieurs reprises sa mort comme une «exécution» lundi, tout en se plaignant de n’avoir été autorisés à regarder que 20 secondes de vidéo corporelle de sa rencontre fatale avec les forces de l’ordre.

Le maire d’Elizabeth City, le site de manifestations à la suite du dernier meurtre très médiatisé d’un homme noir par la police, a déclaré l’état d’urgence plus tôt dans la journée alors que les autorités de Caroline du Nord travaillaient à caviarder les images avant de permettre à la famille et aux avocats de regardez-le.

«Nous n’avons pas le sentiment d’avoir obtenu la transparence», a déclaré Benjamin Crump, l’un des avocats représentant la famille, lors d’une nouvelle conférence. « Nous n’avons vu qu’un extrait de la vidéo. … Et ils ont déterminé ce qui était pertinent. Pourquoi la famille ne pouvait-elle pas voir toute la vidéo? Ils n’ont montré qu’une seule vidéo de caméra corporelle, même si nous savions qu’il y en avait plusieurs. » ‘

Brown, père de sept enfants, a été tué par balle par les adjoints du shérif du comté de Pasquotank qui purgeaient un mandat de perquisition à Elizabeth City la semaine dernière.

Les manifestants ont exigé que la vidéo soit rendue publique.

«Il pourrait y avoir une période de troubles civils dans la ville après la diffusion publique de ces images», a reconnu la mairesse Bettie Parker dans la déclaration d’urgence.

Les développements de lundi pourraient encore attiser la fureur à propos de la mort de Brown mercredi, seulement un jour après que l’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, a été reconnu coupable de meurtre lors du meurtre de George Floyd en mai dernier, ce qui a déclenché des manifestations nationales contre l’inégalité raciale et la brutalité policière.

Henry Daniels, représentant également la famille Brown, a déclaré qu’il avait reçu une balle dans la nuque. L’avocat Chantel Cherry-Lassiter a regardé le clip de 20 secondes avec des proches de Brown et a déclaré qu’il gardait les mains dans le volant et ne semblait pas être une menace pour les agents, qui ont tiré alors qu’il reculait son véhicule et tentait de partir.

«Mon père a été exécuté simplement en essayant de sauver sa propre vie», a déclaré Khalil Ferebee, le fils de Brown. «Ces officiers ne lui ont pas fait de mal du tout. »

Daniels a déclaré que la famille avait été informée qu’elle pouvait voir la vidéo à 11h30 lundi, seulement pour être informée environ une heure avant cette heure que la vidéo était en cours de rédaction et ne serait disponible que plus tard dans la journée. Le procureur du comté, R. Michael Cox, a déclaré dans un communiqué que la loi de l’État permettait de brouiller les visages pour protéger une enquête interne active, et «ce processus prend du temps».

Les avocats ont dit qu’ils voulaient la vidéo brute, pas une version expurgée.

« Qu’y a-t-il sur la vidéo qui est si accablant? » Demanda Crump.

Peu de détails sur la fusillade ont été divulgués, bien qu’un premier intervenant puisse être entendu sur l’audio de la dépêche disant: « Soyez avisé que EMS a un homme, 42 ans, une balle dans le dos. »

Le shérif Tommy Wooten a déclaré que des députés avaient tiré et tué Brown alors qu’ils purgeaient des mandats de perquisition et d’arrêt liés à la drogue. Les mandats indiquent que les enquêteurs ont utilisé des informations d’un informateur, y compris des enregistrements d’achats de médicaments, selon des documents judiciaires publiés lundi.

La diffusion publique de la vidéo, exigée par les groupes de défense, nécessite l’approbation du tribunal. Wooten a déclaré qu’il solliciterait cette approbation, mais pas tant qu’il n’aura pas été assuré par le Bureau d’enquête d’État que la publication ne compromettrait pas son enquête.

Wooten, qui a entendu un chœur d’appels à sa démission, a obtenu dimanche le soutien du président de la commission départementale. Le président Lloyd Griffin a demandé à la communauté de faire preuve de patience pendant que l’enquête sur la fusillade se poursuit.

«Accélérer la collecte de preuves et interroger des témoins nuirait à toute future affaire judiciaire qui pourrait être engagée à la suite de cette tragédie», a déclaré Griffin. «La justice, lorsqu’elle est bien faite, prend du temps.»

‘Nous savons que vous êtes en colère’: Le shérif de la NC dit qu’il demandera au juge de publier une vidéo Bodycam

Griffin a déclaré que lors d’une fusillade impliquant un agent à Charlotte il y a deux ans, il a fallu trois semaines pour que les images de la caméra corporelle soient légalement publiées. Griffin a déclaré qu’il espérait que cela ne prendrait pas si longtemps cette fois, mais a déclaré que la loi de l’État devait être suivie.

«Les commissaires soutiennent le shérif Wooten, qui essaie de maintenir la sécurité publique dans notre comté tout en répondant aux besoins de la famille Brown et de ceux qui sont préoccupés par cette fusillade», a déclaré Griffin. «Il est facile de critiquer et il est difficile de diriger.»

Pourquoi la police a-t-elle tué Andrew Brown Jr.? La famille cherche des réponses

Sept députés ont été mis en congé administratif payé depuis la fusillade. Daniels a déclaré que Brown avait été abattu dans le dos par des députés alors qu’il tentait de fuir.

Le gouverneur Roy Cooper a qualifié le tournage de «préoccupant» et a exhorté la diffusion publique de la vidéo «aussi rapidement que possible».

Elizabeth City, à 60 miles au sud de Virginia Beach, en Virginie, est le siège du comté et abrite moins de 18 000 habitants, dont environ la moitié sont des Noirs.

Contribuer: The Associated Press