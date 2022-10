État d’urgence déclaré sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique en raison de la sécheresse

Un état d’urgence local déclaré sur la Sunshine Coast en raison de la sécheresse comprend une ordonnance pour les brasseries, les embouteilleurs d’eau et les producteurs de cannabis non médicaux de fermer l’utilisation de l’eau à partir de 23h59 PT mardi.

Selon la commande le district régional de Sunshine Coast (SCRD) a sécurisé l’approvisionnement en eau jusqu’au début novembre, mais utilise l’ordonnance d’urgence “pour sécuriser et étendre davantage l’approvisionnement en eau s’il n’y a pas de précipitations importantes sur la Sunshine Coast dans les semaines à venir”.

L’état d’urgence local a également été déclaré par le district de Sechelt et la nation shíshálh.

“Nous n’avons malheureusement pas eu d’autre choix que d’ordonner aux grands utilisateurs commerciaux non essentiels de cesser leur consommation d’eau potable”, a déclaré la présidente du conseil d’administration du SCRD, Darnelda Siegers.

“En ce moment, nous devons donner la priorité à notre approvisionnement en eau pour une utilisation essentielle par les résidents, l’hôpital Sechelt et la protection contre les incendies.”

Les piscines, les cidreries, les distilleries et les entreprises impliquées dans l’installation, la réparation ou le nettoyage du béton, du ciment, de l’asphalte, du gravier et des granulats sont également incluses dans la liste des entreprises non essentielles condamnées à “cesser l’utilisation de l’eau potable traitée” avant la date limite.

Le Sechelt Aquatic Center ferme mardi soir jusqu’à la levée de l’ordre, selon le district. Plus d’informations sur l’état des piscines communautaires à Gibsons et Pender Harbour sont attendues dans les prochains jours.

Le SCRD a déclaré qu’il attendait toujours les réponses des ministères provinciaux et fédéraux concernant la modification du modèle de rejet d’eau du réservoir principal de la région au lac Chapman.

Le district a demandé une réduction de la quantité d’eau rejetée du lac dans Chapman Creek pour soutenir les poissons et l’écosystème aquatique du ruisseau afin de le préserver pour la consommation humaine.

Le propriétaire de Persephone Brewing Company a déclaré que la partie délicate pour son entreprise est de ne pas savoir combien de temps durera la commande.

“Mes sentiments sont une petite pointe de panique, un sentiment d’urgence et une profonde inquiétude pour mon entreprise, mes employés et ma communauté”, a déclaré Brian Smith. “Mes pensées sont, d’accord, mettons-nous au travail pour résoudre ce problème.”

L’irrigation des fermes de la région, dont une appartenant à Perséphone, a été interrompue le 31 août lorsque toute utilisation d’eau à l’extérieur a été interdite avec le introduction des restrictions d’eau de l’étape 4 .

Smith a déclaré que l’état d’urgence local mettra également un terme à la production de bière, mais que la brasserie et le magasin resteront ouverts, vendant les produits qu’ils ont en stock.

La Sunshine Coast n’a pas connu de pluies importantes depuis plus de 100 jours. C’est la quatrième fois au cours des sept dernières années que la région connaît une sécheresse importante.

Un projet d’infrastructure proposé en 2017 Le gouvernement provincial a refusé d’augmenter l’approvisionnement en eau du lac Chapman en déclassant un parc provincial de classe A pour y installer un nouveau pipeline.

Smith a déclaré qu’il est frustrant, étant donné que le changement climatique est là, que le district n’ait pas été en mesure de faire une meilleure planification et prévision pour gérer le problème.

“Il n’est pas surprenant que les événements climatiques frappent durement des entreprises comme la nôtre”, a-t-il déclaré.

“Le plus important est de reconnaître que le changement climatique est bien réel et qu’il nous atteint rapidement. Si les agriculteurs en sont les premières victimes, alors les petites entreprises comme la nôtre en sont peut-être les prochaines victimes.”