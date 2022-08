État d’urgence au Nunavut en raison d’une pénurie d’eau et de problèmes d’infrastructure

Une pénurie d’eau au Nunavut a incité le gouvernement territorial de la région à déclarer l’état d’urgence, amenant des experts à réévaluer les infrastructures d’approvisionnement en eau dans les zones qui, selon eux, manquent du financement nécessaire.

“Les familles sont frustrées. Les entreprises sont frustrées”, a déclaré la députée Lori Idlout à CTV News Channel. “L’eau est un droit humain tellement essentiel.”

Iqaluit, qui a signalé une pénurie d’eau la semaine dernière, travaille actuellement à obtenir l’approbation réglementaire pour pomper l’eau d’un lac voisin.

Joanna Quassa, ministre par intérim des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut, a déclaré vendredi dans un communiqué que le gouvernement fédéral «s’engage à travailler avec la ville d’Iqaluit pour s’assurer que les niveaux d’eau répondront aux besoins des résidents d’Iqaluit au cours de l’hiver à venir».

Les chercheurs évaluant les effets d’entraînement de la rareté de l’eau ont déclaré qu’il était urgent que le gouvernement fédéral réponde efficacement aux pénuries avec les investissements nécessaires.

“C’est un droit de l’homme d’avoir accès à [water]”, a déclaré dimanche la chercheuse en développement durable Kaylia Little à CTV News Channel.

“Ne pas avoir accès à suffisamment d’eau pour toute une ville, pas seulement n’importe quelle ville mais la capitale du territoire, va avoir des effets étendus sur toute la région.”

Little a mené des recherches pour l’Institut de l’Arctique sur la crise de l’eau à Iqaluit, en particulier sur le lien entre les pénuries d’eau et les infrastructures de l’Arctique.

“Ce que nous savons, c’est que les investissements [towards water infrastructure] qui ont été faites historiquement dans la région ont été largement inférieures à celles du sud », a-t-elle déclaré.

“En raison de la nature unique du climat et de la nécessité d’expédier des matériaux, vous devez en fait doubler ou tripler le coût de la construction dans le sud. Au lieu de cela, nous avons moins investi et, par conséquent, l’infrastructure vieillit.”

Le changement climatique, a-t-elle dit, va également avoir un impact accru sur la stabilité des infrastructures hydrauliques existantes. Et elle a souligné les complications liées à la reconstruction de cette infrastructure existante.

“Malheureusement, la météo et la glace de mer ont un impact énorme sur la saison de construction”, a-t-elle déclaré. “Ces choses sont indépendantes de la volonté de quiconque. Mais gardez cela à l’esprit et préparez-vous à l’avance pour que cet hiver, même si nous ne pouvons pas construire, nous pouvons faire ces plans pour l’été prochain et vraiment apporter de grandes améliorations.”

Little a déclaré que c’était la deuxième fois en neuf mois environ qu’Iqaluit avait une crise de l’eau, et a déclaré que si la même situation se produisait dans une autre capitale, “nous en parlerions davantage et verrions des investissements plus rapides être réalisés”.

“Nous devons nous rappeler que cela fait partie du Canada, et nous devons faire les mêmes investissements que nous faisons dans des endroits comme l’Ontario et la Colombie-Britannique et les faire dans le Nord”, a déclaré Little.

“Et assurez-vous que ces communautés ont exactement ce dont elles ont besoin pour bien vivre.”