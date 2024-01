État d’urgence au fentanyl déclaré au centre-ville de Portland, Oregon

PORTLAND, Oregon (AP) — Plusieurs dirigeants élus de l’Oregon ont déclaré mardi l’état d’urgence dans le centre-ville de Portland en raison de la crise de santé et de sécurité publiques alimentée par le fentanyl.

La gouverneure de l’Oregon, Tina Kotek, le maire de Portland, Ted Wheeler, et la présidente du comté de Multnomah, Jessica Vega Pederson, ont fait cette déclaration pour une période de 90 jours au cours de laquelle la collaboration et la réponse proviendront d’un centre de commandement du centre-ville. Les trois gouvernements demandent à leurs agences de travailler avec les premiers intervenants pour connecter les personnes dépendantes aux opioïdes synthétiques avec des ressources, notamment des programmes de traitement de la toxicomanie, et pour réprimer la vente de drogues.

“Notre pays et notre État n’ont jamais vu une drogue aussi mortelle et addictive, et tous se demandent comment réagir”, a déclaré Kotek dans un communiqué.

La déclaration est une recommandation d’un groupe de travail établi par le gouverneur qui s’est réuni pendant plusieurs mois l’année dernière pour déterminer les moyens de rajeunir le centre-ville de Portland.

Les personnes dépendantes au fentanyl qui interagissent avec les premiers intervenants du centre-ville de Portland au cours des 90 prochains jours seront triées par ce nouveau centre de commandement. Le personnel peut mettre les gens en contact avec diverses ressources, depuis un lit dans un centre de traitement de la toxicomanie jusqu’à une rencontre avec un clinicien en santé comportementale pour les aider à s’inscrire aux bons d’alimentation.

“Nous ne pouvons pas sous-estimer l’énorme valeur de rassembler quotidiennement dans une salle des dirigeants de différentes disciplines qui représentent tous une partie différente de la solution”, a déclaré le maire de Portland, Ted Wheeler, dans un communiqué.

Mike Myers, directeur de la division de sécurité communautaire de Portland, dirigera l’équipe de commandement de la ville. Nathan Reynolds, chef adjoint des politiques au Bureau de la résilience et de la gestion des urgences de l’État, sera le commandant des incidents de l’État.

Cet effort étend également le partenariat entre le bureau de police de Portland et la police de l’État de l’Oregon pour patrouiller conjointement dans les rues du centre-ville à la recherche de ventes de fentanyl. Il lance en outre des campagnes d’information centrées sur les programmes de prévention et de rétablissement de la consommation de drogues dans la région. Le comté étendra ses activités de sensibilisation et de formation sur la manière d’administrer le Narcan, un médicament permettant d’inverser les surdoses.

Le programme n’établit aucun objectif pour mesurer le succès. Kotek a déclaré que les 90 prochains jours fourniront une feuille de route pour les prochaines étapes.

La crise de la dépendance aux opioïdes synthétiques et des surdoses qui sévit aux États-Unis depuis plus de deux décennies a laissé les gouvernements aux niveaux fédéral, étatique et local à la recherche de solutions.

Au niveau de l’État, les législateurs de l’Oregon ont introduit un nouvelle facture cela annulerait un élément clé de la loi de l’État sur la décriminalisation des drogues. L’opinion publique s’est détériorée car la consommation publique de drogues est devenue plus visible en raison du nombre croissant de sans-abrisme.

Et le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping ont annoncé l’automne dernier que la Chine demandait à ses entreprises chimiques de restreindre les expéditions vers l’Amérique latine et ailleurs des matériaux utilisés pour produire du fentanylqui est en grande partie fini au Mexique puis introduit clandestinement aux États-Unis