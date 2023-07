État dirigé dans l’avenir de Bolingbrook ? – Section locale de Shaw

L’entraîneur de Lincoln-Way East, Rich Kolimas, est dans le basket depuis longtemps. Il reconnaît le talent quand il le voit.

À l’exception d’un mauvais deuxième quart, ses Griffins ont fait un travail louable lors de la défaite de 54-38 de vendredi dernier à Bolingbrook. Mais il sait aussi que battre les Raiders (10-2, 4-0) sera une tâche difficile pour son équipe ou pour n’importe qui d’autre dans le SouthWest Suburban Blue.

Les équipes précédentes de Bolingbrook avaient du talent. Celui-ci peut avoir cet ingrédient supplémentaire.

« Cette équipe est altruiste », a déclaré Kolimas. «Ils distribuent bien le ballon. Ils sont patients quand il le faut et ils exercent toujours une pression.

Une course à un titre d’État, peut-être?

« Ils ont suffisamment de pièces pour le gérer », a déclaré Kolimas. « Ils ont un bon tir extérieur, une taille et une taille hors du banc. »

Cela fait un moment que les rêves d’un championnat d’État pour une équipe de basket-ball masculine de la région ont été légitimes. Il est temps que cela change.

Bolingbrook, qui fait face à un test sévère vendredi à Homewood-Flossmoor, a perdu contre Springfield Lanphier dans le tournoi Decatur Thanksgiving et contre Thornton en demi-finale du tournoi McDipper à Noël. Lanphier est classé parmi les meilleurs de l’État et Thornton est, eh bien, Thornton.

« Nos objectifs d’équipe pour ce match étaient de tirer à 45% ou mieux et d’avoir 13 revirements ou moins », a déclaré l’entraîneur des Raiders, Rob Brost, après la victoire contre East. « Nous n’avons atteint ni l’un ni l’autre. Cela montre à quel point nous sommes bons.

« Ils essaient de le ralentir et nous aimons l’accélérer », a déclaré le garde senior Gage Davis. « Cela aurait pu nous affecter certains, mais nous avons eu de mauvais entraînements cette semaine, et c’est probablement la principale raison pour laquelle nous n’avons pas mieux joué. »

C’était une nuit où la rotation régulière a été perturbée, affectant le flux des Raiders. L’attaquant Josh Dillingham, qui avait commencé tous les matchs précédents, et le garde Brodric Thomas, une réserve supérieure, ont été mis à l’écart en raison de coups de genou subis à l’entraînement la veille.

« Nous avions Lanphier en baisse de 10 au troisième quart, puis ils nous ont attaqués à la fin du troisième quart et au début du quatrième », a déclaré Brost. « Ils nous ont battus, pas d’excuses. »

« Nous avons raison avec les meilleurs de l’état lorsque nous jouons de notre mieux », a déclaré le garde junior hors concours Prentiss Nixon. « Lanphier – ce n’était pas joli. Quand on joue comme on l’a fait contre Joliet Central (victoire 91-62 pour la troisième place au McDipper), on peut jouer avec n’importe qui.

Nixon et Davis fournissent la puissance de feu. Si 6 pieds 6 pouces Kenny Williams, 6-8 Julian Torres, 6-6 Shakur Triplett et 6-4 Dillingham s’impliquent tous comme ils l’ont parfois fait, les Raiders sont là avec les meilleurs.

« Nos grands gars ne sont pas encore tout à fait là », a déclaré Nixon. « Mais si nous leur obtenons suffisamment de touches dans le poste, ils seront géniaux. »

Brost a noté que Williams, Torres et Triplett avaient tous environ 15 points lors d’une récente victoire contre Crete-Monee, et tous les trois étaient à deux chiffres lors de la victoire contre Joliet Central.

Une course à un titre d’État? Restez à l’écoute.