Etat des lieux de la Ligue 1 et de la Ligue 2 : Qui recherche la promotion et se bat pour battre le drop ? | Nouvelles du football

Alors que la Premier League et le championnat Sky Bet font une pause pour la Coupe du monde, l’attention nationale se tourne vers la Ligue 1 et la Ligue 2.

Nous examinons l’état des lieux tout au long des troisième et quatrième niveaux…

Sky Bet Ligue 1

La table

Les meneurs

Image:

Plymouth Argyle ouvre la voie dans Sky Bet League One





Malgré le chagrin d’avoir raté les barrages lors de la dernière journée de la saison dernière, Plymouth Argyle ont mis ces malheurs derrière eux pour montrer la voie cette saison.

Ils ont actuellement quatre points d’avance en tête du classement, ont marqué plus que toute autre équipe et sont invaincus lors de leurs 14 derniers matchs.

Le manager Steven Schumacher, qui a succédé à Ryan Lowe au milieu de la saison dernière, a ainsi remporté deux prix consécutifs de manager du mois.

Ville d’Ipswich sont du côté essayant de garder la chasse en deuxième. Dirigé par Kieran McKenna, 36 ans, qui a rejoint l’année dernière l’équipe d’entraîneurs de Manchester United. Ils sont bien placés pour retrouver le Championnat pour la première fois depuis 2019.

Les poursuivants des play-offs

Image:

Sheffield Wednesday est troisième de League One





Mercredi de Sheffieldqui a perdu en demi-finale des barrages la saison dernière, est un point plus loin, tandis que Peterborough Uni, Portsmouth et Derby Comté occupent actuellement les autres places des barrages avec Peterborough et Derby qui tentent tous deux de revenir au deuxième niveau à la première demande.

Cela montre la force au sommet de la Ligue 1 que six des huit meilleurs ont joué en Premier League depuis le début du millénaire, avec Vagabonds de Bolton et Barnsley en septième et huitième également à la recherche d’une promotion. Ipswich, Portsmouth et Bolton ont également joué en Europe à cette époque.

Les lutteurs

Image:

Forest Green est dernier de League One





Routiers verts de la forêt a décroché le titre de Ligue 2 la saison dernière, mais a eu du mal à s’adapter à la montée depuis la perte de son entraîneur Rob Edwards cet été. Ils occupent actuellement la dernière place sous Ian Burchnall.

Niveau sur les points sont Burton Albionqui a limogé le manager Jimmy Floyd Hasselbaink en septembre mais a eu un peu plus de succès avec Dino Maamria.

Morecambe a battu de justesse la chute de la saison dernière mais est actuellement 22e avec seulement deux victoires toute la saison sous Derek Adams. Et Dons MK – qui a défié pour une promotion automatique la saison dernière avant de perdre en demi-finale des barrages, est 21e. Ils ont lutté sous Liam Manning depuis qu’ils ont perdu leur talisman Scott Twine contre Burnley cet été.

Sky Bet Ligue Deux

La table

Les meneurs

Image:

Leyton Orient est en tête de la Sky Bet League Two





Ce sont les trois premiers qui sont automatiquement promus de la Ligue Deux, avec Leyton Orient actuellement en tête sous Richie Wellens.

Limogé de ses deux derniers rôles à la tête de Salford City et de Doncaster Rovers, Wellens reconstruit sa réputation dans l’est de Londres, alors qu’il vise à reproduire la promotion qu’il a obtenue avec Swindon Town en 2020.

Orient n’était pas en championnat aussi récemment qu’en 2019 et vise une place en Ligue 1 pour la première fois depuis 2015.

Stevenage sont trois points plus loin sous Steve Evans. Il a remarquablement renversé une équipe qui a terminé 21e la saison dernière.

Alors que Ville de Northampton occupent actuellement la troisième place – quatre points derrière Stevenage. Ils visent un retour au troisième niveau après avoir raté une promotion dans des circonstances remarquables lors de la dernière journée de la saison dernière, avant de perdre en demi-finale des barrages.

Les poursuivants des play-offs

Image:

Mark Hughes a mené Bradford City à la quatrième place





Ville de Bradford mènent le peloton de chasse à la quatrième place. Ils n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs 14 derniers matchs sous Mark Hughes pour grimper au classement et défier les places de promotion automatiques.

Brouette connaissent une troisième saison incroyablement réussie en Ligue 2. Après avoir évité de justesse la relégation au cours des deux dernières campagnes, ils ont actuellement deux points de retard sur Bradford en cinquième sous le nouveau manager Pete Wild.

Après avoir perdu en demi-finale des barrages la saison dernière, Ville de Swindon sont à nouveau difficiles près du haut de gamme. Ils se dirigent vers le niveau du week-end aux points avec Barrow.

Un point plus en arrière sont Ville de Mansfield. Après une déception à Wembley lors de la finale des barrages en mai, ils poussent à nouveau sous Nigel Clough pour atteindre le troisième niveau pour la première fois depuis 2003.

Les lutteurs

Image:

Colchester United est actuellement en bas de la Ligue 2





Colchester Uni ont du mal en bas de la Ligue Deux. Ils n’ont récolté que 11 points toute la saison et risquent d’abandonner la Ligue de football pour la première fois depuis 1992.

Leur sort les a vus remplacer le manager Wayne Brown par Matt Bloomfield – qu’ils ont arraché au personnel d’entraîneurs des Wycombe Wanderers, mais il n’a qu’une seule victoire lors de ses huit premiers matchs.

Assis dans l’autre place de relégation sont actuellement Hartlepool Uni. Ils n’ont qu’un point d’avance sur Colchester et risquent de retomber dans la non-ligue, n’étant revenus à l’EFL qu’en 2021.