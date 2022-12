Etat des lieux de la Coupe du monde 2022 : Tableaux des groupes finaux, résultats et calendrier au Qatar | Nouvelles du football

Derniers matches des huitièmes de finale

samedi 3 décembre

Pays-Bas (Vainqueurs du groupe A) contre Etats-Unis (Deuxième du Groupe B) – Coup d’envoi 15h

Argentine (Vainqueurs du groupe C) contre Australie (Deuxième du Groupe D) – Coup d’envoi 19h

dimanche 4 décembre

France (Vainqueurs du groupe D) contre Pologne (Deuxième du Groupe C) – Coup d’envoi 15h

Angleterre (Vainqueurs du groupe B) contre Sénégal (Deuxième du Groupe A) – Coup d’envoi 19h

lundi 5 décembre

Japon (Vainqueurs du groupe E) contre Croatie (Deuxième du Groupe F) – Coup d’envoi 15h

Brésil (Vainqueurs du groupe G) contre Corée du Sud (Deuxième du Groupe H) – Coup d’envoi 19h

mardi 6 décembre

Maroc (Vainqueurs du groupe F) contre Espagne (Deuxième du Groupe E) – Coup d’envoi 15h

le Portugal (Vainqueurs du groupe H) contre Suisse (Deuxième du Groupe G) – Coup d’envoi 19h

Matchs potentiels pour les quarts de finale

vendredi 9 décembre

Japon ou Croatie contre Brésil ou Corée du Sud – Coup d’envoi 15h

Pays-Bas ou Etats-Unis contre Argentine ou Australie – Coup d’envoi 19h

samedi 10 décembre

Maroc ou Espagne contre le Portugal ou Suisse – Coup d’envoi 15h

Angleterre ou Sénégal contre France ou Pologne – Coup d’envoi 19h

Rencontres potentielles en demi-finale

mardi 13 décembre

Pays-Bas/États-Unis/Argentine/Australie contre Japon/Croatie/Brésil/Corée du Sud – Coup d’envoi 19h

mercredi 14 décembre

Angleterre/Sénégal/France/Pologne contre Maroc/Espagne/Le Portugal/Suisse – Coup d’envoi 19h

Résumés groupe par groupe

Pour les phases de groupes, les équipes qui terminent avec le même nombre de points sont séparées par 1) la différence de buts, 2) les buts marqués, 3) le bilan des face à face, 4) le fair-play.

Classement final Groupe A : Pays-Bas 7 points ; Sénégal 6 ; Equateur 4 ; Qatar 0.

En tant que vainqueurs de groupe, Pays-Bas sont qualifiés pour les huitièmes de finale et joueront le Etats-Unis samedi lors du premier match à élimination directe.

Suite à leur victoire sur l’Equateur, Sénégal ont également atteint la phase à élimination directe où ils affronteront les vainqueurs du groupe B, Angleterre. Ce match aura lieu dimanche.

Résultats

Table

Classement final Groupe B : Angleterre 7 points ; États-Unis 5 ; Iran 3; Pays de Galles 1.

En tant que vainqueurs de groupe, Angleterre jouera Sénégal dimanche en huitièmes de finale.

Etats-Unis, grâce à leur victoire 1-0 sur l’Iran, progresse en tant que deuxième du groupe. Ils joueront Pays-Bas samedi lors d’un coup d’envoi à 15 heures.

Résultats

Table

Classement final Groupe C : Argentine 6 points ; Pologne 4 ; Mexique 4 ; Arabie Saoudite 3

Après une dernière nuit dramatique d’action, Argentine a terminé en tête du groupe C après sa victoire 2-0 sur la Pologne et affrontera Australie dans les 16 derniers samedi à 19h.

La deuxième place est allée jusqu’au fil et Pologne vient de tenir le coup, avançant devant le Mexique à la différence de buts, pour organiser un affrontement à élimination directe avec France le dimanche à 15h.

Résultats

Table

Classement final Groupe D : France 6 points ; Australie 6 ; Tunisie 4 ; Danemark 1.

Malgré la défaite face à la Tunisie lors de leur dernier match de groupe, France a terminé vainqueur de groupe et affrontera désormais Pologne le dimanche.

Entre-temps, AustralieLa victoire 1-0 d’ sur le Danemark lui a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que deuxième du Groupe D et a éliminé la Tunisie de la Coupe du monde. L’Australie sera confrontée Argentine au prochain tour samedi.

Résultats

Table

Classement final Groupe E : Japon 6 points ; Espagne 4 points ; Allemagne 4 ; Costa-Rica 3

Lors d’une dernière journée dramatique, Japon est venu de l’arrière pour battre l’Espagne et s’emparer de la première place du groupe.

Pendant un certain temps, le Costa Rica se dirigeait également vers les huitièmes de finale, mais a été refusé par un retour tardif fulgurant de l’Allemagne, qui a gagné 4-2.

Cependant, cette victoire n’a pas suffi aux Allemands, qui se sont qualifiés pour la phase de groupes pour la deuxième Coupe du monde consécutive à la différence de buts alors que Espagne maintenu à la place de deuxième.

Résultats

Table

Classement final Groupe F : Maroc 7 points ; Croatie 5 ; Belgique 4 ; Canada 0

Une dernière série de matches passionnante a vu Belgique n’ont pas réussi à remporter la victoire, ils se sont écrasés hors de la Coupe du monde avec un match nul et vierge avec la Croatie.

Croatie a terminé deuxième et affrontera le vainqueur du groupe E en huitièmes de finale. Maroc passera en tant que vainqueurs de groupe après avoir battu Canada 2-1 lors de leur dernier match de groupe, face au deuxième du groupe E.

Résultats

Table

Classement final Groupe G : Brésil 6 points ; Suisse 6; Cameroun 4 ; Serbie 1

Brésil savaient déjà qu’ils avaient atteint les huitièmes de finale avant le dernier tour de matches, et malgré leur défaite contre le Cameroun, ils ont remporté le groupe G à la différence de buts.

Suisse savaient qu’à moins d’une victoire du Cameroun sur le Brésil, ils seraient qualifiés avec un point contre la Serbie, mais ils ont gagné les trois lors d’une victoire 3-2 pour organiser un affrontement en huitièmes de finale contre le Portugal.

Cameroun ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour garder leurs espoirs de progresser avec une superbe victoire sur les quintuples champions du monde, mais la victoire de la Suisse sur la Serbie les a fait abandonner.

Serbie il semblait qu’ils se dirigeraient vers les huitièmes de finale pendant neuf minutes de la première mi-temps après que Dusan Vlahovic les ait mis 2-1 contre la Suisse, mais leur éventuelle capitulation les a vus se retrouver en bas du groupe G.

Résultats

Table

Classement final Groupe H : Portugal 6 points ; Corée du Sud 4 ; Uruguay 4 ; Ghana 3

Il y avait plus de drames tardifs dans le groupe H comme Corée du Sud l’a laissé jusqu’au temps additionnel pour battre le Portugal 2-1 et se qualifier pour les 16 derniers buts marqués, devant Uruguay qui a terminé troisième du groupe et a été éliminé malgré sa victoire 2-0 sur le Ghana.

Ghana était entré dans le dernier tour des matchs de groupe deuxième du tableau et en pole position pour progresser – mais après le penalty raté de Jordan Ayew contre l’Uruguay, leur éventuelle défaite les a vus terminer en bas du groupe H.

Résultats

Table

Route potentielle de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde

Huitièmes de finale – dimanche 4 décembre

Angleterre contre Sénégal – Coup d’envoi 19h

Quarts de finale – Samedi 10 décembre

Angleterre contre France ou Pologne – Coup d’envoi 19h

Demi-finales – mercredi 14 décembre

Angleterre contre Maroc/Espagne/le Portugal/Suisse – Coup d’envoi 19h