État des Blue Jays : 6 raisons d’être optimiste ou pessimiste

Voici un aperçu derrière le rideau. Cette pièce était en préparation bien avant que les Blue Jays ne perdent une défaite 11-0 contre les Marlins lundi, leur plus grande marge de défaite cette saison et leur première défaite par jeu blanc.

Ce n’est pas vraiment le bon moment pour laisser tomber une pièce à la recherche de raisons d’optimisme, bien que les fans puissent être naturellement frustrés par l’équipe sous-performante.

Et il ne fait aucun doute que les Blue Jays ne sont pas là où ils devraient être. Leur dossier est de 39-35, ils sont quatrièmes dans l’Est de la Ligue américaine et ils sont à un match d’une place en séries éliminatoires. Ce fut une autre séquence difficile pour les Blue Jays, qui ont perdu trois séries consécutives avant le match de trois matchs contre les Marlins, qui ont tranquillement été l’une des meilleures équipes de la Ligue nationale.

Alors que les Blue Jays tentent de sortir d’une autre baisse de performance, examinons quelques raisons d’optimisme et quelques raisons de pessimisme.

Les raisons de l’optimisme

L’attaque commencera à marquer

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cela, mais les Blue Jays ont du mal à frapper avec des coureurs en position de buteur, ce qui a été le problème le plus flagrant avec leur attaque stagnante. Leur alignement continue d’être parmi les cinq premiers de l’AL pour les coups sûrs (671), la moyenne (.262) et le pourcentage de base (.330). Mais avec des coureurs en position de score, cette moyenne (.235) tombe au 12e et le pourcentage de slugging (.369) est au 13e. Aucune équipe n’a laissé plus de coureurs sur la base que les 544 des Blue Jays.

C’est frustrant et c’est une raison pour laquelle Toronto n’a pas autant de victoires qu’il aurait espéré avoir à ce stade. Mais la logique suggère que cela tournera à un moment donné. De manière générale, les équipes qui frappent bien sont des équipes qui frappent bien, peu importe la situation. George Springer ou Vladimir Guerrero Jr. ne deviennent pas de pires frappeurs avec des gars sur la base. Il y a cependant d’autres facteurs. Souvent, un releveur frais peut être appelé lorsque les gars arrivent sur la base. Compte tenu des luttes prolongées et de la faible marge d’erreur au classement, il est également possible que les Blue Jays soient un peu pressés dans ces situations, ce qui amène les gars à essayer d’en faire trop – même si jusqu’à présent, l’équipe ne s’est pas appuyée sur cela comme un problème.

Dans l’ensemble, cependant, le processus offensif de Toronto a été bon, mais les résultats n’ont pas été au rendez-vous au moment le plus important. Quelques coups opportuns pourraient en sortir les Blue Jays, et il y a des raisons de croire qu’un club avec autant de bons frappeurs que celui-ci dans sa pirogue pourra commencer à plaquer des courses à un clip plus élevé.



Vladimir Guerrero Jr. est au bâton .260 avec les bases vides et .279 au total. (Kim Klement / USA Today)

Le calendrier est sur le point de s’assouplir

Les 30 matchs en 31 jours sont derrière eux et les Blue Jays ont une partie relativement molle de leur calendrier à venir, tant en termes de compétition que de nombre de jours de repos.

Après les Marlins, les Blue Jays affrontent les A’s (19-55), les Giants (39-32) et les Red Sox (37-35) à domicile avant d’affronter les White Sox (31-42) et les Tigers (31-40) sur la route avant la pause All-Star. Les Blue Jays ont également des jours de repos les jeudis 26 juin et 3 juillet.

Ce sont des affrontements avec trois clubs perdants et deux clubs dont les records sont similaires à ceux des Blue Jays. En d’autres termes, c’est l’occasion de profiter d’une concurrence plus faible pour gagner du terrain précieux au classement avant le début de la seconde mi-temps.

Une place de joker est toujours en jeu

La place supplémentaire en séries éliminatoires signifie que les équipes peuvent rester dans la course aux séries éliminatoires beaucoup plus longtemps qu’auparavant. Comptez les Blue Jays, qui sont à un match derrière la dernière position de joker, dans ce groupe aux côtés des Yankees, Astros, Angels, Mariners et Red Sox, qui ressemblent aux équipes qui pourraient planer en lice pour les deux derniers wild- emplacements de carte pour le reste de la saison.

D’une part, c’est une déception pour les Blue Jays, qui ont débuté cette saison en visant le titre de division. Mais avec les Rays à une avance de 11 1/2 matchs, ils devraient s’effondrer pour qu’il y ait une course de division serrée avec quelqu’un d’autre que peut-être les Orioles, qui ont cinq matchs en arrière.

Mais les Blue Jays sont dans le mélange des jokers. Jusqu’à présent, ils possèdent le bris d’égalité très important contre les Astros. Pendant ce temps, ils ont une fiche de 2-1 contre les Angels avec trois autres à jouer, 2-1 contre les Mariners avec trois autres à jouer, 3-4 contre les Yankees avec six matchs à jouer et 0-4 contre les Red Sox avec neuf autres. jouer. Comme nous l’avons vu ces dernières années, une équipe peut devenir chaude au bon moment en séries éliminatoires (ahem, les Phillies 2022). Mais une équipe doit entrer pour avoir cette opportunité.

Les raisons du pessimisme

Le baseball pointu a été MIA trop souvent

Tout le printemps, le manager John Schneider a prêché l’importance de jouer au baseball propre et difficile à battre. Mais trop souvent cette saison, les Blue Jays n’ont pas semblé aussi brillants qu’ils devraient l’être. Cela était encore une fois évident lors de leur défaite dimanche contre les Rangers, un match qu’ils menaient 6-0 seulement pour avoir des erreurs et un jeu bâclé menant à une défaite de 11-7.

Comprenant que des erreurs vont se produire, les Blue Jays ont effectué 25 retraits sur les buts, à égalité au troisième rang dans les majeures. Ils ont quelques voleurs de base agressifs, alors de temps en temps, ils vont se faire prendre, mais bien trop souvent, les Blue Jays donnent de précieux outs sur les bases. Pendant ce temps, ils forment une très bonne équipe défensive, selon des statistiques avancées comme Defensive Runs Saved, où ils se classent au premier rang parmi toutes les équipes avec un 40 DRS via Sports Info Solutions, mais ils ont également 41 erreurs, plus que la moyenne de la ligue (37 ). C’est un club qui peut jouer un match complet et équilibré, mais il doit le faire avec plus de régularité, surtout avec une marge d’erreur au classement aussi mince soit-elle.

Vladimir Guerrero Jr. n’a pas ouvert la voie offensivement

Guerrero n’a pas enregistré de coup sûr supplémentaire depuis le 5 juin. Son dernier coup de circuit remonte au 4 juin. Son dernier coup de circuit au Rogers Centre remonte au 30 septembre.

Au début de la saison, Guerrero se dirigeait vers une autre campagne monstre, atteignant .309/.394/.491 avec cinq circuits jusqu’à la fin avril. Mais Guerrero a connu une grave panne de courant pendant une grande partie de mai et juin, où il a obtenu une moyenne de 0,723 OPS, un 101 wRC + et n’a réussi que 13 coups sûrs supplémentaires. Il convient de mentionner que Guerrero a subi des blessures mineures au poignet gauche et au genou droit en mai. Ni l’un ni l’autre n’ont nécessité de séjour sur la liste des blessés, et s’il y a une douleur résiduelle, les Blue Jays ou Guerrero ne l’ont pas mentionné. Mais ses chiffres n’ont pas semblé aussi solides qu’ils l’étaient en avril. (Il convient de noter que de nombreux joueurs jouent avec un certain niveau de douleurs et d’inconfort.)

Pendant un certain temps, Schneider a soutenu que Guerrero était à l’aube d’une évasion. Cela ne s’est pas encore produit, cependant, et pour que la formation des Blue Jays démarre, Guerrero doit trouver son coup de force.

Il n’y a pas de cinquième démarreur traditionnel en route pour l’instant

Quand Alek Manoah a été transféré dans la Florida Complex League plus tôt ce mois-ci, cela a révélé le fait que les Blue Jays n’avaient pas beaucoup de profondeur de lancer au niveau supérieur.

Au lieu d’avoir un lanceur à brancher sur la rotation, les Blue Jays ont opté pour des journées d’enclos, associant Trevor Richards, qui a discrètement été l’un de leurs meilleurs releveurs, aux côtés de Bowden Francis pour couvrir l’essentiel des manches, et jumelant d’autres releveurs dans -jeu. Jusqu’à présent, les Blue Jays ont perdu les deux matchs de l’enclos des releveurs.

C’est une tâche difficile d’obtenir 27 retraits d’un enclos tous les cinq jours, et cela a aussi un effet d’entraînement. Cela taxe l’enclos des releveurs, pour sa part, et force le reste des partants dans une position dans laquelle ils doivent être presque parfaits – ce qui n’est pas toujours possible. (Par exemple, Chris Bassitt n’a duré que 3 2/3 manches contre les Rangers dimanche, le lendemain de la journée de l’enclos des releveurs, stressant davantage les releveurs.)

Il n’y a pas de cinquième partant en route pour Toronto de si tôt – Hyun Jin Ryu n’est pas attendu avant la seconde mi-temps – alors pour l’instant, ils continuent à se contenter d’un enclos qui semble plus stressé de jour en jour, surtout avec une infraction qui donne un précieux petit soutien à la course. Le club peut utiliser les jours de repos à son avantage et n’utiliser que quatre titulaires d’ici le 1er juillet.

Mais il n’y a pas de calendrier pour le retour de Manoah, et il est difficile de savoir ce qu’ils obtiendront de Ryu après Tommy John. Ils pourraient échanger contre un démarreur à la date limite du 1er août, mais le marché ne se développera pas avant au moins un mois. Il est juste de se demander combien de temps les Blue Jays peuvent-ils vraiment maintenir cette rotation à quatre sans sérieusement nuire aux chances du club ?

(Photo du haut de George Springer : Sam Navarro / USA Today)