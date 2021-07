« Nous avons décidé de déclarer l’état de siège [in] Le pays entier, » Joseph a déclaré dans une allocution télévisée diffusée à la télévision nationale à la suite d’une réunion d’urgence du Conseil des ministres d’Haïti. « Nous ne voulons pas que le pays plonge dans le chaos », il ajouta.

Une déclaration d’état de siège n’est précédée que d’un état de guerre. Cela implique un couvre-feu, un contrôle sur les médias et la population civile, et la fermeture des frontières. La loi martiale est temporairement imposée et l’armée est déployée pour aider la police à maintenir l’ordre public.

Dans son discours, le Premier ministre a demandé au peuple de « rester calme » et aider le gouvernement à travers ces « temps difficiles. » Il a également déclaré à plusieurs reprises que la situation est « sous contrôle. »

Le président haïtien Jovenel Moise a été assassiné mercredi lors d’une attaque nocturne contre sa résidence. La Première Dame Martine Moise a également été blessée lors de l’agression et des rapports ont affirmé qu’elle est décédée des suites de ses blessures. Cependant, plus tard, l’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis a annoncé qu’elle était « stable, mais dans un état critique », rapports de Reuters.

Le Premier ministre par intérim Claude Joseph a condamné ce qu’il a appelé la « acte barbare » perpétrés par un groupe d’individus non identifiés, qui ont parlé « Anglais et Espagnol. »

Un média local a identifié un agresseur comme un Colombien plus tôt mercredi, mais cette information n’a pas encore été officiellement confirmée. Joseph a juré de traduire les assassins en justice, disant qu’ils « payer pour ce qu’ils ont fait au tribunal ».

L’assassinat a déjà suscité la condamnation de certains pays étrangers, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. Le voisin d’Haïti, la République dominicaine, aurait ordonné la fermeture de ses frontières suite à l’incident et une surveillance accrue.

Moise – un exportateur de bananes devenu homme politique – a longtemps été mêlé à une impasse tendue avec l’opposition, qui l’a accusé d’avoir dépassé son mandat et de chercher à transformer la nation en une dictature – ce qu’il a nié à plusieurs reprises.

Le président régnait par décret depuis janvier 2020, date d’expiration de la dernière législature, mais aucune élection générale n’a eu lieu. De nouvelles élections législatives étaient prévues en septembre.

En février, les autorités haïtiennes ont déclaré que 23 personnes, dont un juge de la Cour suprême et un officier de police de haut rang, avaient été arrêtées dans ce que Moise avait alors qualifié de coup d’État manqué et de tentative d’assassinat.

