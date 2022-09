Garnett Querta enfile ses gants de travail alors qu’il déplace le gros camion qu’il conduit vers le parc. En quelques secondes, il déroule un tuyau d’incendie et ouvre une bouche d’incendie, envoyant de l’eau s’écouler dans l’un des réservoirs en plastique sur le plateau du camion.

Sa minuterie est réglée sur 5 minutes, 20 secondes — lorsque le réservoir sera plein et qu’il se tournera vers le second.

L’eau tirée du sol ici sera acheminée sur des dizaines de kilomètres à travers un paysage accidenté pour desservir les quelque 700 000 touristes qui visitent chaque année le Grand Canyon dans la réserve de Hualapai, dans le nord-ouest de l’Arizona, une opération qui est la principale source de revenus de la tribu.

Bien que le fleuve Colorado borde plus de 100 miles de terres Hualapai dans le canyon, la tribu ne peut pas s’y tourner comme source d’eau. De même, une douzaine de tribus à travers le bassin du fleuve Colorado n’ont pas encore pleinement sécurisé l’accès au fleuve. Maintenant que la rivière rétrécit à cause de la surexploitation, de la sécheresse et des changements climatiques causés par l’homme, les tribus veulent que le gouvernement fédéral veille à ce que leurs intérêts soient protégés.

NOTE DE LA RÉDACTION : Cela fait partie d’une série collaborative sur le fleuve Colorado à l’approche du 100e anniversaire de l’historique Colorado River Compact. L’Associated Press, le Colorado Sun, l’Albuquerque Journal, le Salt Lake Tribune, l’Arizona Daily Star et le Nevada Independent travaillent ensemble pour explorer les pressions sur le fleuve en 2022.

La tribu Hualapai a un règlement sur l’eau au Congrès qui s’accompagne de 180 millions de dollars pour les infrastructures. Pourtant, il pourrait s’écouler des années avant qu’un pipeline ne soit construit et que l’eau ne s’écoule de la rivière vers la ville principale de Peach Springs ou le centre touristique de la tribu à Grand Canyon West.

“C’était le meilleur d’une mauvaise affaire”, a déclaré Phil Wisely, directeur des services publics de la tribu. “Et le fait est que je ne pense pas que nous pourrions obtenir une meilleure offre, surtout maintenant.”

Le fleuve Colorado ne peut plus subvenir aux besoins des 40 millions d’habitants de l’Ouest américain qui en dépendaient, plus une industrie agricole de 15 milliards de dollars. Le Bureau of Reclamation des États-Unis a récemment ordonné des réductions plus importantes de l’approvisionnement en eau et a demandé à sept États de trouver des moyens de conserver davantage.

Les tribus n’ont pas obtenu une part du fleuve lorsque les États ont accepté de le diviser et ont signé le Colorado River Compact en 1922.

Contrairement aux autres utilisateurs d’eau, les tribus ne perdent pas l’accès à l’eau lorsqu’elles ne l’utilisent pas. Une décision de la Cour suprême des États-Unis de 1908, connue sous le nom de doctrine Winters, stipule que les tribus ont le droit à suffisamment d’eau pour établir une patrie permanente. Souvent, les tribus renoncent à des revendications d’eau potentiellement énormes en échange d’un approvisionnement assuré et d’un financement fédéral pour l’acheminer.

Selon la Water & Tribes Initiative, les droits tribaux sur l’eau – une fois qu’ils seront entièrement résolus – pourraient représenter environ un quart des débits historiques de la rivière.

Dans la réserve de la tribu indienne Ute à l’est de Salt Lake City, un règlement de l’eau a été retardé pendant des décennies parce que tout le monde n’est plus d’accord sur le montant que la tribu devrait recevoir.

Les chefs tribaux disent qu’ils sont fatigués de faire pression sur le gouvernement fédéral pour protéger ses intérêts. Ils soutiennent que la façon dont l’eau a été répartie dans l’Utah a été injuste, bien que les responsables de l’État de l’Utah ne soient pas d’accord.

“Tant que vous ne commencerez pas à vous attaquer aux inégalités ou à l’injustice, vous ne pourrez jamais vraiment avoir d’élan”, a déclaré Shaun Chapoose, président du Ute Business Committee.

Dans une déclaration à l’Associated Press, le ministère de l’Intérieur n’a pas précisé comment les droits tribaux sur l’eau, qui sont des droits fédéraux, seraient protégés à mesure que le débit de la rivière diminue. Il a déclaré qu’il travaillait avec des tribus touchées par la sécheresse.

De retour sur la réserve Hualapai, la tribu recherche les eaux souterraines depuis des années.

Le travail de Querta est une corvée, mais il est bien adapté pour cela – analytique, rapide et axé sur les objectifs.

Le camion prend des coups sur le chemin de gravier et de terre lors de plusieurs allers-retours de plus de 30 miles la plupart des jours. Les rétroviseurs latéraux et les vitres arrière se sont détachés et sont maintenus par du ruban adhésif rouge. Des réparations majeures de camion ou une maladie peuvent le mettre hors service.

COVID-19 a mis Querta à l’écart pendant deux semaines l’année dernière sans remplacement.

“Cela ne me dérangeait pas parce que je ne voulais pas que quelqu’un gâche mon camion ou mes chars”, a déclaré Querta. “Je prends soin de ce camion comme si c’était le mien.”

L’eau qu’il puise est envoyée par un pipeline juste à l’extérieur de Peach Springs jusqu’au Grand Canyon West. Les revenus du tourisme financent des programmes pour les personnes âgées, des travaux publics, le centre culturel et d’autres services. La principale attraction touristique est le Grand Canyon Skywalk, un pont de verre avec vue sur le fleuve Colorado à 1 219 mètres en contrebas.

Un restaurant surplombant le canyon fonctionne avec la conservation de l’eau à l’esprit – urinoirs sans eau, robinets avec capteurs, eau en bouteille et nourriture servie dans des contenants jetables. Ces pratiques resteront même si Hualapai obtient de l’eau du fleuve Colorado, a déclaré le directeur des opérations Alvaro Cobia-Ruesga.

La tribu Hualapai a depuis longtemps prévu d’agrandir le Grand Canyon West avec un magasin, un poste de pompiers et de police, des logements et une école primaire pour servir les membres de la tribu qui prennent maintenant une navette jusqu’à cinq heures aller-retour par jour de Peach Springs et des communautés environnantes à leur travail là-bas. .

Mais sans une source d’eau sûre pour le Grand Canyon West, cela n’arrivera pas, a déclaré le président tribal Damon Clarke.

“L’une des choses les plus importantes avec notre établissement est l’espoir pour l’avenir et l’obtenir non pas pour nous en ce moment, mais pour les générations à venir”, a déclaré Clarke.

