État de l’Union: Joe Biden s’engage à travailler avec les républicains – et dit que la démocratie américaine est meurtrie mais intacte | Nouvelles américaines

Joe Biden a promis de travailler avec des rivaux politiques dans son dernier discours sur l’état de l’Union.

Le président américain s’exprimait devant le Congrès pour la première fois depuis que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants le mois dernier.

Tout en reconnaissant que la démocratie américaine est meurtrie, M. Biden a souligné qu’elle est “inflexible et ininterrompue”.

Le démocrate a déclaré “il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas travailler ensemble dans ce nouveau Congrès” – et les Américains aspirent à l’unité.

Il a ajouté : « Le peuple nous a envoyé un message clair. Lutter pour le combat, le pouvoir pour le pouvoir, le conflit pour le conflit, ne nous mène nulle part… Nous avons été envoyés ici pour finir le travail !

Image:

Le président Joe Biden arrive pour prononcer le discours sur l’état de l’Union lors d’une session conjointe du Congrès au Capitole, le mardi 7 février 2023, à Washington. (AP Photo/Carolyn Kaster)



Quel est l’état de l’Union ?

Ce discours annuel donne au président l’occasion d’exposer ses priorités législatives pour l’année à venir.

M. Biden a appelé à des efforts bipartites pour la recherche sur le cancer, le soutien aux anciens combattants et la lutte contre “l’épidémie d’opioïdes et de surdoses”.

Mais certaines de ses autres propositions – comme un impôt minimum pour les milliardaires – ne seront probablement pas adoptées par le Congrès actuel.

Et le souhait du président d’un plafond national sur le coût de l’insuline, ce qui signifie que les patients diabétiques ne paieraient pas plus de 35 $ (29 £) par mois, pourrait ne pas obtenir l’approbation du Congrès non plus.

Parmi ceux qui ne sont pas assurés, le coût de l’insuline peut atteindre 900 $ (746 £) par mois, ce qui oblige de nombreuses personnes à se rationner ou à sauter des doses et à mettre leur santé en danger.

Ailleurs dans le discours, M. Biden s’est concentré sur la réforme de la police après la mort de Tire Nichols, un homme noir décédé après avoir été battu par des officiers à Memphis.

La Maison Blanche et le nouveau président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, sont en désaccord sur le plafond de la dette américaine de 31,4 milliards de dollars (26 milliards de livres sterling), qui doit être relevé dans les mois à venir pour éviter un défaut de paiement.

Dans une vidéo avant l’état de l’Union, M. McCarthy a déclaré qu’il respectait les démocrates mais qu’il avait le droit d’être en désaccord sur la politique.

Il a ajouté: “Je veux m’assurer que ce pays est plus fort, économiquement sain, indépendant sur le plan énergétique, sûr et responsable.”

M. McCarthy a également mis en garde M. Biden contre l’utilisation du terme «républicains MAGA extrêmes» dans son discours – un clin d’œil au slogan «Make America Great Again» de Donald Trump.

Image:

Photo : AP



Biden reste impopulaire

Un récent sondage d’opinion Reuters/Ipsos a estimé le taux d’approbation de M. Biden à 41 %, ce qui est proche du niveau le plus bas de sa présidence.

À l’heure actuelle, 65 % des Américains pensent que le pays est sur la mauvaise voie, contre 58 % il y a un an.

Comme le Royaume-Uni, les États-Unis ont également souffert de niveaux d’inflation brûlants ces derniers mois – mais la Réserve fédérale s’attend à des “baisses significatives” tout au long de 2023.

Le discours de M. Biden a été conçu pour donner un ton optimiste avant une deuxième campagne présidentielle en 2024, qui devrait être lancée dans quelques semaines.

Il a eu 80 ans en novembre et aurait 82 ans s’il était réélu pour un second mandat – et des sondages récents suggèrent que c’est une source de préoccupation pour de nombreux électeurs démocrates.