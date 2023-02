État de l’Union – en direct: Biden s’adresse aux États-Unis au milieu d’une mauvaise cote d’approbation alors que Huckabee Sanders donne la réponse du GOP

Quelle est l’adresse sur l’état de l’Union ?

Le président Joe Biden prononcera mardi son discours annuel sur l’état de l’Union devant le Congrès. Le président devrait souligner les succès politiques et législatifs des deux premières années de son administration et faire un discours de campagne implicite alors que M. Biden se demande s’il faut lancer une autre course à la Maison Blanche en 2024.

Malgré le succès de M. Biden lors des élections de mi-mandat de 2022 – où les démocrates ont en fait décroché un siège au Sénat et évité une vague rouge à la Chambre des représentants – les sondages continuent de montrer que la nation est prête moins qu’enthousiasmée par la perspective d’un autre mandat pour le titulaire.

Le président vantera également probablement les récentes nouvelles économiques positives après une croissance de l’emploi plus forte que prévu en janvier, ainsi qu’une modération de l’inflation. Le directeur économique national Brian Deese a déclaré aux journalistes que M. Biden mettrait en avant ses politiques économiques comme une «zone de contraste» avec le GOP.