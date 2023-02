État de l’Union: Biden voit une lueur économique, le GOP voit la morosité

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Entrant dans le discours sur l’état de l’Union de mardi, le président Joe Biden voit une nation avec son avenir rayonnant.

Les républicains ont une vision beaucoup plus sombre – que le pays est en proie à une dette écrasante et que Biden est en grande partie responsable de l’inflation. Et le GOP détient désormais une majorité à la Chambre déterminée à bloquer le président.

La réalité la plus dure est que les États-Unis sont sur une corde raide, essayant d’équilibrer les efforts pour réduire l’inflation avec la nécessité de rester debout et d’éviter de tomber dans une récession. C’est avec la contradiction apparemment inhérente d’un marché du travail en plein essor et d’un taux de chômage à un creux de près de 54 ans.

Sur la base de discours antérieurs, Biden pense que les politiques adoptées sous sa direction peuvent remplir les États-Unis de nouvelles usines et protéger contre le changement climatique. Les routes, les ponts, les réseaux d’égouts, les ports et le service Internet seraient améliorés. La classe moyenne serait plus à l’aise financièrement. Il en serait de même pour la place de l’Amérique dans la hiérarchie de l’économie mondiale.

Vendredi, le président a déclaré que la preuve se trouvait dans le rapport sur l’emploi de janvier. Il a montré que 517 000 emplois ont été ajoutés alors que le taux de chômage est tombé à 3,4%, ce qui montre «limpidement» que son «choeur de critiques» avait tort.

“Voici où nous en sommes : la plus forte croissance de l’emploi de l’histoire”, a déclaré Biden. “En termes simples, je dirais que le plan économique de Biden fonctionne.”

Les républicains reculent. Ils ont blâmé les milliards de dollars de Biden plus les dépenses pour l’inflation élevée et la flambée des prix de l’essence et des denrées alimentaires. Les législateurs du GOP veulent abroger ses augmentations d’impôts et de l’argent supplémentaire pour l’IRS. Ils s’opposent à sa remise de dette étudiante et lui reprochent les migrants cherchant à entrer dans le pays à la frontière américano-mexicaine.

Aucune des deux parties ne saisit la plénitude de l’état réel de l’économie.

Un groupe d’experts peut lire les données et affirmer qu’une récession est à l’horizon. Un groupe différent peut se concentrer sur un ensemble de chiffres distinct et voir des raisons de se réjouir. C’est un moment désorientant.

Biden peut célébrer le faible taux de chômage alors même que les républicains déplorent une inflation toujours dangereusement élevée.

“C’est le meilleur des temps et le pire des temps pour l’économie américaine, pour emprunter une expression”, a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. “L’économie est pleine de contradictions alors qu’elle lutte pour surmonter les chocs mondiaux massifs de la pandémie et l’invasion russe de l’Ukraine.”

Zandi a déclaré qu’il s’attend à ce que l’économie américaine « contourne » une récession cette année, bien que de nombreux économistes pensent qu’un ralentissement se produira.

Gus Faucher, économiste en chef de PNC Financial Services, fixe les chances d’une récession cette année à 60 %. Mais il a déclaré que tout ralentissement serait “léger” car “la pénurie de main-d’œuvre limitera les licenciements, les bilans des consommateurs sont en très bon état, le système bancaire est solide”.

La plupart des gens aux États-Unis supposent que le pays est déjà en récession, même s’ils se sentent personnellement bien.

Selon un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, seuls 24% des adultes qualifient l’économie nationale de bonne et 76% disent que les conditions sont mauvaises. Dans le même temps, 57 % déclarent que leur situation financière personnelle est bonne. C’est inchangé depuis décembre, mais cela s’est légèrement érodé depuis le début de l’année dernière, lorsque 62% avaient une opinion positive de leurs finances.

La force clé qui façonne l’économie en ce moment est la Réserve fédérale, qui a pour mission de maintenir la stabilité des prix et l’inflation autour de 2 %. Les prix à la consommation ont bondi de 6,5 % l’an dernier.

Pour faire baisser l’inflation, la Fed a tenté de ralentir l’embauche et la croissance en augmentant son taux d’intérêt de référence au cours de l’année écoulée. Lorsque Biden a prononcé le discours sur l’état de l’Union en 2022, le taux de référence de la Fed était effectivement proche de zéro. Il dépasse maintenant 4,5 %, l’augmentation la plus rapide en quatre décennies, et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi que le taux augmenterait probablement.

“Sans stabilité des prix, l’économie ne fonctionne pour personne”, a déclaré Powell aux journalistes après la dernière réunion du conseil d’administration de la Fed.

Les hausses de taux de la Fed marquent un renversement majeur du fonctionnement de l’économie.

Depuis la crise financière de 2008, la banque centrale américaine avait maintenu son taux directeur près de ses plus bas historiques pour relancer la croissance. Cela a facilité la tâche des start-ups technologiques, car l’argent bon marché signifiait que les investisseurs s’attendaient à ce qu’elles se concentrent sur la croissance plutôt que sur les bénéfices. Les consommateurs se sont habitués à des taux historiquement bas pour les prêts hypothécaires et les prêts automobiles.

Les sauts de taux de l’année dernière ont produit un coup de fouet soudain. La bourse a chuté. Des entreprises technologiques de premier plan telles que Google et Microsoft ont récemment annoncé des licenciements. Même lorsque les sociétés de puces informatiques ont commencé à construire de nouvelles usines et à créditer les politiques de Biden, l’économie mondiale est passée d’une pénurie de semi-conducteurs à une surabondance. Les taux hypothécaires ont d’abord doublé pour atteindre plus de 7 %, avant de retomber un peu à 6 % la semaine dernière. La forte augmentation a signifié que les paiements mensuels sont devenus inabordables pour les acheteurs potentiels, forçant beaucoup à rester dans les locations.

Glenn Kelman, PDG de la société de courtage immobilier Redfin, a déclaré que le marché du logement est plus fort que prévu. Mais les années de taux bas ont aggravé les inégalités générationnelles. Les baby-boomers sont devenus riches à mesure que la valeur de leurs maisons augmentait, mais les taux ont ensuite bondi au moment où davantage de milléniaux voulaient acheter et ils se sont retrouvés hors de prix.

“Il y a une génération, les baby-boomers possédaient 21% de la richesse américaine”, a déclaré Kelman. « Pour la génération Y, ce chiffre est de 7 %. Ils sont toujours à l’extérieur et regardent à l’intérieur.

Carl Tannenbaum, économiste en chef de Northern Trust, s’est dit surpris que les augmentations de taux aient touché le logement mais pas l’emploi. Les modèles traditionnels supposaient que les efforts visant à réduire l’inflation incluraient automatiquement des pertes d’emplois. Mais lorsqu’il parle aux entreprises, la plupart hésitent à licencier leurs travailleurs car les entreprises ont eu du mal à trouver des employés qualifiés pendant la pandémie.

“Parce que l’offre de main-d’œuvre a été si faible au cours des deux dernières années, les entreprises s’accrochent à ce qu’elles ont”, a déclaré Tannenbaum. « La sagesse qui prévaut est que si nous avons une récession, elle sera superficielle. Les entreprises voudront être prêtes à partir.

Même si Biden dit que sa mission consiste à donner aux Américains un sentiment de confiance, son défi pourrait reposer sur une économie dans laquelle peu de choses sont certaines.

Lorsque la pandémie a frappé en 2020, l’aide gouvernementale était si écrasante qu’un krach financier s’est transformé en rallye. Biden a tenté d’assurer au pays en 2021 que la hausse des prix était un inconvénient temporaire, seulement pour découvrir que l’inflation définissait combien percevaient ses deux premières années en tant que président. On s’attendait à ce que les hausses des taux d’intérêt entraînent en fin de compte des licenciements et une augmentation du chômage, mais l’embauche est restée robuste, signe que l’économie n’est pas ancrée dans les attentes traditionnelles.

Si Biden fait face à un défi sur l’économie, il se peut que personne ne sache vraiment ce qui pourrait arriver ensuite.

“Nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup d’incertitudes”, a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon. “Les signaux contradictoires que nous continuons à recevoir sur l’économie rendent très difficile l’obtention d’un pouls précis.”