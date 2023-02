État de l’Union: Biden fait face à des pressions sur la réforme de la police après le meurtre de Tire Nichols

Un an après que le président Joe Biden a lancé des appels vocaux pour «financer la police» dans son discours sur l’état de l’Union, les défenseurs de la réforme de la police à l’intérieur et à l’extérieur du Congrès surveillent de près les remarques de mardi soir pour voir s’il propose un message différent centré sur la résolution d’un système qu’ils disent est toujours cassé.

Les partisans espèrent que l’attention sur les décès récents, comme celui de Tire Nichols, un homme de 29 ans qui a été mortellement battu par la police de Memphis en janvier, aidera à sortir de l’impasse du Congrès et obligera les législateurs – y compris Biden – à être plus agressifs sur les réformes. La mère et le beau-père de Nichols, RowVaughn et Rodney Wells, seront présents mardi soir en tant qu’invités du président du Congressional Black Caucus Steven Horsford (D-NV), l’un des législateurs qui ont exhorté Biden à aborder la question dans ses remarques.

“Il y a un an, vous criiez sur le financement de la police”, explique Amara Enyia, coordinatrice des politiques et de la recherche pour le Movement for Black Lives, qui soutient le financement de la police. “Vont-ils tourner la page à ce sujet, ou est-ce que ce sera plus la même chose?”

Dans un fiche descriptive publié mardi, la Maison Blanche a promis que Biden ferait pression sur le Congrès pour qu’il adopte la George Floyd Justice in Policing Act dans son discours sur l’état de l’Union de 2023 tout en soutenant le financement de 100 000 policiers supplémentaires.

L’engagement est conforme à la position de Biden sur la police, dans laquelle il appelle à la fois à des réformes et à davantage de financement pour la police, une approche que les défenseurs ont critiquée comme incohérente. En mai 2022, Biden a également signé un décret exécutif qui établirait une base de données sur les fautes policières et obligerait les agences fédérales à établir de nouvelles normes de recours à la force. Jusqu’à présent, d’autres actions fédérales en matière de maintien de l’ordre ont été bloquées au Congrès en raison de divergences entre les républicains et les démocrates sur des questions telles que l’immunité qualifiée, une disposition qui rend plus difficile de poursuivre la police pour les dommages et préjudices qu’elle a causés.

Alors que la législation nationale sur la réforme de la police s’est effondrée, les incidents de violence policière se sont poursuivis sans relâche : en 2022, la police a tué 1 192 personnes, le nombre le plus élevé depuis au moins une décennie, selon la base de données Mapping Police Violence ; et en 2021, 1 147 personnes ont été tuées par la police.

Le Congressional Black Caucus a également récemment rencontré Biden pour discuter des efforts de réforme de la police et l’a exhorté à utiliser l’état de l’Union pour à la fois susciter un soutien à un projet de loi et tracer la voie à suivre. Les militants et les législateurs, y compris les membres de la CBC, ont intensifié la pression sur Biden pour qu’il aborde la réforme de la police lors de son discours et lancent un cri de ralliement qui renforce le soutien public à la législation dans un Congrès divisé.

“L’état de l’Union est l’une des meilleures opportunités d’organisation à l’heure actuelle”, déclare Rashad Robinson, directeur exécutif de Color of Change, qui a soutenu les appels au financement. “C’est une chance pour lui de donner aux gens des ordres de marche.”

Le discours sur l’état de l’Union de ce soir est le dernier test de l’agressivité de Biden dans ses messages sur la question. Bien qu’il ait soutenu la Justice in Policing Act, la rhétorique de l’administration sur l’application de la loi – comme les appels au financement – ​​a suscité des inquiétudes chez les défenseurs dans le passé. De plus, certains défenseurs espèrent que Biden appellera plus explicitement l’opposition des syndicats de police à certaines réformes.

“Ce que j’espère du président, c’est une histoire plus forte et un récit plus fort”, déclare Robinson. “Je pense qu’il manque juste.”

Ce que les militants et les législateurs veulent entendre de Biden

Avant tout, les défenseurs veulent voir Biden jouer un rôle plus actif dans la lutte pour les réformes législatives de la police malgré les obstacles politiques auxquels ils sont confrontés. Ils soutiennent que son rôle est de renforcer le soutien du public et de maintenir l’attention sur la question, qui a fait l’objet d’une plus grande attention après la couverture de la mort de Nichols. Le discours de Biden à l’état de l’Union montrera à quel point il est dévoué non seulement à continuer d’exhorter à l’action, mais à expliquer quels obstacles la retiennent.

“Le président devrait rallier le peuple américain pour faire pression sur le Congrès, sinon les gros problèmes vont continuer à se répéter, se répéter, se répéter”, a déclaré Marc Morial, président de la National Urban League.

La réforme de la police, y compris de nombreuses dispositions de la Justice in Policing Act, a reçu un solide soutien public. Dans une enquête Gallup de 2022, 81 % des personnes ont soutenu le changement des pratiques juridiques afin que les policiers soient poursuivis en justice pour abus de pouvoir ou préjudice inutile, une politique comme la restriction de l’immunité qualifiée, et 78 % ont soutenu des alternatives communautaires comme les interventions contre la violence.

Les militants soutiennent que Biden peut utiliser la chaire d’intimidation pour activer et renforcer ce soutien, afin que les gens continuent de pousser les législateurs à se concentrer sur la question.

Enyia, la coordinatrice des politiques du Movement for Black Lives, a également déclaré qu’elle aimerait voir Biden et d’autres législateurs aborder la question à travers une optique de réorientation des investissements dans la police pour fournir davantage d’investissements dans les communautés.

Robinson a également fait valoir que Biden devrait explicitement indiquer comment l’opposition des syndicats de police a contribué à l’échec des pourparlers sur les réformes, afin que les partisans de ces politiques sachent où concentrer leurs énergies. Morial a déclaré que Politico Biden lui avait dit dans le passé qu’il pourrait être utile que le président se fasse moins entendre afin que des progrès soient réalisés sur la question. Morial pense cependant que ce moment appelle une approche plus robuste après l’échec des tentatives de compromis passées.

“Un effort pour persuader tranquillement n’a pas fonctionné”, a déclaré Morial à Vox.

À l’heure actuelle, pour que toute réforme de la police soit adoptée, il faudrait le soutien républicain de la Chambre ainsi que les votes d’au moins neuf sénateurs républicains pour franchir un seuil d’obstruction systématique à la chambre haute.

Et les républicains ont hésité à apporter des changements radicaux à la police, craignant que l’augmentation de la responsabilité légale des agents ne rende plus difficile pour eux de faire leur travail.

Les principaux négociateurs du Congrès comme les sens. Cory Booker (D-NJ) et Tim Scott (R-SC), ainsi que les membres de la CBC, ont fait preuve à la fois d’optimisme et d’urgence sur le sujet, mais on ne sait pas encore comment l’impasse actuelle serait être résolu. Un désaccord sur le traitement de l’immunité qualifiée a bloqué de nouvelles discussions en 2021, et Scott a déjà noté que l’adoption de la loi sur la justice dans la police serait un non-démarrage avec son parti.

Cette réalité a conduit les défenseurs à affirmer que Biden devrait continuer à utiliser son rôle pour créer une dynamique et envisager potentiellement d’autres actions exécutives.

Biden pourrait utiliser les actions de l’exécutif sur la réforme de la police

En plus de l’accent mis sur la législation, la CBC a déclaré qu’elle envisageait davantage de mesures exécutives que Biden pourrait prendre. “Nous explorons toutes les options : solutions législatives, exécutives et communautaires”, a déclaré Horsford aux journalistes après la réunion de la Maison Blanche la semaine dernière, bien qu’il ait refusé de donner des détails supplémentaires.

Le décret exécutif de Biden de 2022 a mis en place une nouvelle base de données visant à suivre les fautes policières, à limiter l’utilisation d’étranglements au niveau fédéral, à restreindre l’utilisation de mandats d’interdiction de frapper et à utiliser des subventions fédérales discrétionnaires pour inciter les agences locales à se conformer.

Des mesures exécutives supplémentaires pourraient ordonner aux agences fédérales d’émettre d’autres subventions en fonction de certaines exigences. Chaque année, un financement fédéral important est distribué aux forces de l’ordre via des subventions discrétionnaires, et il est possible que ces ressources soient retenues par les postes de police qui se livrent à des pratiques discriminatoires.

Robinson souligne également les fonds fédéraux qui sont fournis pour les contrôles routiers – y compris des millions en subventions annuelles pour la sécurité routière – et dit que l’administration pourrait également réduire ces ressources. Udi Ofer, ancien directeur de la division de la justice de l’American Civil Liberties Union et professeur à Princeton, ajoute que Biden pourrait utiliser une action exécutive pour renforcer les dispositions que son ordonnance précédente a mises en place. Il pourrait rendre la norme pour l’utilisation de la force meurtrière par les agents fédéraux encore plus élevée, par exemple, et limiter davantage la militarisation de la police locale.

Les défenseurs et la Maison Blanche ont averti qu’il y a des limites aux actions de l’exécutif car elles peuvent s’appliquer plus directement à l’application de la loi fédérale, qui ne représente qu’une fraction de la police, et qu’elles ne remplacent pas la législation actuelle sur la question. Cependant, ces changements de politique progressifs pourraient encore envoyer un message important.

Au-delà des actions exécutives supplémentaires, les législateurs de la CBC ont également exhorté l’administration à expliquer comment se déroule la mise en œuvre du décret exécutif existant. “L’une des choses que nous demandons est de savoir où nous en sommes dans la mise en œuvre de ce décret exécutif à partir de 2022”, a déclaré Horsford aux journalistes. “Et que pouvons-nous faire de plus que ce décret n’incluait pas?”

Selon le projet Marshall, la mise en place de la base de données sur les fautes reste un travail en cours, Ofer, qui travaillait auparavant avec la Maison Blanche, a déclaré à la publication que sa mise en œuvre semble manquer “d’urgence et de niveau d’engagement”.

Dans sa fiche d’information de mardi, la Maison Blanche a affirmé que plusieurs dispositions du décret exécutif avaient été mises en place, y compris des mises à jour des agences sur les politiques de recours à la force et l’interdiction des transferts d’armes de qualité militaire aux forces de l’ordre locales.