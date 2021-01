L’État de l’Ohio sera sans gardien partant Harry Miller, le deuxième meneur de tête Master Teague et les extrémités défensives Zach Harrison et Tyler vendredi dans le Sugar Bowl contre Clemson.

Ohio State a publié une liste de 16 joueurs qui ne sont pas disponibles pour la demi-finale des éliminatoires de football universitaire. Comme elle l’a fait toute l’année, l’école n’a pas précisé si ceux qui ne pouvaient pas jouer étaient exclus en raison de COVID-19[feminine protocoles.

Miller, un étudiant en deuxième année, est un élément clé de la ligne offensive forte de Buckeyes et Teague a 449 verges et six touchés partagés avec Trey Sermon.

Harrison et Friday font tous deux partie d’une rotation de cinq lanceurs de bord utilisés par les Buckeyes. Harrison mène l’équipe avec 4 1/2 plaqués pour perte, dont deux sacs.

Le receveur vedette Chris Olave et le parieur Drue Chrisman, qui ont tous deux raté le match de championnat Big Ten, ne figuraient pas sur la liste. Les Buckeyes avaient 22 joueurs indisponibles ce jour-là.

