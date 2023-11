État de l’Ohio ou Géorgie n°1 ? Aperçu du classement des éliminatoires de football universitaire

Il y a trois raisons principales pour lesquelles la Géorgie pourrait devancer l’Ohio State dans le deuxième classement des éliminatoires de football universitaire de la saison, qui devrait être publié mardi soir.

Le premier est la victoire 30-21 de la Géorgie contre le Missouri, qui était classé n°12 au premier classement et restera dans le Top 25 malgré la défaite. Les Bulldogs comptent désormais quatre victoires contre la concurrence de la SEC, qui détient actuellement un record de victoires.

La deuxième est la victoire 35-16 de l’Ohio State à Rutgers. Les Buckeyes menaient 9-7 à la mi-temps et risquaient de prendre du retard par deux possessions au troisième quart avant qu’un retour d’interception de 93 verges ne leur donne définitivement l’avance. Alors que Rutgers est déjà éligible au bowl et finira probablement quatrième dans le Big Ten East, le fait que l’Ohio State perdait avant la seconde mi-temps pourrait fournir aux critiques du comité de sélection et en dehors des munitions inutiles.

Et troisièmement, la défaite de Notre Dame contre Clemson dévalorise partiellement la victoire hors conférence des Buckeyes contre les Fighting Irish. Même si cela reste une victoire dans le Top 25 aux yeux du comité, cette victoire ne représente plus un bonus unique sur le curriculum vitae d’Ohio State en séries éliminatoires.

Voici à quoi devrait ressembler le top 10 mardi soir :

1. Géorgie (9-0)

En deux matchs sans l’ailier rapproché Brock Bowers, le quart-arrière Carson Beck a complété 40 des 60 lancers pour 569 verges et quatre touchés sans interception. C’est la défense qui a parfois connu des difficultés ces deux dernières semaines, abandonnant 5,9 verges par match, le pire de la saison contre la Floride, et permettant au Missouri de devenir seulement le quatrième adversaire depuis 2019 à courir plus de 150 verges.

2. État de l’Ohio (9-0)

Des départs lents similaires à celui contre Rutgers n’ont pas coûté cher à Ohio State, qui continue de paraître lent dès le départ mais a dominé ses adversaires 155-48 en seconde période. Il y a un an, les Buckeyes étaient menés ou à égalité à quatre reprises à la mi-temps et ont remporté chaque match.

3. Michigan (9-0)

Le comité de sélection a envoyé un message très clair à propos du Michigan il y a une semaine en qualifiant le problème actuel du vol de pancartes de « problème de la NCAA », et non d’un problème pour les séries éliminatoires. Cela signifie que le comité continuera de placer les Wolverines dans le top quatre, sauf développement concret d’une enquête sur le scandale. Cherchez à ce que le Michigan reste au troisième rang après avoir éliminé Purdue.

4. État de Floride (9-0)

Comme pour la relation entre les Buckeyes et les Irlandais, les références de l’État de Floride seront affectées par la défaite de LSU contre l’Alabama, la troisième des Tigers cette année. Il y aura également un argument en faveur d’un renversement de Washington après sa victoire contre la Californie du Sud, mais comment le comité examinera-t-il ce résultat ?

5. Washington (9-0)

Le comité a remis en question la crédibilité de Washington après des victoires peu impressionnantes contre l’Arizona State et Stanford. Il ne semble pas y avoir grand-chose de la victoire contre l’USC qui changera cela. La défense des Troyens était bien sûr un cauchemar, mais l’offensive a réussi cinq touchés d’au moins 75 verges et a gagné 515 verges au total sur 8,2 verges par snap. Même si les Seminoles n’ont pas été dominants lors d’une victoire de 24-7 contre Pittsburgh, il ne semble pas y en avoir assez ici pour que les Huskies obtiennent une place dans le top quatre.

6. Oregon (8-1)

La liste des équipes à une défaite ne devrait pas changer par rapport à il y a une semaine jusqu’à ce que nous arrivions à l’Oklahoma, qui rebondira du n°9 après avoir perdu contre Oklahoma State. Menés 14-10 après le premier quart contre la Californie, les Ducks se sont démarqués pour une victoire de 63-19 grâce à six touchés combinés du quart-arrière Bo Nix.

7.Texas (8-1)

La victoire en prolongation des Longhorns contre Kansas State attirera les éloges du comité même si elle élimine les Wildcats du Top 25. La partie la plus impressionnante était la façon dont le Texas possédait la ligne de mêlée contre l’une des équipes les plus physiques du Power Five, en courant pour 230 verges et n’en accordant que 33, le moins de Wildcats dans un match depuis l’Alamo Bowl 2015.

8.Alabama (8-1)

L’Alabama continue d’être paralysé par la défaite face à face à domicile contre le Texas, que le comité continuera d’honorer jusqu’à la fin novembre tant que les deux équipes auront le même bilan. Mais le Crimson Tide devancerait les Longhorns en s’imposant en novembre et en battant la Géorgie lors du match de championnat de la SEC pour terminer 12-1.

9. Mississippi (8-1)

Une défaite antérieure contre l’Alabama a coûté à Ole Miss la SEC West et toute réelle chance en séries éliminatoires, mais une victoire samedi contre la Géorgie garantirait au moins aux Rebels une offre du Nouvel An pour la deuxième fois sous Lane Kiffin. (En supposant qu’ils s’occupent de Louisiane-Monroe et de l’État du Mississippi.) Ole Miss a une fiche de 10-32-1 contre les Bulldogs mais a remporté le dernier match de cette série (45-14 en 2016).

10. État de Penn (8-1)

La défaite de l’Oklahoma et une victoire convaincante contre le Maryland propulseront Penn State dans le top 10. Jusqu’où les Nittany Lions peuvent-ils grimper ? Tout dépend du match de samedi contre le Michigan et des résultats des deux dernières semaines de la saison régulière. Battre les Wolverines pourrait placer Penn State parmi les sept premiers du classement de mardi prochain.