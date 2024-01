État de l’État : « Restez bizarre, Utah », dit Cox

Temps de lecture estimé : 6 à 7 minutes

SALT LAKE CITY — Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a commencé son discours annuel sur l’état de l’État en soulignant à quel point l’État de Beehive peut être étrange.

“Dans l’Utah, nous mangeons de la sauce frite, des pommes de terre funéraires et des sodas diététiques sales de notre quartier Swig”, a-t-il déclaré. “Nous jouons à la loterie dans l’Idaho et achetons nos feux d’artifice dans le Wyoming.”

Et n’oubliez pas les villes uniques de l’Utah comme Tooele et Mantua, ou les noms comme Saydee et Lakynn “avec des e et des n supplémentaires et des y éparpillés bon gré mal gré”.

Mais le gouverneur n’a pas consacré tout son discours à souligner les bizarreries de la culture de l’Utah, mais s’est plutôt concentré sur “une autre manière dont l’Utah est différent, et même un peu bizarre”.

“Même s’il s’agit d’un petit État de l’Ouest aux formes étranges, l’Utah continue de dominer des listes interminables de classements nationaux”, a déclaré Cox, en faisant référence à une enquête récente de Nouvelles américaines et rapport mondial qui a classé l’Utah meilleur sur la base de plus de 70 mesures. “Et même s’il est sûrement amusant de vanter ce classement – et c’est certainement le cas – je suis beaucoup plus intéressé par la raison pour laquelle nous sommes objectivement le meilleur État. Et je suis surtout intéressé par la manière dont nous le maintenons ainsi.”

Pour expliquer le succès de l’Utah dans ces paramètres, Cox a fait référence à un autre étude du Bureau national de recherche économique sur la pensée à somme nulle, que le groupe définit comme « la conviction que les gains pour un individu ou un groupe ont tendance à se faire au détriment des autres ».

“Malheureusement, la majorité des gens dans la majorité des États agissent désormais de cette façon – comme des penseurs à somme nulle avec des fêtes de pitié sans fin et des plaintes de victimisation. Ils achètent ce que vendent les entrepreneurs de conflit dans notre politique et nos médias”, a déclaré le gouverneur. dit. “Mais pas tellement dans l’Utah. Il s’avère que les Utahn, bien plus que les habitants de tout autre État, rejettent la pensée à somme nulle. L’Utah croit toujours au gagnant-gagnant. Nous rejetons les faux choix et aidons les autres à réussir.”

“Il s’avère que l’Utah est profondément étrange.”

« L’état d’esprit d’abondance »

Cox a déclaré que cet « état d’esprit d’abondance » s’était manifesté lors des sessions législatives précédentes, lorsque les législateurs ont adopté d’importantes réductions d’impôts et approuvé la plus grande augmentation des salaires des enseignants dans l’histoire de Beehive State.

Cet état d’esprit est quelque chose que les élus et les parties prenantes devront perpétuer à l’avenir, a-t-il déclaré, et il a de grands espoirs que l’État sera en mesure de résoudre certains des problèmes les plus importants. Comme il l’a déjà dit, Cox estime que « la plus grande menace à notre prospérité future est le prix du logement ».

“L’accès au logement est une crise dans l’Utah et dans tous les États de ce pays”, a-t-il déclaré. “Mais rappelez-vous, nous sommes bizarres. Nous ne sommes pas comme le reste du pays. Personne n’a encore compris cela, et je crois sincèrement que nous le pouvons.”

Cox a vanté sa proposition de construire 35 000 maisons de démarrage dans l’État au cours des cinq prochaines années afin de rendre l’objectif de l’accession à la propriété plus accessible aux jeunes Utahn. Même si le « rêve américain est vivant dans l’Utah », a-t-il déclaré, « il sera bientôt mort si nous n’y parvenons pas ».

On a récemment demandé au gouverneur si l’État se développait trop vite, ce à quoi il a répondu : « La seule façon de ne pas grandir est d’être nul en tant qu’État. Et cela ne m’intéresse pas. »

Que cela plaise ou non aux Utahn, l’État se développe et la manière dont les législateurs répondent aux défis posés par la croissance aura un impact sur la qualité de vie pour les décennies à venir.

Même s’il n’y a pas d’amour perdu entre Cox et l’ancien président républicain, le gouverneur a calqué Donald Trump en plaisantant : « J’adorerais construire un mur autour de notre État – et faire payer la Californie pour cela – mais cela n’arrivera pas. C’est donc à vous, à moi et à nous tous de veiller à ce que nous grandissions de la bonne manière. »

Le sans-abrisme est un autre problème critique abordé par le gouverneur, exhortant les décideurs politiques à rejeter la pensée à somme nulle qui « dit que nous devons choisir entre la compassion et la responsabilité ».

“Il n’y a rien de compatissant à permettre aux gens de souffrir et de mourir dans nos rues, et il n’y a rien de compassion à permettre que les lois soient ignorées et enfreintes de manière flagrante”, a-t-il déclaré. “Le camping non autorisé doit cesser. Nous fournirons une aide et des services à ceux qui en ont besoin, des sanctions réelles et de la prison pour ceux qui enfreignent volontairement la loi, et un engagement civil lorsque cela est absolument nécessaire.”

“Nous en avons plus que jamais besoin”

Cox a conclu son discours en décrivant le frère de son grand-père, Iven Roy Cox, “une personne remarquablement étrange” qui était “la chose la plus proche d’un vrai George Bailey” – du film “It’s a Wonderful Life”. Originaire de Fairview, dans le comté de Sanpete, comme le gouverneur, Iven Cox a perdu sa femme des mois après qu’elle ait donné naissance au premier petit garçon du couple.

“D’une manière ou d’une autre, Iven est devenu encore plus fort et déterminé”, a déclaré Cox.

« Si un étranger sans abri traversait la ville, il restait chez Iven. Si quelqu’un faisait de l’auto-stop, il le récupérait. … Dans ses dernières années, je le voyais souvent balayer les trottoirs de la rue Main, juste pour faire de la ville un un peu plus sympa”, a-t-il poursuivi. “Tu parles d’un gars bizarre.”

Cox a déclaré que le monde d’aujourd’hui « chancelle un peu » à cause des conflits internationaux et d’une épidémie croissante de solitude. Il y avait des Iven Cox « dans chaque communauté de cet État », a-t-il déclaré, « et nous en avons plus que jamais besoin ».

Heureusement, a déclaré le gouverneur, la législature de l’Utah est remplie de personnes comme celle-là, puisqu’il a proclamé que « l’État de l’État n’a jamais été aussi fort ».

“Nous sommes différents. Nous sommes bizarres. Le bon genre de bizarre. Le genre de bizarre dont le reste de la nation a désespérément besoin en ce moment. Et je prie pour que cela continue ainsi”, a-t-il déclaré. “Alors, reste bizarre, Utah. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Et que Dieu bénisse le grand État de l’Utah.”

Réponse démocratique

Les dirigeants démocrates de la Chambre et du Sénat ont répondu au discours du gouverneur dans une vidéo préenregistrée qui apparaissait également en opposition à un récent projet de loi controversé qui interdirait certaines formes de programmes de diversité, d’équité et d’inclusion dans les institutions publiques.

“Nous ne sommes plus le même État qu’il y a cinq ans, et notre population continue de se diversifier”, a déclaré la leader de la minorité parlementaire Angela Romero, députée de Salt Lake City. “Nous nous engageons à protéger les droits de nos diverses communautés.”

Lors d’une conférence de presse le mois dernier, Cox a déclaré que les collèges et universités exigeant que les nouveaux employés signent des « déclarations sur la diversité » étaient « à la limite du mal ».

“Les politiques (de diversité, d’équité et d’inclusion) jouent un rôle crucial dans la compréhension et la résolution des défis sous-jacents dans nos écoles et nos communautés”, a déclaré Romero. “Ces programmes offrent des opportunités essentielles aux populations mal desservies pour accéder à l’enseignement supérieur et poursuivre des opportunités.”

S’opposer à la diversité, à l’équité et à l’inclusion est une « position contre le progrès », a déclaré la chef de la minorité sénatoriale Luz Escamilla, démocrate de Salt Lake City. « Acceptons nos différences, en reconnaissant qu’une société diversifiée et inclusive est plus forte.

Le représentant Brian King, démocrate de Salt Lake City, qui se présente contre Cox pour le poste de gouverneur cet automne, a déclaré qu’il était d’accord avec le gouverneur sur le fait que “l’Utah est bizarre”, mais n’est pas d’accord sur les raisons.

“Je trouve étrange qu’il ait prononcé un discours prônant la compassion, l’amour et le “mieux être en désaccord” au sein d’une chambre législative qui produit activement des lois extrêmes, conflictuelles et inutiles”, a déclaré King. “Il est facile d’être mieux en désaccord quand on n’est pas du tout en désaccord.”

Vous pouvez regarder l’adresse de Cox ci-dessous :

Correction: Une version précédente indiquait à tort qu’Iven et Spencer Cox étaient nés à Fairfield. La bonne ville est Fairview, dans le comté de Sanpete.

