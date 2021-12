État de l’application ? Le Michigan laisse derrière lui une série de médiocrités avec un titre dominant du Big Ten

INDIANAPOLIS – Le plus bleu des fans du Michigan, utilisant ce descripteur dans ses deux interprétations les plus évidentes, pourrait même se souvenir précisément du temps écoulé depuis ce jour. En fait, un Wolverine aussi ardent n’exigerait même pas que je précise à quelle occasion je fais référence.

Qu’ils fassent le calcul par années, mois, jours ou défaites, cela fait si longtemps que App State.

Le Michigan n’a pas vraiment touché le fond cet après-midi de 2007. Il y a eu les années RichRod, les années Brady Hoke et une bonne partie du mandat de Jim Harbaugh. Il y a eu 14 ans, soit 5 208 jours, soit 68 matchs de football perdus, soit une moyenne de cinq par saison.

Officieusement, le voyage de retour s’est terminé avec 5:27 à jouer dans le premier quart du match de championnat Big Ten contre l’Iowa, lorsque le porteur de ballon Donovan Edwards a accepté une passe arrière du quart Cade McNamara, a regardé vers le haut et a vu que, comme prévu, l’Iowa avait négligé de couvrir le large Roman Wilson sur la ligne de touche droite. Le lancer parfait d’Edwards a touché Wilson dans la foulée, et UM a marqué son deuxième touché en trois possessions.

Les Wolverines ont gracieusement accepté de jouer les 3 quarts 1/3 restants, mais ils n’ont pas si gracieusement refusé de permettre à l’Iowa de marquer un autre point, ont accumulé quatre autres touchés et ont célébré, avec une victoire 42-3, leur premier titre de conférence depuis 2004, leur première saison de 12 victoires depuis 1997 et leur premier voyage au Rose Bowl depuis… attendez, ce n’est plus comme ça que ça marche pour une équipe Big Ten aussi accomplie que UM.

Cette équipe sera plutôt sélectionnée dimanche pour les éliminatoires du football universitaire et entrera dans le tournoi avec une chance légitime de remporter le premier titre national du Michigan en 24 ans. Il n’y a pas de grand favori pour remporter le trophée qui appartenait l’année dernière à l’Alabama, qui n’a pas été réclamé par une équipe Big Ten depuis l’année où l’événement a été introduit, en 2014. Inutile de rappeler aux Wolverines qui ont obtenu ce trophée , est-ce que nous?

Celui-ci, cependant, appartient aux Wolverines, et il avait tellement de sens.

« Nous le ressentons tous. Nous en avons parlé hier soir : combien de plus pouvons-nous empiler dans un jeu, l’importance d’un jeu ? » L’entraîneur Jim Harbaugh a déclaré à Sporting News. « Nous avons eu le championnat, la chance d’aller en séries éliminatoires, de passer devant le panneau sur lequel nous passons tous, ‘Ceux qui restent seront des champions’, pour rendre cela valide, cela vrai … Pour que les gars vivent, vraiment, dans Schembechler Hall pour toujours. Chaque gars de l’équipe, sur la photo de l’équipe, sera là-haut dans le cadre d’un champion Big Ten.

« Je savais juste qu’ils s’en sortiraient parce qu’ils font de leur mieux, chaque jour, quoi qu’ils fassent. »

Le Michigan a gagné sa place dans ce match avec l’éclatement des Buckeyes le week-end dernier, et bien que beaucoup se soient demandé s’il y aurait une déception après une telle performance, UM a immédiatement manifesté son intention de mettre fin à ce match le plus rapidement possible et de permettre aux membres du CFP comité pour commencer à réfléchir à la graine appropriée pour attribuer les carcajous.

Et cela va être si délicat, car ils étaient n ° 2 dans l’annonce finale du classement fait pour la télévision, puis sont entrés dans Lucas Oil et ont détruit une équipe 10-2 – mais le comité ne voudra pas affronter le champion de la SEC, l’Alabama. et la deuxième Georgia en demi-finale. Mais si Cincinnati est vraiment la plus faible des quatre équipes, ce que leur classement n ° 4 la semaine dernière impliquerait, alors quelle sorte de gymnastique mentale – ou, plus précisément, verbale – expliquerait que les Wolverines n’obtiennent pas le n ° 1 au classement général graine et soi-disant chemin plus facile vers la finale?

Quelques heures après avoir marqué sur une course de touché de 67 verges pour tous les points dont UM aurait besoin en moins de 9 minutes dans le match, on a demandé au porteur de ballon Blake Corum si son équipe avait prouvé qu’elle méritait la tête de série n ° 1 du CFP.

« Je pense que oui… 42-3 », a-t-il déclaré. « À vous de me dire. »

Tout ce que les Wolverines accomplissent de positif dans le CFP n’est probablement pas le produit de leur attaque, bien que chacun des attrapés de l’ailier rapproché Luke Schoonmaker – le second était une beauté à une main pour 22 yards qui a mis en place le quatrième touché de l’UM – était le genre de bijou que l’on peut voir, rarement, un dimanche.

Le total de 297 verges au sol qu’ils ont compilé contre l’Ohio State la semaine dernière ne sera probablement pas revu lors d’un match éliminatoire, mais personne n’a vraiment gâché sa défense depuis octobre. Le jeu de passes dynamique d’OSU a produit des verges, mais pas des jeux clés. Le Maryland avait quelques verges au sol à calories vides dans un match que les Terps ont perdu par 41.

L’Iowa pourrait au moins dire qu’ils sont arrivés dans la zone rouge à trois reprises, mais les Hawkeyes n’ont pas réussi à marquer à deux de ces occasions.

« Nous avons défié toutes les attentes. Personne ne pensait que nous pouvions faire ça. Surtout pas cette saison », a déclaré aux journalistes l’ailier défensif All-American Aidan Hutchinson. « Et mec, nous l’avons fait – et nous l’avons fait de manière très dominante. »

UM a terminé la saison dernière 2-4 et Harbaugh a accepté une baisse de salaire pour rester entraîneur des Wolverines. Pendant six ans, son pourcentage de victoires n’était que de 0,690, ce qui pourrait vous permettre d’augmenter à Tulane, mais au Michigan, il avait plus de 100 points de retard sur la légende Bo Schembechler.

Après une saison aussi difficile, avec l’Ohio State, Penn State et même l’Indiana censés exceller dans la division Big Ten East, quelqu’un dans le programme est tombé sur une projection qui ne donnait aux Wolverines que 2% de chances de remporter la conférence. Le centre Andrew Vastardis ne semblait pas savoir qui avait invoqué cette formule, mais il ne s’agissait pas d’embarrasser quelqu’un pour une évaluation erronée. C’était juste quelque chose d’autre pour aider les Wolverines à traverser un entraînement ou un entraînement difficile.

« On se croit les uns les autres. Nous croyons en nous-mêmes », a déclaré Vastardis. « Mais c’est toujours un petit supplément de motivation. Nous sommes motivés en interne, mais parfois, certaines des choses qui existent, vous les prenez et roulez avec et alimentez le feu.

Le Michigan est maintenant aux deux endroits où ses rivaux les plus féroces, Michigan State et Ohio State, s’étaient rendus avant que les Wolverines ne puissent se remettre ensemble : la plate-forme instantanée sur le terrain du Lucas Oil Stadium où le vainqueur du match de championnat Big Ten est a remis un trophée, et le College Football Playoff.

Le jeu pour le titre Big Ten a été introduit en 2011, mais le programme qui a remporté plus de matchs que n’importe quel membre de la ligue et plus de championnats, n’a jamais participé à ce match avant samedi. Le CFP a été disputé pour la première fois en 2014, et les Wolverines ne s’en sont jamais approchés auparavant.

Alors ils se sont délectés de cela. La plupart des fans du Michigan étaient à l’extrémité nord du stade, et quand Hassan Haskins a suivi une belle réception Schoonmaker de 27 verges avec une course de touché de 4 verges, ils ont dansé et crié. Et lorsque la pause télévisée qui a suivi est devenue l’occasion pour les Big Ten de montrer des photographies des différents lauréats du football de la ligue sur les tableaux de bord des stades, les fans de Wolverines se sont joyeusement moqués des trois mentions du quart-arrière de l’Ohio State CJ Stroud.

« Au fur et à mesure que nous nous rapprochions du match de l’Ohio State, c’était le grand test pour nous », a déclaré Hutchinson. «Quand nous les avons battus, nous savions que nous étions une bonne équipe de football.

« Nous les avons surmontés et nous sommes passés à des choses plus grandes et meilleures. »