État de Floride à Clemson, Colorado à Oregon et bien plus encore

À présent, vous savez déjà ce qui vous attend aujourd’hui. La semaine 4 présente la liste de football universitaire la plus chargée de mémoire récente avec six matchs classés par classement ainsi qu’un affrontement entre l’État de Floride et Clemson qui semble comme il se doit.

Il y aura du beau football à regarder du matin au soir, alors attachez votre ceinture et restez avec nous pendant toute cette journée épique.

Voici ce que nous surveillons de près samedi (à toutes heures de l’Est, cotes via BetMGM) :

Heure : midi | Télévision : ABC | Ligne : FSU -2,5 | Total : 55,5

Clemson a ouvert la saison avec une vilaine défaite contre Duke, mais a la chance de prouver qu’il devrait toujours être considéré parmi les programmes d’élite du pays lorsqu’il accueillera le numéro 4 de l’État de Floride. Clemson a remporté sept des huit derniers titres de l’ACC, mais n’a pas répondu aux attentes du CFP ces dernières saisons, principalement en raison d’une attaque terne. Alors que Clemson a perdu lors de la semaine 1, FSU a remporté une impressionnante victoire de 45-24 sur LSU et se situe désormais à 3-0. Une visite de FSU représente une avancée majeure dans la compétition pour les Tigres et marque la première fois que Clemson est un outsider à domicile depuis 2016.

Heure : 15h30 | Télévision : ABC | Ligne : Oregon -20,5 | Total : 70,5

Deion Sanders et le Colorado affronteront de loin leur plus gros test de la saison samedi avec ce déplacement à Eugene pour affronter l’Oregon. Les Buffs n’ont remporté qu’un seul match l’automne dernier, mais ont connu un départ électrisant 3-0 sous la direction de Sanders. Son fils, Shedeur, affiche des chiffres incroyables au poste de quart-arrière, mais les Buffs seront privés de la star à double sens Travis Hunter pendant plusieurs semaines après une blessure subie lors de la victoire en double prolongation contre Colorado State. L’Oregon, quant à lui, a également pris un départ 3-0 avec des victoires contre Portland State, Texas Tech et Hawaii. En trois matchs, le quart-arrière Bo Nix a totalisé 893 verges et huit touchés tout en complétant 77,6 % de ses tentatives.

Heure : 15h30 | Télévision : Renard | Ligne : Utah -4,5 | Total : 52,5

UCLA a volé sous le radar dans un Pac-12 chargé. Il n’a pas fallu longtemps pour que Dante Moore, véritable étudiant de première année cinq étoiles, intervienne en tant que QB partant des Bruins. Il a eu quelques moments d’apprentissage, mais il a également montré ce qui faisait de lui un prospect si convoité. Cependant, la compétition de l’UCLA sur trois semaines n’a pas été très forte et le stade Rice-Eccles de l’Utah s’est avéré être l’un des sites routiers les plus difficiles du pays. Depuis la saison 2018, l’Utah a remporté 28 de ses 30 derniers matchs à domicile. Et pour rendre les choses plus difficiles à l’UCLA, les Utes pourraient voir le quart-arrière Cam Rising faire ses débuts dans la saison après avoir subi une déchirure du LCA lors du Rose Bowl de la saison dernière.

Heure : 15h30 | Télévision : CBS | Ligne : Alabama -7 | Total : 55,5

Que se passe-t-il en Alabama ? Le Crimson Tide a connu de grandes difficultés en attaque lors d’une victoire de 17-3 contre le sud de la Floride alors que les clichés du quart-arrière étaient partagés entre Tyler Buchner et Ty Simpson. Ni l’un ni l’autre n’étaient impressionnants, et maintenant Nick Saban a déclaré qu’il reviendrait au partant d’origine Jalen Milroe pour le match d’ouverture de la SEC contre Ole Miss. Du côté d’Ole Miss, Lane Kiffin espère désespérément remporter une victoire sur Saban, son ancien patron. Les Rebels ont subi quelques blessures au début, mais le quart-arrière Jaxson Dart semble bien amélioré par rapport à la saison dernière.

Heure : 19h | Télévision : Renard | Ligne : OSU-3 | Total : 57,5

Les deux équipes qui restent dans le Pac-12 en ruine cherchent à se disputer le titre de conférence avant que la ligue telle que nous la connaissons ne disparaisse. L’État de l’Oregon vient de remporter une saison de 10 victoires et connaît un bon départ en 2023 avec des victoires dominantes contre l’État de San Jose, l’UC Davis et l’État de San Diego. Les Beavers ont fait appel au QB de transfert de Clemson, DJ Uiagalelei, pendant l’intersaison pour élever une attaque lourde. L’État de Washington a également pris un départ 3-0. Les Cougars ont détruit l’État du Colorado sur la route et ont bouleversé le Wisconsin à domicile avant de s’occuper du nord du Colorado ce week-end. Cameron Ward est sous-estimé parmi les nombreux grands QB du Pac-12 et il a été excellent lors de sa deuxième saison à la WSU.

Heure : 19h30 | Télévision : NBC | Ligne : OSU-3 | Total : 55,5

L’entraîneur de l’Ohio State, Ryan Day, a une fiche de 48-6 depuis qu’il a pris ses fonctions d’entraîneur-chef à temps plein, mais sa défaite contre le Michigan deux années consécutives et son échec douloureux lors de la demi-finale du CFP de l’année dernière lui imposent un examen minutieux supplémentaire. Les Buckeyes ont pris un départ 3-0, mais travailler avec le nouveau quart partant Kyle McCord a été un processus. Comment va-t-il gérer son premier environnement routier bruyant ? Et d’un autre côté, c’est l’un des plus gros matchs au Stade Notre-Dame depuis des années et une opportunité majeure pour l’entraîneur-chef de deuxième année Marcus Freeman. Les Irlandais connaissent un départ impressionnant de 4-0 en 2023, menés par le quart de transfert Sam Hartman, qui a constitué une amélioration majeure à ce poste par rapport aux années précédentes.

Heure : 19h30 | Télévision : CBS | Ligne : PSU -14,5 | Total : 40,5

Est-ce l’année où Penn State pourra revenir au sommet du Big Ten ? Les Nittany Lions ont remporté le Big Ten en 2016, mais c’était la seule fois où les Nittany Lions ont dépassé l’Ohio State et le Michigan dans le Big Ten East sous la direction de l’entraîneur James Franklin. L’offensive, avec le quart partant de première année Drew Allar, a un peu bafouillé lors de la victoire 30-13 contre les Illini, mais la défense a forcé cinq revirements. Il pourrait y avoir des opportunités similaires pour la défense avec la venue de l’Iowa à Happy Valley pour le match annuel « whiteout ». Les Hawkeyes ont une fiche de 3-0, mais leurs malheurs offensifs des dernières saisons ne se sont pas beaucoup améliorés. L’ajout du QB de transfert, Cade McNamara, n’a pas semblé à 100 % après s’être blessé à son quad pendant le camp de pré-saison et maintenant l’ailier rapproché Luke Lachey est absent après avoir subi ce qui semblait être une grave blessure à la jambe au cours de la semaine 3.