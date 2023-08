Étapes quotidiennes nécessaires pour réduire le risque de décès « bien inférieur à 10 000 », selon une étude | Actualités scientifiques et techniques

Si vous pensiez que 10 000 pas ressemblaient toujours plus à une quête épique qu’à une promenade décontractée, les chercheurs ont de bonnes nouvelles pour vous.

Un nombre de pas à cinq chiffres a souvent été le minimum quotidien recommandé par les experts pour rester en forme et en bonne santé.

Mais une nouvelle étude publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology suggère que le nombre nécessaire pour commencer à voir les avantages est beaucoup plus faible.

Selon les résultats, seulement 3 967 pas suffisent pour réduire le risque de mourir de n’importe quelle cause – et 2 337 pour vous rendre moins susceptible d’être victime d’une maladie cardiovasculaire.

Bien sûr, plus il y a de pas, mieux c’est – et le risque de mourir diminue considérablement tous les 500 à 1 000 pas.

Une augmentation de 1 000 pas par jour était associée à une réduction de 15 % du risque de décès, quelle qu’en soit la cause, et 500 pas de plus étaient liés à une réduction de 7 % du risque de décès par maladie cardiovasculaire.

Même si les gens marchaient jusqu’à 20 000 pas par jour, les bienfaits pour la santé continuaient d’augmenter.

Avantages constatés pour tous les sexes et tous les groupes d’âge

L’analyse a couvert plus de 226 000 personnes à travers 17 études individuelles à travers le monde.

Maciej Banach, professeur de cardiologie à Pologne‘s Medical University of Lodz, a déclaré que les conclusions de son équipe s’appliquaient aux femmes et aux hommes, indépendamment de leur âge et de leur lieu de résidence.

Les participants, qui étaient tous généralement en bonne santé, ont participé à la recherche pendant sept ans en moyenne.

Leur âge moyen était de 64 ans, avec une répartition presque 50-50 entre les femmes et les hommes.

Les personnes âgées de 60 ans ou plus avaient une réduction de 42 % du risque de mourir si elles marchaient entre 6 000 et 10 000 pas par jour, tandis qu’il y avait une réduction de 49 % du risque chez les jeunes adultes qui marchaient entre 7 000 et 13 000 pas.

Le professeur Banach a déclaré: « Dans un monde où nous disposons de médicaments de plus en plus avancés pour cibler des conditions spécifiques telles que les maladies cardiovasculaires, nous devons toujours souligner que les changements de mode de vie pourraient être au moins aussi efficaces, voire plus, pour réduire le risque cardiovasculaire et prolonger la vie. »

Les résultats, publiés par la Société européenne de cardiologie, ont été évalués par des pairs.