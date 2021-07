Étapes à suivre si vous ne recevez pas le bon paiement de 3 600 $

Alors que 35 millions de familles américaines commencent à recevoir des paiements de crédit d’impôt pour enfants d’une valeur allant jusqu’à 300 $ aujourd’hui – des millions de familles peuvent attendre un certain temps pour leur argent.

Si l’injection d’aide n’est pas encore arrivée, les parents ont des moyens de déterminer le statut du paiement et le calendrier potentiel.

Pour les familles admissibles qui attendent de recevoir leurs paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants, il existe de nombreuses raisons pour le retard potentiel et les outils pour retrouver l’argent Crédit : Getty

Aujourd’hui, le premier lot de paiements de crédit d’impôt pour enfants (CTC) – d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars – a atteint environ 35 millions des 60 millions de familles qualifiées aujourd’hui à travers le pays, ont confirmé l’Internal Revenue Service (IRS) et le Département du Trésor.

« Environ 86% ont été envoyés par dépôt direct », a noté l’IRS.

L’échéancier des paiements commence le 15 juillet et se poursuit ensuite le 13 août, le 15 septembre, le 15 octobre et le 15 novembre.

Le chèque définitif de 2021 sera coupé le 15 décembre.

Papier ou dépôt direct

Les Américains qui ont choisi les dépôts directs au lieu des chèques papier vont probablement récupérer leur argent plus tôt.

Pour certains comptant sur un chèque papier pour arriver par la poste, l’IRS a conseillé à ces familles de « n’oubliez pas de prendre en considération le temps qu’il faut pour le recevoir par la poste ».

Il est également possible que le chèque se perde par la poste ou même soit volé.

Les paiements qui ont commencé aujourd’hui ont été versés aux familles admissibles qui ont produit des déclarations de revenus de 2019 ou 2020.

Pour ceux qui ont manqué la date limite de déclaration de revenus du 15 mai, il existe une option pour s’inscrire aux paiements à impact économique à l’aide de l’outil IRS Non-Filers.

Qu’est-ce que le programme de crédit d’impôt pour enfants?

Le programme de crédit d’impôt pour enfants, qui a été adopté plus tôt cette année dans le cadre du plan de sauvetage américain du président Joe Biden, permet aux familles de percevoir jusqu’à 3 600 $ pour chaque enfant jusqu’en décembre.

Déjà, Biden souhaite que l’aide s’étende sur des années jusqu’en 2025.

Il a tweeté : « Comme je l’ai dit à maintes reprises : les personnes qui ont vraiment besoin d’un allégement fiscal dans ce pays sont les familles qui travaillent.

« C’est pourquoi mon programme de reconstruction prolongera le crédit d’impôt pour enfants élargi que nous avons adopté dans le cadre de mon plan de sauvetage américain. »

La seconde moitié de l’infusion d’une valeur allant jusqu’à 1 800 $ atterrira ensuite sur des comptes bancaires ou sous forme de chèques papier, une fois que votre déclaration de revenus 2021 aura été traitée en 2022.

Lisez notre blog en direct sur les contrôles de relance pour les dernières mises à jour sur le soulagement de Covid-19…

Alors que certains préfèrent un paiement unique aux paiements mensuels, l’idée ici est que l’aide prolongée aide l’IRS avec la logistique et équilibre également les revenus d’une famille frappée par la pauvreté ; afin qu’ils puissent mieux budgétiser pendant les difficultés causées par la crise de Covid-19.

Certains préfèrent une somme forfaitaire à un paiement mensuel.

Pour ces situations, les Américains peuvent se retirer ou « se désinscrire » et recevoir le seul paiement l’année prochaine.

Qui est admissible aux crédits d’impôt pour enfants?

Les crédits valent 3 600 $ pour chaque enfant de moins de six ans et 3 000 $ pour chaque enfant de six à 17 ans.

Cela revient aux familles recevant 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de six ans et 250 $ par enfant plus âgé.

Pour être admissible, les individus doivent gagner moins de 75 000 $, pour les chefs de famille, c’est 112 500 $ et les couples mariés, c’est 150 000 $.

Mais même les familles dont les revenus dépassent 200 000 $ pour les particuliers et 400 000 $ pour les couples mariés peuvent percevoir le versement précédent de 2 000 $, selon le WCBD.

Pendant ce temps, ceux qui prétendent avoir des enfants âgés de 18 à 24 ans qui sont inscrits à temps plein à l’université peuvent demander des crédits de 500 $ pour chacun.

L’administration Biden et le Congrès ont également supprimé une restriction qui empêchait les familles qui ne devaient pas d’impôt sur le revenu de demander le crédit.

Où est mon argent?

L’IRS exhorte les familles éligibles à vérifier leur statut de déclaration de revenus et leurs préférences en matière de mode de paiement sur leur site : IRS.gov.

Ils ont également mis en place un portail en ligne gratuit pour vérifier l’état des paiements.

Grâce à leur portail personnalisé, vous pouvez voir si vous êtes inscrit pour obtenir des paiements anticipés et vérifier également votre historique de paiement.

Ils encouragent également les familles qui souhaitent bénéficier du crédit d’impôt pour enfants en totalité l’année prochaine au lieu de recevoir des chèques mensuels à créer un compte ID.me.

L’outil permet aux ménages de mettre à jour leurs coordonnées afin que l’IRS puisse envoyer le bon montant d’argent.

Et si les fonds sont enregistrés comme étant transférés mais que la banque n’a pas d’enregistrement, l’IRS permet aux utilisateurs de déposer une trace.

La trace permettra à l’IRS de retracer ce qui s’est passé avec vos fonds.

L’inconvénient est que la trace peut prendre environ six semaines pour fournir une réponse.

L’agence avertit que les familles doivent attendre au moins cinq jours à compter de la date du dépôt direct et quatre semaines pour les destinataires des chèques papier avant de contacter l’IRS pour initier une recherche.

Pour démarrer un suivi de paiement, envoyez par courrier ou par fax un formulaire 3911 dûment rempli, Déclaration du contribuable concernant le remboursement à l’IRS.

Appeler l’IRS

L’IRS a ses lignes téléphoniques ouvertes de 7h à 19h. Le numéro du service client est le : 800-829-1040. Si vous pensez que vous avez reçu le mauvais montant, l’IRS a mis en place son propre site de paiement pour le crédit d’impôt pour enfants afin de vérifier l’erreur potentielle.

Les crédits valent 3 600 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans et 3 000 $ pour chaque enfant de 6 à 17 ans Crédit : Getty

Pour ceux qui ont raté la date limite de déclaration de revenus du 15 mai, il existe une option pour s’inscrire aux paiements à impact économique à l’aide de l’outil IRS Non-Filers Crédit : Getty

La première injection de crédits d’impôt pour enfants a totalisé 15 milliards de dollars et a touché environ 35 millions des 60 millions de familles admissibles aujourd’hui à travers le pays Crédit : Getty