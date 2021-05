Étapes à suivre pour demander un e-pass au milieu d’une surtension COVID, 7 erreurs à éviter

Alors que le gouvernement du Maharashtra a prolongé les restrictions de type verrouillage dans l’État jusqu’au 1er juin, la police de Pune a mentionné certaines des erreurs les plus courantes que les gens commettent lors de la demande d’un e-pass pour les voyages inter-districts et comment cela peut être évité. La police de Pune a déclaré qu’elle avait rejeté plus de demandes de pass électronique qu’elle n’en avait acceptées depuis la restauration du système.

Voici une liste d’erreurs qui peuvent être évitées pour la commodité des voyageurs ayant besoin d’un e-pass.

Erreurs à éviter lors de la demande d’un e-pass

Ne pas fournir de carte d’identité de vous-même ou de votre compagnon de voyage lors du dépôt du formulaire de demande Les candidats ne soumettant pas de certificat négatif COVID-19 avec la demande (le test ne doit pas dater de plus de 72 heures) Ne pas joindre le document relatif au motif du voyage Ne pas joindre de documents au format PDF ou soumettre des photos peu claires et vagues de ces documents Ne pas mentionner l’adresse de résidence actuelle Ne pas mentionner la raison du voyage dans l’application Citoyens entreprenant un voyage en avion sans joindre de billet de voyage ou de carte d’embarquement à la demande

Au milieu de la deuxième vague meurtrière du nouveau coronavirus, le gouvernement du Maharashtra avait imposé un verrouillage le mois dernier pour briser la chaîne de transmission. Un e-pass a également été rendu obligatoire pour les déplacements inter-districts et inter-États liés à l’urgence. La même chose peut être utilisée via le portail covid19.mhpolice.in.

Comment demander un e-pass en ligne?

Visitez https://covid19.mhpolice.in/registration Maintenant, remplissez le formulaire de demande et fournissez tous les détails demandés Appuyez sur Soumettre Un numéro de référence e-pass sera généré. Vous pouvez l’utiliser pour vérifier si vous avez le e-pass ou non.

Comment vérifier l’état de mon e-pass?