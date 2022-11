Étape simple pour augmenter les dons de bienfaisance

Qu’il s’agisse de l’esprit des Fêtes, du marketing accru autour du Giving Tuesday ou de la date limite de fin d’année pour les contributions déductibles des impôts, les Américains ont tendance à augmenter leurs dons caritatifs au cours des derniers mois de l’année.

Bien que ce ne soit jamais un mauvais moment pour soutenir vos causes et organisations à but non lucratif préférées, répartir vos contributions caritatives tout au long de l’année pourrait vous aider à augmenter votre impact global.

Ceux qui incluent les dons de bienfaisance dans leur budget annuel total donnent près de quatre fois plus d’argent que ceux qui ne le font pas, selon un récent sondage de Vanguard Charitable.

L’enquête menée auprès de plus de 2 000 Américains a révélé que ceux qui incluaient des dons de bienfaisance dans leur budget annuel avaient donné en moyenne 2 268 $ au cours des 12 derniers mois contre une moyenne de 626 $ parmi ceux qui n’avaient pas inclus de dons dans leur budget.

Ceux qui établissent un budget pour les dons de bienfaisance sont également deux fois plus susceptibles de dire qu’ils prévoient d’augmenter leurs dons au cours de la prochaine année par rapport à ceux qui n’ont pas de budget pour les dons. De plus, 24 % des donateurs ayant un plan de dons affirment que l’inflation les a incités à donner davantage.

Au cours d’années comme celle-ci qui ont été en proie à des turbulences financières, il peut être particulièrement difficile pour certaines personnes de trouver de la place pour donner, en particulier pendant une crise de temps de fin d’année. Et, bien sûr, des revenus plus importants peuvent permettre aux gens d’allouer plus facilement des fonds à donner.

Mais si vous essayez de trouver de la place dans votre propre budget pour donner, réfléchissez à la façon dont des entreprises comme Amazon proposent des abonnements. Les clients peuvent acheter un abonnement Amazon Prime pour 14,99 $ facturés mensuellement ou 139 $ facturés annuellement.

Imaginez maintenant, à la place, que ce sont vos options pour les dons de bienfaisance : 14,99 $ par mois ou 139 $ par an.

Avec le forfait mensuel, vous finirez par donner un total de 179,88 $ au cours d’une année. Le plan annuel coûte environ 11,58 $ par mois, de sorte que vous ne paieriez que quelques dollars supplémentaires à la fois avec le plan mensuel, ce qui pourrait être plus facile pour votre budget que de payer 139 $ en une seule fois. Surtout si ce mois est plein de magasinage et de célébrations des Fêtes.

Vous pouvez même aller plus loin et automatiser les contributions sur un compte d’épargne ou directement à l’organisation que vous souhaitez soutenir.

“Le concept d’automatisation conduit à de meilleurs résultats à long terme, qu’il s’agisse d’épargner pour la retraite, pour un fonds d’urgence ou, dans ce cas, de dons de bienfaisance”, a déclaré Vaughn Kellerman, un planificateur financier certifié basé à Cincinnati.

“Un moyen simple d’économiser pour les dons de bienfaisance consiste à automatiser un pourcentage ou un montant fixe de chaque chèque de paie dans un compte d’épargne spécifiquement destiné à donner à des œuvres de bienfaisance”, a déclaré Kellerman.

Bien sûr, donner à une œuvre caritative n’est pas une compétition, et les organisations ou causes auxquelles vous faites un don apprécient les cadeaux de toute taille. Mais si vous cherchez à avoir le plus grand impact possible, cela ne fait pas de mal de rendre vos dons un peu plus routiniers.

