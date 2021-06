Étalons italiens: l’Italie en forme envoie un autre avertissement aux espoirs de l’Euro 2020 alors qu’ils se dirigent vers les huitièmes de finale

1 – Marco Verratti a mené tous les joueurs dans le match Italie vs Pays de Galles pour les touches (136), les passes complétées (103), les occasions créées (5) et les tacles (4), ainsi que la passe décisive du seul but du match. Doué. #EURO2020pic.twitter.com/akWQSbejgM

– OptaJoe (@OptaJoe) 20 juin 2021