Le capitaine de football indien Sunil Chhetri était sur le point de signer un accord avec le club de Goan Churchill Brothers en 2013, mais son « instinct » l’a incité à rejoindre le Bengaluru FC, où il a remporté huit trophées au cours des huit dernières années. Chhetri, 36 ans. a déclaré que l’attrait de jouer dans la Coupe AFC et les conseils de sa famille et de ses amis pour rejoindre Churchill étaient tentants, mais qu’en fin de compte, il n’a pas rejoint le club de Goan.

Churchill Brothers a remporté le titre I-League 2012-13 et a joué dans la Coupe AFC, la compétition de clubs de deuxième niveau du continent. « Tout m’a dit de signer pour Churchill Brothers (en 2013). Champions de la I-League, nom renommé, vont jouer en AFC Cup. D’un autre côté, (Bengaluru FC) nouveau club et je ne sais pas qui va être signé, peut ou peut ne pas fonctionner, donc c’était un pari que j’ai pris », a déclaré Chhetri.

«Ma famille a dit de signer pour Churchill et d’être trié. La Coupe AFC était une grande motivation. Mais je suis allé avec mon intuition. Parfois, dans la vie, votre intuition est juste, parfois non. Mais ici, j’ai bien compris », a déclaré Chhetri dans une vidéo mise en ligne par le Bengaluru FC sur sa page twitter. Chhetri a prolongé son contrat avec le Bengaluru FC pour deux ans supplémentaires et sera avec l’équipe de la Super League indienne jusqu’en 2023.

Depuis 2013, le Bengaluru FC a remporté huit trophées, dont deux titres en I-League (2013-14 et 2015-16) et un triomphe en Super League indienne (2018-19). BFC a également terminé deuxième de la Coupe AFC 2015-16. «Je n’ai pas passé beaucoup de temps dans un club, même dans des clubs où j’avais de bons rapports et de bons moments. Trois ans à Mohun Bagan étaient incroyables et trois ans à JCT. Mais rien ne garantit que vous resterez longtemps dans un club », a déclaré Chhetri, qui est actuellement le troisième meilleur buteur international parmi les joueurs actifs.

« Peut-être qu’il y avait des chances que je parte d’ici et que les gens soient intéressés, donc évidemment, il y avait du bruit évident. Si tout se passe bien, je resterai ici. » Chhetri, qui a marqué 74 buts en 118 matches avec l’Inde, a déclaré qu’il se sentait désormais comme à la maison pour le BFC et la ville. « Ce club recherche toujours la progression et l’amélioration et c’est très important à mon âge, primordial. Cela me motive. » Chhetri a disputé 203 matches avec le club, marquant 101 buts en huit saisons. Il dirige le club depuis sa création en 2013 et a dominé le classement des buteurs à chacune de ses huit saisons avec les Bleus.

