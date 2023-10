Était sur le point de dire adieu au sport avant les Jeux asiatiques : la lanceuse de javelot Annu Rani

La lanceuse de javelot indienne Annu Rani était tellement contrariée par une série de mauvaises performances cette année qu’elle avait décidé de dire au revoir à ce sport juste avant les Jeux asiatiques.

La joueuse de 31 ans originaire de l’Uttar Pradesh a réalisé un record de la saison avec 62,92 m pour devenir la première femme indienne à remporter une médaille d’or aux Jeux asiatiques au lancer du javelot.

« J’ai eu beaucoup de mal cette année. Je suis allé à l’étranger pour pratiquer. Je suis allé apprendre auprès d’un entraîneur étranger mais mes performances ont chuté. L’année entière avait été gaspillée. Il y a eu de mauvaises performances dans chaque compétition les unes après les autres », a déclaré Annu à PTI Bhasha dans une interview.

« J’avais décidé avant les Jeux Asiatiques que j’arrêterais le sport. Malgré tant d’efforts, je n’ai rien pu gagner. Le gouvernement et SAI avaient investi beaucoup d’argent en moi, mais je n’étais pas en mesure de performer. Après les Championnats du monde de Budapest, j’avais pensé arrêter ce sport.

Coupe du monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Annu s’est classée 11ème avec un meilleur lancer de 57,05 mètres et n’a pas pu se qualifier pour la finale du Championnat du monde à Budapest en août. Elle a terminé 7ème à la Diamond League à Bruxelles en septembre avec un lancer de 57,74 m mètres. Elle n’a pas pu toucher la barre des 60 mètres pendant toute la saison.

Cependant, elle a remporté la médaille d’or aux Jeux asiatiques avec un lancer de 69,92 mètres.

Concernant le changement de sa décision de se retirer du sport, Annu a déclaré : « Il m’est venu à l’esprit que je suis venue ici après avoir affronté tant de difficultés, je vais donc prendre une dernière chance aux Jeux asiatiques. J’ai travaillé dur et j’étais convaincu que je jouerais bien et remporterais une médaille.

« La compétition était rude avec les médaillés des Championnats du monde et les médaillés olympiques. J’étais descendu en pensant que le pire qui devait arriver était déjà arrivé et que maintenant ce qui allait empirer, je voulais seulement l’or, pas l’argent ou le bronze.

Annu a déclaré que les difficultés de son enfance l’avaient inspirée à se battre et qu’elle voulait être une source d’inspiration pour les filles dans des situations similaires.

«Je me suis inspiré en me souvenant des circonstances de ma famille et de mon point de départ. Je pensais aussi que je n’étais pas le seul à avoir des difficultés. Les gens doivent lutter dans tous les domaines.

«Je viens d’une société où les gens m’arrêtaient même si je portais un t-shirt plus bas. La famille n’avait aucune connaissance du sport. A été réprimandé à la maison pour avoir porté un t-shirt plus bas pour la première fois. Je n’avais même pas de chaussures et je devais les emprunter à un ami pour aller concourir. En me souvenant du voyage, de la lutte que j’ai dû affronter pour arriver ici, j’ai pensé que je n’accepterais pas la défaite.

Annu a déclaré qu’elle se concentrait désormais sur les Jeux olympiques.

« Désormais, l’objectif est de bien performer aux JO de Paris. Je veux dire aux joueurs venant du même milieu que moi qu’ils ne doivent pas abandonner, qu’ils doivent se battre pour eux-mêmes et que les filles peuvent tout faire.

« Nous bénéficions désormais du soutien du gouvernement, de l’ISC et de la fédération dans tous les domaines. Si la collaboration comme TOPS et Khelo India se poursuit, il y aura beaucoup de médailles aux prochains Jeux olympiques », a-t-elle déclaré.

Dans l’épreuve du lancer du javelot masculin aux Jeux asiatiques, le champion olympique et mondial Neeraj Chopra a remporté la médaille d’or et Kishore Jena l’argent.

Annu estime que l’avenir du lancer du javelot en Inde est très prometteur et que cette performance incitera les jeunes à se lancer dans ce sport.

« Une fois qu’une médaille olympique arrive dans n’importe quel sport, la mentalité change. Nous pensons qu’en venant du même environnement, en suivant le même régime, et quand Neeraj peut gagner, nous pouvons aussi gagner.

« Cela renforce la confiance entre les joueurs en herbe. Maintenant, les joueurs jouent très bien. Il y a sept ou huit ans, les joueurs allaient participer aux Jeux olympiques, mais maintenant leurs aspirations ont tellement augmenté qu’ils ne se contentent même pas de l’argent, ils ne veulent que l’or.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)