Était sous pression pour retarder le verdict de Ram Janmbhoomi: ancien juge de la Haute Cour

Un ancien juge qui faisait partie d’un banc de la Haute Cour d’Allahabad qui a rendu un jugement clé dans le procès pour le titre Ram Janmabhoomi-Babri Masjid en 2010, a déclaré qu’il était sous « pression » pour ne pas rendre la décision et a ajouté que s’ils ne l’avaient pas fait. , il n’y aurait pas eu de verdict en la matière pendant les 200 prochaines années.

Le juge Sudhir Agarwal a pris sa retraite de la Haute Cour le 23 avril 2020.

S’adressant aux journalistes après un événement à Meerut dans l’Uttar Pradesh, il a déclaré : « Après avoir rendu le jugement… je me suis senti béni… Il y a eu des pressions sur moi pour reporter le jugement dans l’affaire. Il y a eu des pressions de l’intérieur et aussi de l’extérieur. » « Les membres de la famille et les proches avaient l’habitude de suggérer de passer le temps d’une manière ou d’une autre et de ne pas rendre le jugement », a-t-il ajouté.

« Si le jugement n’avait pas été rendu le 30 septembre 2010 dans l’affaire Ram Janmabhoomi-Babri Masjid, il n’y aurait pas eu de jugement dans cette affaire pendant les 200 prochaines années », a-t-il déclaré.

Le 30 septembre 2010, la Haute Cour d’Allahabad a rendu son jugement à la majorité de 2 contre 1 et a jugé que les 2,77 acres de terrain situés à Ayodhya seraient répartis également entre trois parties – Sunni Waqf Board, Nirmohi Akhara et ‘Ram Lalla’ ou bébé Ram représenté par l’hindou Mahasabha.

Le banc comprenait les juges SU Khan, Sudhir Agarwal et DV Sharma.

Dans un jugement historique de novembre 2019, la Cour suprême a déclaré qu’un temple serait construit sur le terrain contesté à Ayodhya et a ordonné au gouvernement de donner aux partis musulmans un terrain alternatif de cinq acres.