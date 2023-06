Était-ce vraiment un tsunami qui a frappé la Floride ? Oui, mais pas le genre que vous pensez

Un coupable inattendu a renversé des chaises de plage sur le sable à Clearwater Beach, en Floride, normalement calme, mercredi dernier. Les surfeurs de la côte ouest pourraient rire de la cause, mais le service météorologique national confirme que la rare vague de 4 pieds a été causée par une sorte de tsunami, mais pas le genre dont vous entendez habituellement parler.

Il s’agissait d’un météotsunami, un type causé par des tempêtes avec de fortes rafales de vent, plutôt que par des tsunamis dramatiques déclenchés par des tremblements de terre.

QU’EST-CE QU’UN METEOTSUNAMI ?

Selon Paul Close, prévisionniste principal au National Weather Service dans la région de Tampa Bay, lorsqu’une ligne de tempêtes traverse l’océan, il peut y avoir des vents de 30 à 50 mph près du bord d’attaque. Les vents poussent l’eau, augmentant la hauteur des vagues près de la côte avant qu’elles ne finissent par s’écraser sur le rivage.

Les météotsunamis ne durent qu’environ une heure car une fois que le bord d’attaque de la tempête passe sur la terre ferme, l’action s’atténue.

Le météotsunami était d’environ 2,5 pieds plus haut que la hauteur des vagues prévue et d’environ 4 pieds plus haut que le niveau moyen de la mer.

Des météotsunamis de six pieds et plus ont été enregistrés dans le monde entier.

Le service météo n’émet pas d’avis spécifiques pour les météotsunamis. Si l’agence prévoit qu’une tempête aura un impact substantiel, elle émet une veille ou un avertissement d’inondation côtière.

QUAND LES METEOTSUNAMIS SE FORMENT-ILS ?

Close a déclaré que les tempêtes et les lignes de grains plus fortes – des groupes de tempêtes qui suivent une ligne avec des vents intenses et de fortes pluies – sont plus fréquentes pendant l’hiver autour de la Floride.

« Ils ne se produisent pas si souvent à cette période de l’année, mais le schéma atmosphérique actuel est plutôt inhabituel avec toute la chaleur du Texas et le temps frais et humide du nord-est. » À cette période de l’année, les vents de l’est sont plus fréquents, a-t-il déclaré. Mais les vents ont été de l’ouest presque tout le mois de juin.

Isabella O’malley, Associated Press