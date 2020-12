Les garçons secourus sont renvoyés à Katsina

L’enlèvement d’écoliers dans l’État de Katsina, au Nigéria, a pris fin avec le retour de centaines de garçons enlevés, mais des questions demeurent quant à la menace persistante posée par les militants dans la région.

Le groupe islamiste Boko Haram a revendiqué la responsabilité de cette dernière attaque qui a eu lieu dans le nord-ouest du pays, une zone généralement non associée au groupe, faisant craindre que leur influence ne se propage.

Il existe cependant de nombreux groupes disparates opérant dans la région, dont certains ont déclaré allégeance aux dirigeants de Boko Haram.

Une carte du Nigéria montrant la concentration des décès dans chaque État

Au cours de la dernière décennie, les militants de Boko Haram ont été les plus actifs dans le nord-est du Nigéria, principalement à Borno et dans les États voisins.

C’est dans une école de Chibok, dans l’État de Borno, que des centaines de filles ont été enlevées par Boko Haram en 2014, et beaucoup d’entre elles sont toujours portées disparues. Un autre enlèvement massif d’écoliers a également eu lieu en 2018 à Yobe, un autre État du nord-est.

L’instabilité dans le nord-ouest, cependant, a jusqu’à présent été largement due aux activités de groupes armés moins définis, souvent appelés bandits, qui ont volé du bétail, vendu des armes et saccagé des villages.

Les citoyens du nord du Nigéria ont exhorté les autorités à prendre des mesures contre les militants

On craint désormais que Boko Haram élargisse sa sphère d’influence.

« Ce qui est sans précédent, c’est l’ampleur de cette opération, car elle a dépassé ce que les bandits ont jamais fait et ressemblait à ce que seul Boko Haram a fait », a déclaré Jacob Zenn, rédacteur en chef du Jamestown Foundation Terrorism Monitor.

« Cela semblait être une sorte de synthèse de la zone d’opérations des bandits, des tactiques des bandits [but] à l’échelle de Boko Haram et de l’idéologie de son chef Abubakar Shekau », a déclaré M. Zenn.

Le gouverneur de Katsina a insisté sur le fait que les bandits étaient responsables de la récente attaque. Bien que Boko Haram ait publié une vidéo sur ses points de vente montrant les garçons captifs.

Selon un rapport de l’agence de presse AFP citant des responsables de la sécurité, Boko Haram a recruté des gangs locaux pour kidnapper les écoliers.

Carte

À son apogée vers 2012, l’influence du groupe s’est étendue au nord-est du Nigéria et aux pays voisins du Niger et du Tchad.

Bien que le groupe contrôle désormais moins de territoire, les attaques se sont poursuivies malgré les affirmations du président nigérian Muhammadu Buhari selon lesquelles le groupe a été « techniquement vaincu ».

Une salle de classe vide d’où les enfants ont été enlevés dans l’État de Katsina

«Les attaques ne sont pas rares. C’est le nombre de victimes qui est sans précédent», a déclaré Nkasi Wodu, un spécialiste de la consolidation de la paix et des droits humains basé au Nigeria. « Boko Haram et les bandits du nord-ouest et du nord-est se déchaînent presque sans entrave. »

Cela a conduit à des appels à un changement de l’approche du gouvernement en matière de sécurité.

« Comment expliquer le déplacement des bandits par centaines à moto sans être détecté? » a déclaré le sultan de Sokoto, un éminent dirigeant islamique nigérian.

« Qu’arrive-t-il à la collecte de renseignements pour que ce plan odieux n’ait pas été découvert avant qu’il ne soit éclos? » at-il ajouté, faisant référence à la dernière attaque à Katsina.

En utilisant les données du projet de données sur les conflits armés et les événements (ACLED), qui recueille des informations à partir de rapports des médias locaux et internationaux, nous avons examiné les niveaux de violence dans le nord du Nigéria.

Comment la violence augmente dans le nord du Nigéria. Décès liés à la violence politique et aux groupes armés. Les données 2020 sont jusqu’au 12 décembre. Le nord-est comprend: Adamawa, Borno, Buachi, Gombe, Taraba et Yobe. Le nord-ouest comprend: Kaduna, Katsina, Kano, Kebbi, Jigawa et Sokoto. .

Le nord-est a longtemps été l’épicentre de la violence dans le nord. C’est toujours le cas, et les décès dus à la violence ont augmenté cette année.

« L’augmentation du nombre de morts est largement liée aux embuscades réussies contre l’armée – Boko Haram et Iswap [a splinter group affiliated to the Islamic State group], ainsi que les propres massacres de civils par Boko Haram », a déclaré M. Zenn.

Cependant, le nord-ouest a également connu une augmentation significative de la violence.

Ces dernières années, les États de Zamfara, Katsina et Kaduna en particulier ont connu une augmentation du nombre de décès liés aux groupes armés et à la violence politique.

Les raisons de l’instabilité dans la région sont complexes.

Un rapport publié plus tôt cette année par l’International Crisis Group a déclaré que « la violence est enracinée dans la compétition pour les ressources entre les éleveurs à prédominance peule et les agriculteurs majoritairement haoussa. Elle s’est intensifiée au milieu d’un boom de la criminalité organisée, y compris le vol de bétail, les enlèvements contre rançon et les raids dans les villages ». .

Décès liés à la violence politique à Katsina, Nigéria. . Les données 2020 sont jusqu’au 12 décembre.

Il a également été rapporté que des groupes djihadistes cherchent à profiter de la détérioration de la situation sécuritaire.

« Au cours de l’année écoulée, il y a eu beaucoup de promesses de loyauté envers le chef de Boko Haram Shekau du nord-ouest du Nigéria – et Shekau l’a reconnu », a déclaré M. Zenn.

Boko Haram a également un groupe dissident qui opère dans le nord-ouest, connu sous le nom d’Ansaru. Le groupe affilié à Al-Qaïda est en grande partie inactif et a revendiqué un faible nombre d’attaques depuis sa création en 2012.

Quelle a été la stratégie de l’armée?

L’approche de l’armée nigériane s’est principalement concentrée sur les frappes aériennes visant des bases militantes éloignées.

Les comptes Twitter militaires officiels publient régulièrement des vidéos et des images, affirmant avoir réussi à éliminer les groupes de bandits.

En février de cette année, les forces de sécurité nigérianes ont affirmé avoir tué plus de 250 militants et bandits dans une base appartenant à Ansaru à Kaduna.

Les opérations au sol ont tendance à être évitées en raison des pertes importantes de vies militaires qu’elles entraînent souvent.

Tweet de l’armée nigériane

Un problème majeur, cependant, a été la méfiance généralisée du public envers les forces de sécurité.

« En termes d’attaques de bandits, de nombreuses communautés se sont plaintes du fait que lorsqu’elles envoient des rapports d’attaques imminentes à l’armée ou à la police, il n’y a pas de réponse. Cela engendre la méfiance à l’égard des agences de sécurité », a déclaré M. Wodu.

Le gouvernement a également poursuivi une stratégie de «super camp» dans le nord-est, mettant en place de grandes bastions bien protégées.

Les analystes de la sécurité affirment que cette stratégie a rendu les grandes villes plus sûres – mais les zones rurales vulnérables.

