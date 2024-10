Était-ce le dernier match de Pete Alonso avec les Mets ? « Nous serions ravis de le revoir »

LOS ANGELES — Une fois la saison terminée et ses rêves de qualification pour les World Series anéantis, Pete Alonso a passé ce qui pourrait être ses derniers instants dans un club-house des Mets de New York, en contact avec des personnes qui lui tenaient profondément à cœur.

Il a regardé le joueur de troisième but Mark Vientos dans les yeux, les deux paires humides, alors qu’il disait à la star naissante qu’il était un véritable joueur des grandes ligues et qu’il ne devait rien prendre pour acquis. Il a embrassé Ethan Wilson, le fidèle gourou des relations avec la presse des Mets, le remerciant. Plus tard, avec la casquette des Mets sur la tête tournée vers l’arrière et une bouteille de bière à la main, il est entré dans un cercle de lanceurs des Mets assis dans un coin et a commencé à échanger des histoires, à rire et à profiter de la compagnie.

La défaite 10-5 des Mets contre les Dodgers de Los Angeles lors du sixième match de la série de championnats de la Ligue nationale dimanche soir pourrait être considérée comme le dernier match d’Alonso avec le seul club pour lequel il a joué, l’organisation qui l’a repêché il y a près de neuf ans. Il est allé 2-en-4 avec un simple RBI sur un bloop, coup sûr sur le terrain, ce qui contrastait grandement avec tous ses longs circuits au fil des ans. À New York, il est devenu une star locale, un joueur de premier but qui se classe troisième de tous les temps pour la franchise avec 226 circuits en carrière. S’il ajoute à ce total, qui sait ? Une fois les World Series terminées, il deviendra agent libre.

On a demandé à Alonso s’il prévoyait de dire à son agent, Scott Boras, de faire tout ce qu’il fallait pour le garder à Flushing.

« Honnêtement, je n’ai pensé à rien jusqu’à présent », a déclaré Alonso. « Je veux dire, j’adore cette équipe. J’adore cette organisation. Cette base de fans a très bien traité non seulement moi-même, mais aussi ma famille. En ce moment, je pense juste au groupe. Nous verrons ce qui se passe. Nous traverserons ce pont quand nous y arriverons. Mais j’adore New York. J’adore cette équipe. Ce groupe est vraiment spécial. Les souvenirs que nous avons créés ensemble sont tout simplement wow.

Pendant près d’un an, Alonso avait partagé une version similaire de cette réponse chaque fois qu’il était interrogé sur le libre arbitre et son désir de rester avec les Mets. Il dit depuis longtemps qu’il aime New York et jouer pour les Mets. Mais avant son année de marche, il a embauché Boras, connu pour explorer le marché libre avec ses clients dans le but d’obtenir la meilleure offre possible. Alonso pourrait revenir aux Mets. Il y a quelques années, Brandon Nimmo, le joueur le plus ancien de l’équipe, a également embauché Boras avant son année de marche, pour ensuite signer à nouveau avec les Mets.

« Pete a fait tellement pour cette organisation, dès le début », a déclaré Nimmo. « Il compte beaucoup pour les fans et pour cette équipe. Nous serions ravis de le revoir ici.

« Mais en passant par ce processus, je comprends que c’est une entreprise. Il finira par faire ce qu’il y a de mieux pour lui et sa famille. Il a mérité ce point, cela ne fait aucun doute. Mais je pense que ce mois d’octobre a définitivement couronné le tout. Il s’en est sorti dans des situations d’embrayage. C’était juste le Polar Bear Pete vintage. Je pense que les fans des Mets s’en souviendront avec tendresse malgré tout. Mais nous verrons ce qui se passera cette intersaison.



Pete Alonso réagit en enlevant une fausse balle de son pied lors du sixième match, mais il a surtout infligé des dégâts pendant les séries éliminatoires. (Kévork Djansezian / Getty Images)

Dans ces commentaires, Nimmo a soulevé un point intéressant : Alonso a connu des séries éliminatoires mémorables. Il a sauvé la saison des Mets dans la série Wild Card avec un circuit de trois points contre le plus proche des Brewers de Milwaukee, Devin Williams. À partir de là, il a délivré d’autres gros coups sûrs, dont un circuit de trois points lors de la première manche du cinquième match contre les Dodgers vendredi. La production d’Alonso en séries éliminatoires lui a permis de récupérer une année autrement inférieure aux normes.

Avant l’agence libre, Alonso a réussi 34 circuits avec un .788 OPS (123 OPS+). Ce sont des chiffres solides, mais son total de circuits était son plus bas sur une saison complète, son OPS est tombé bien en dessous de sa marque en carrière (.854) et il a eu du mal pendant la majeure partie de la saison avec des coureurs sur les buts.

L’agence libre d’Alonso crée sans aucun doute une situation fascinante pour le président des opérations baseball des Mets, David Stearns, qui vient de terminer une excellente première année à la tête, et pour le propriétaire Steve Cohen, quelqu’un prêt à dépenser. L’année prochaine, Alonso jouera sa saison de 30 ans. Généralement, les joueurs dans sa position et avec ses compétences soulèvent des questions sur leur capacité à vieillir. D’un point de vue spéculatif, les Mets peuvent aller dans différentes directions, y compris déplacer Vientos au premier but. Pourtant, la valeur d’Alonso en tant que joueur local gravissant les échelons peut signifier plus pour les Mets que sa valeur pour n’importe quel autre club.

Pour l’instant, Alonso a insisté sur le fait qu’il n’avait pas pensé à l’avenir. Alonso a déclaré qu’il ne savait pas quand il commencerait à y réfléchir, soit parce qu’il était trop concentré sur l’aiguillon de la défaite, sur la finalité de la fin d’une saison.

« C’est tout ce que je connais », a déclaré Alonso. « Cela a été une bénédiction et un honneur. Je ne peux pas remercier assez tout le monde, pas seulement pour les six dernières années, mais aussi pour toutes les personnes qui m’ont aidé à accéder aux ligues majeures et au système des ligues mineures. Il y a tellement d’entraîneurs et de coéquipiers que j’ai eu qui m’ont aidé à en arriver là. Au cours des neuf dernières années, c’est tout ce que j’ai connu. J’en ai adoré chaque seconde.

(Photo du haut : Kevork Djansezian / Getty Images)