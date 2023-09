Était-ce criminel ? Tout l’Uruguay a demandé une pénalité maximale lors du dernier match du match contre l’Équateur [Video] | L’impression des États-Unis

L’équipe équatorienne a battu l’Uruguay deux buts à un à Quito. Cependant, la fin du match a laissé une polémique qui a provoqué l’indignation parmi ceux dirigés par Marcelo Bielsa.

Cependant, le duel disputé au stade Rodrigo Paz Delgado s’est terminé sur une polémique.

Carlos Gruezo a renversé Facundo Torres, à la 97ème minute du match et a donné un dernier ballon arrêté au Celest.et. Federico Valverde a lancé un centre précis dans la surface de réparation de l’équipe locale et Torres lui-même a même tenté de pousser le ballon.

Après avoir frappé le ballon, le milieu de terrain a été renversé par le gardien Hernán Galíndez et tous deux ont touché le poteau gauche. Wilton Sampaio, arbitre du match, aurait dû marquer un penalty puisque le coup existait par action ou omission : il devrait être considéré comme une faute avec un carton jaune en raison de l’imprudence dans la sortie pour dégager.

Après la pièce, Le juge brésilien Wilton Sampaio n’a pas considéré cela comme une faute et a considéré à son tour qu’il y avait eu une faute en attaque contre Kevin Rodríguez et cela a suscité l’indignation sur le banc uruguayen.

De même, au coup de sifflet final de l’arbitre, les joueurs uruguayens sont allés se plaindre du jeu, qui n’a même pas été vu par Sampaio au VAR.

A la fin du match, l’entraîneur argentin en charge de l’Uruguay, Marcelo Bielsa, a déclaré à propos de l’incident : «Ce sont des affirmations selon lesquelles nous voyons un jeu d’une manière plus favorable que la décision de l’arbitre, mais ce sont des choses sans conséquence., ils ont des réussites, ils font des erreurs, mais (l’arbitre) ne nous a pas fait de mal. Je ne vois pas que l’arbitre ait eu une quelconque influence sur le résultat. Quoi oui, puisque nous étions à un but de différence, il y a des jeux que vous réclamez, c’est naturel, car le match s’en va et le match nul ne vient pas.

