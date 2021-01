Hollywood peut faire sa part pour que les vieux films puissent être visionnés en toute sécurité sans craindre le « insurrectionniste » Orange Man, en supprimant numériquement l’apparence du président Donald Trump du film de Noël 1992 « Home Alone 2. »

«Dernières nouvelles: Donald Trump sera remplacé numériquement dans« Home Alone 2 »par l’acteur Christopher Plummer», Le producteur et écrivain Dan Slott a plaisanté vendredi soir sur Twitter. L’animateur et auteur du podcast, John Rain, a déclaré que Disney Plus avait annoncé l’échange Plummer-for-Trump.

Bien sûr, aucune annonce de ce type n’a été faite et Plummer, au fait, était l’acteur qui a été utilisé pour remplacer Kevin Spacey dans « Tout l’argent du monde » après que Spacey ait été accusé d’agression sexuelle. Mais il y a clairement une vague croissante de pression de gauche pour remplacer la courte scène dans laquelle Trump dit au jeune personnage de Macaulay Culkin où se trouve le hall du Plaza Hotel de New York.



Si quelqu’un cherche le camée Home Alone 2 de @realDonaldTrump qui a été édité par @CBC, le voici dans toute sa splendeur. 😱🎄🎁 pic.twitter.com/pzaEpxS7ws – Steven Cheung (@CaliforniaPanda) 26 décembre 2019

Il semble également que Walt Disney Co., qui avait acheté les studios du 20e siècle et détient désormais les droits de distribution du film, pourrait être réceptif à l’idée de punir Trump pour avoir prétendument incité ses partisans à enfreindre le Capitole américain mercredi.

«Ce que nous avons vu était un assaut flagrant et inexcusable contre l’institution la plus vénérée des États-Unis et notre démocratie …» Disney a déclaré en réponse à la violente manifestation. «Aujourd’hui plus que jamais, il est impératif que nous nous réunissions en une seule nation – unis par nos valeurs communes, notamment la décence, la gentillesse et le respect des autres.

Un message du PDG Bob Chapek pic.twitter.com/57W51qkM8j – Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) 8 janvier 2021

D’autres ont juré de s’assurer que Trump est éliminé du film.« Je ne me reposerai pas tant qu’il ne sera pas retiré de cette scène, » a tweeté le commentateur des médias sociaux Matt Navarra.

Je ne me reposerai pas tant qu’il ne sera pas retiré de cette scène dans Home Alone 2 – Matt Navarra (@MattNavarra) 8 janvier 2021

L’auteur et animateur de podcast Andrew Hunter Murray est allé encore plus loin, affirmant que Trump devait être « Jugé, emprisonné et retiré numériquement de » Home Alone 2. « » Le chroniqueur Iain Martin a plaisanté en disant que Trump serait le plus piqué par le retrait du film.



C’est le retrait de Home Alone 2 qui lui ferait le plus de mal – Iain Martin (@ iainmartin1) 6 janvier 2021

Martin pourrait être sur quelque chose. Une version canadienne du film a été modifiée pour supprimer la scène de Trump, laissant ainsi de la place à davantage de publicités. Le tweak a apparemment frappé un nerf avec Trump en 2019, quand il a tweeté, «Je suppose que Justin T (Trudeau) n’aime pas que je le fasse payer pour l’OTAN ou le commerce!»

La poussée pour expulser Trump intervient alors que les membres du Congrès demandent qu’il soit évincé par son propre cabinet ou mis en accusation après avoir imputé sa défaite électorale au démocrate Joe Biden sur une fraude massive et appelé ses partisans à protester contre la certification par le Congrès de la victoire de son rival.

BREAKING: Donald Trump a été banni de « Home Alone 2: Lost in New York » pic.twitter.com/xRGC346diU – Kit (@kitwritess) 9 janvier 2021

L’Université Lehigh de Bethléem, en Pennsylvanie, a répondu en révoquant et en annulant un diplôme honorifique qu’elle avait décerné à Trump en 1988. Twitter et Facebook ont ​​interdit au président d’utiliser ses comptes de médias sociaux.

« C’est le moment que j’attendais, » a déclaré un commentateur de Twitter. «J’ai hâte que nous supprimions le nom Trump de chaque bâtiment. Détruisez son héritage et tout ce qu’il représente, comme les anciens Égyptiens l’ont fait à Akhénaton.

C’est le moment que j’attendais. J’ai hâte que nous supprimions le nom Trump de chaque bâtiment. Détruisez son héritage et tout ce qu’il représente comme les anciens Égyptiens l’ont fait à Akhénaton. – Viande de boeuf (@Reilly_Factor) 9 janvier 2021

Le consultant en communication Benjamin Loughnane a appelé les efforts d’effacement « Une damnatio memoriae classique, l’ancienne pratique romaine de destruction de représentations, de suppression des noms d’inscriptions et de monuments, d’abattage de statues et de réécriture de l’histoire » pour renforcer un nouveau régime après un assassinat.

Une « damnatio memoriae » classique; la pratique romaine antique de détruire des représentations, de supprimer des noms d’inscriptions et de monuments, d’abattre des statues et de réécrire l’histoire. Une méthode employée après un assassinat pour renforcer le nouveau régime … https: //t.co/6uZwGpT3VV – Benjamin Loughnane (@Loknayn) 9 janvier 2021

D’autres ont comparé la nouvelle tendance au «1984» de George Orwell, où «Chaque disque a été détruit ou falsifié, chaque livre a été réécrit, chaque image a été repeinte, chaque statue et bâtiment de rue a été renommé, chaque date a été modifiée… Rien n’existe sauf un présent sans fin dans lequel le Parti a toujours raison.

