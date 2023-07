"Était blessé": N Biren Singh de Manipur à NDTV explique pourquoi il a proposé de démissionner

Le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, a déclaré samedi qu’il avait proposé de démissionner avant de le reprendre car il était « vraiment blessé » par les manifestations contre le Premier ministre Narendra Modi et estimait qu’il perdait la confiance du peuple de l’État au cours des deux mois. des affrontements ethniques qui ont fait plus de 100 morts et des milliers de déplacés.

S’exprimant pour la première fois sur le sujet, un jour après que des manifestations devant son bureau menées par des femmes se soient terminées par sa démission, NDTV, 62 ans, qu’il a été surpris par l’effusion de soutien.

« J’ai été vraiment surpris que les gens se rassemblent devant chez moi. Je pensais que tout le monde m’avait quitté. Mais quand je suis sorti et que j’ai vu la foule, j’ai remercié Dieu et mon peuple qui m’aime tant. Alors, j’ai changé ma décision », a déclaré M. dit Singh.

L’annonce initiale de sa démission faisait suite à l’escalade des tensions dans l’État, marquée par des manifestations visant le Premier ministre Narendra Modi et les bureaux du BJP.

« À un moment aussi crucial, certains ont commencé à brûler les effigies de nos dirigeants. Ça ne me dérangerait pas si c’était mon effigie, ils brûlaient l’effigie du Premier ministre Modi. Qu’a-t-il fait ? Dans certaines régions, ils ont commencé à attaquer les bureaux du BJP « , a déclaré M. Singh.

Le ministre en chef a exprimé sa déception et sa douleur face à ces actions, ajoutant qu’il n’était pas préparé à la réaction violente, en particulier de la part de la communauté Kuki, l’accusant de cibler les réfugiés illégaux et les passeurs.

« J’étais vraiment blessé. J’ai commencé à me demander si j’avais fait quelque chose de mal. Nous n’étions pas préparés à cela. Tout ce que nous pouvions, nous le faisons. Les frères Kuki m’ont insulté parce que je chasse les réfugiés illégaux, j’attrape des passeurs », dit M. Singh.

Ces événements ayant ébranlé sa confiance, M. Singh avait initialement décidé de démissionner discrètement, remettant en question son rôle et le respect qu’il inspirait en tant que personnalité politique.

« J’avais l’habitude de dire à mes collègues que les gens abusent des politiciens à cause de leur comportement. Donc, les politiciens doivent changer leur comportement et changer leur style de travail pour que les gens nous respectent comme ils respectent les autres. C’était mon principe. Alors, je pensais si les gens ne me respectent pas, à quoi bon ? » dit M. Singh.

La violence entre les membres du groupe ethnique Kuki de Manipur, qui vit principalement dans les collines, et Meiteis, la communauté dominante des basses terres, a éclaté le 3 mai en raison du ressentiment suscité par les avantages économiques et les quotas dans les emplois gouvernementaux et l’éducation réservés aux montagnards.

Plusieurs séries de pourparlers de paix entre les groupes ont échoué et n’ont pas réussi à mettre fin aux incidents violents dans l’État gouverné par le BJP.