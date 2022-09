Établissez une connexion à la foire des bénévoles – Kelowna Capital News

La Foire des bénévoles d’Okanagan aura lieu au Parkinson Recreation Centre le samedi 17 septembre prochain de 10 h à 14 h. Si vous cherchiez un moyen de vous connecter à la communauté, c’est votre meilleure chance de rencontrer et de discuter avec des représentants de plus de 70 organisations lors d’un événement communautaire amusant. L’événement est gratuit et facile d’accès.

Pour vous aider à démarrer, voici quelques questions que vous voudrez peut-être vous poser avant de venir au Salon :

Qu’est-ce qui vous intéresse?

Zones d’impact :

 Selon vous, quels sont les problèmes ou questions les plus importants qui nécessitent votre aide ?

 Qu’est-ce qui vous passionne ?

 Qu’aimez-vous faire ?

Client :

 Vous souhaitez travailler avec des individus ou des groupes ?

 Êtes-vous intéressé par les enfants, les jeunes, les adultes ou les personnes âgées?

 Êtes-vous intéressé par d’autres langues et cultures?

 Voulez-vous travailler avec des nouveaux arrivants au Canada?

Type de travail:

 Quel type de travail vous attire ? Voulez-vous être actif et à l’extérieur, ou préférez-vous l’intérieur et un travail de bureau ? Vous souhaitez travailler virtuellement ?

 Êtes-vous intéressé par : les arts, la culture, les loisirs, la religion, l’éducation, la recherche, la santé, les services sociaux, la défense des droits, le changement social ou les politiques publiques ?

Échelle:

 Êtes-vous intéressé à soutenir une organisation locale, régionale, provinciale, nationale ou internationale?

Taille:

 Êtes-vous intéressé à faire du bénévolat auprès d’une petite ou d’une grande organisation?

Âge:

 Vous souhaitez soutenir une organisation qui démarre ou qui est déjà bien établie ?

Peu ou Beaucoup ?

 Vous souhaitez consacrer votre temps et votre talent à une ou plusieurs organisations ?

Autres considérations:

 Quelle durée d’engagement pouvez-vous proposer ? (Un jour ? Un mois ? Un an ?)

 Combien d’heures par mois pouvez-vous fournir ?

 Préférez-vous travailler lors d’un événement, sur un projet ou un programme en cours ?

 Avez-vous envisagé de faire du bénévolat au sein d’un conseil?

Une fois que vous avez réduit certains de vos choix, vous pouvez créer des questions dont vous souhaitez discuter avec les hôtes du stand.

 Quel est leur énoncé de mission ? Est-ce là que vous voulez avoir un impact ?

 Quelles sont leurs valeurs ? Sont-ils alignés sur les vôtres ?

 Quels sont le processus et le calendrier du volontariat ? Considérez que vous avez peut-être hâte de retrousser vos manches et de commencer tout de suite, mais les organisations peuvent avoir un processus d’intégration de huit semaines qui comprend l’obtention d’une vérification de casier judiciaire.

 Quelles sont leurs attentes vis-à-vis des volontaires ? Les traitent-ils comme s’ils étaient des employés ? Les meilleures pratiques dictent qu’ils devraient – et que vous devriez traiter un rôle de bénévole, tout comme un travail.

Alors pourquoi renoncer à ce bien précieux qu’est le temps ? Il y a tellement de raisons et j’espère que les histoires que nous partageons régulièrement dans Capital News ont montré que les bénévoles retirent tellement de partage de leurs compétences et de leurs talents avec leur communauté. Pour en nommer quelques uns:

Acquérir une expérience de travail

 Trouver un stage ou un stage

 Essayer une éventuelle reconversion professionnelle

 Obtenir des références

 Créer de nouveaux contacts d’affaires et réseauter

 Acquérir des compétences liées au travail

Aidez les autres parce que vous avez été là

 nouveaux arrivants, parents isolés, jeunes, groupes marginalisés, etc.

Développez vos liens sociaux

 Faites du bénévolat avec des amis ou faites-en de nouveaux

Rechercher des opportunités de leadership

 Proposer de travailler sur des plans stratégiques ou des budgets

 Joignez-vous à un membre du conseil d’administration ou à un membre du comité consultatif

 Accepter de superviser d’autres bénévoles ou de gérer un programme

Participer à la formation

 Renseignez-vous sur la formation dispensée

Grandir en tant que personne

 Décidez comment vous voulez vous développer et changer

 Recherchez des opportunités de bénévolat qui vous aident à devenir la personne que vous voulez être

Le bénévolat vous connecte de tant de façons… joignez-vous à nous au salon du bénévolat d’Okanagan le 17 septembre de 10 h à 14 h au centre de loisirs Parkinson pour en savoir plus. Merci à nos commanditaires d’avoir rendu ce grand événement possible : la ville de Kelowna, la Central Okanagan Foundation, Interior Savings, Bell Média et le Kelowna Capital News.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au dorothee@kcr.ca.

