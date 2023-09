Et voici le Galaxy S24

Nous avons eu droit à un aperçu du Galaxy S24 Ultra plus tôt ce matin, il est donc tout à fait approprié que nous puissions voir le plus petit Galaxie S24 maintenant. Pour ceux qui apprécient la possibilité de gérer facilement leur smartphone d’une seule main, c’est le modèle Galaxy qui pourrait le plus vous enthousiasmer.

Grâce à une collaboration entre @Onleaks et Smartprix, il s’agit du Galaxy S24 de Samsung, facilement transportable dans une poche, et doté d’une taille d’écran de 6,17 pouces. À l’extérieur, nous ne constatons pas de grands changements par rapport au Galaxy S23, mais Samsung n’a pas été du genre à apporter des changements drastiques ces derniers temps. Le téléphone aurait un cadre en titane, un indice IP68 et serait alimenté par une puce Snapdragon 8 Gen 3 fabriquée par Qualcomm avec jusqu’à 12 Go de RAM.

On dit que les dimensions sont léger différent en 2024 par rapport au Galaxy S23. Cet appareil présente des dimensions détaillées de 147 x 70,5 x 7,6 mm, tandis que le Galaxy S23 mesurait 146,3 x 70,9 x 7,6 mm. Compte tenu de ces chiffres, le Galaxy S24 sera un peu plus grand et un peu moins large.

Consultez les spécifications ci-dessous, puis partagez ci-dessous vos réflexions sur le Galaxy S24 signalé par Samsung.

Spécifications signalées

Afficher : 6,17″ Dynamic M13 AMOLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

RAM et stockage : Jusqu'à 12 Go de RAM, 512 Go de stockage

Logiciel : Android 14 (Une interface utilisateur 6)

Caméras arrière : 50MP de large 12MP ultra-large Téléobjectif 10MP, zoom optique 3x

Caméra frontale : 12MP

Batterie : 4000mAh, charge filaire 45W

Construire : Titane, IP68

Sécurité: Lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran

// Smartprix