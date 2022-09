Et si vous pouviez profiter des bienfaits de l’exercice sans vous entraîner ?

“Beaucoup de ces avantages [of exercise] résultent de la contraction du muscle squelettique », explique l’auteur de l’étude Benjamin Parker, PhD, chercheur au Département de physiologie et d’anatomie de l’Université de Melbourne en Australie.

Cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais en fait, les scientifiques travaillent dans ce but. La première étape consiste à déterminer comment, au niveau moléculaire, l’exercice produit des bienfaits pour la santé. Deux études récentes ont fait avancer ce domaine.

19 septembre 2022 – Nous savons tous que l’exercice est bon pour nous. Il vous aide à gérer votre poids et réduit le risque de maladie cardiaque, de diabète de type 2 et même de certains cancers. Pourtant presque la moitié des adultes américains ne faites pas les 150 minutes recommandées d’activité d’intensité modérée par semaine.

Les chercheurs ont prélevé des biopsies musculaires sur les personnes participant à l’étude, avant et après avoir pratiqué différents types d’exercices : entraînement d’endurance, de sprint et de résistance. Ils ont découvert que le même gène – appelé gène C18ORF25 – était activé après tous les types.

Lorsque ce gène a été retiré des souris, le résultat a été une réduction de la capacité d’exercice et des défauts musculaires, explique Parker. Lorsqu’il était activé, la fonction musculaire augmentait.

“Notre étude identifie C18ORF25 comme un nouveau gène d’exercice pour promouvoir les avantages musculaires”, déclare Parker.

Les résultats, rapportés dans la revueMétabolisme cellulaire, peut nous donner des informations précieuses sur la façon de gérer les troubles musculaires tels que la dystrophie musculaire et la myasthénie grave, de lutter contre la perte musculaire liée à l’âge et d’améliorer les performances sportives, déclare Parker.

Cela fait suite à d’autres recherche du Baylor College of Medicine et de la Stanford School of Medicine enquêter sur les molécules produites par l’exercice corporel.

Après avoir analysé des échantillons de sang de souris avant et après que les rongeurs aient couru sur un tapis roulant, les chercheurs ont découvert qu’un composé – appelé Lac-Phe (N-lactoyl-phénylalanine) – augmentait plus que tout autre. À mesure que le niveau d’intensité de l’exercice augmentait, le niveau de Lac-Phe augmentait également. Des résultats similaires ont été observés dans des échantillons de sang de 36 personnes – les niveaux de Lac-Phe ont culminé après un exercice intense et ont diminué en une heure.