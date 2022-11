Et si vous pouviez aller à l’hôpital… à la maison ?

Le programme Home Hospital, vieux de huit ans, géré par le Brigham and Women’s Hospital, auquel appartient l’hôpital Faulkner, est l’un des plus importants du pays et a fourni des soins à 600 personnes l’année dernière ; il ajoutera plus de patients cette année et s’étend pour inclure plusieurs hôpitaux dans et autour de Boston.

“Les Américains ont été formés pendant 100 ans à penser que l’hôpital est le meilleur endroit où être, l’endroit le plus sûr”, a déclaré le directeur médical du programme, le Dr David M. Levine. “Mais nous avons des preuves solides que les résultats sont en fait meilleurs à la maison.”

Quelques-uns de ces programmes ont commencé il y a 30 ans et la Veterans Health Administration les a adoptés il y a plus de dix ans. Mais l’approche de l’hôpital à domicile a stagné, en grande partie parce que Medicare ne rembourserait pas les hôpitaux. Puis, en 2020, le Covid-19 a provoqué des changements importants.

Les hôpitaux étant soudainement débordés, “ils avaient besoin de lits”, a déclaré Ab Brody, professeur de soins infirmiers gériatriques à l’Université de New York et auteur d’un récent éditorial sur les soins hospitaliers à domicile dans le Journal of the American Geriatrics Society. “Et ils avaient besoin d’un endroit sûr pour les personnes âgées, qui étaient particulièrement à risque.”

En novembre 2020, les responsables de Medicare ont annoncé que, alors que l’urgence de santé publique déclarée par le gouvernement fédéral se poursuivait, les hôpitaux pourraient demander une dérogation à certaines exigences de remboursement, notamment pour les soins infirmiers sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les hôpitaux dont les demandes seraient approuvées recevraient le même paiement pour les soins hospitaliers à domicile que pour les soins hospitaliers.