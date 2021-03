Si vous avez le choix, quel vaccin COVID-19 devriez-vous choisir?

Pour l’instant, les experts sont clairs: le meilleur vaccin est celui sur le point d’entrer dans votre bras. Mais à mesure que l’offre de vaccins augmente, les Américains pourraient éventuellement trouver quelqu’un qui demande: «Quel vaccin voulez-vous?»

La réponse pour la plupart des gens sera toujours «Tout ce qui est disponible». Mais il y a des différences qui pourraient jouer un rôle, bien que les médecins soient unanimes sur le fait que les trois vaccins autorisés fonctionnent extrêmement bien pour protéger contre les maladies graves, l’hospitalisation et la mort.

Un coup de feu maintenant vaut mieux que d’attendre un autre coup, a déclaré le Dr Kathryn Edwards, directrice scientifique du programme de recherche sur les vaccins à l’École de médecine de l’Université Vanderbilt. Il profite probablement à l’individu et à la société en réduisant la propagation globale de la maladie.

Au-delà de cela, il y a de petits compromis en ce qui concerne les vaccins actuels. En général, les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna nécessitent deux doses et sont un peu plus efficaces. Johnson & Johnson nécessite une dose et est un peu moins susceptible de provoquer des effets secondaires.

L’aspect «one and done» de J&J est un argument de vente pour beaucoup.

Pedro Betancourt travaille à l’aéroport de Miami et « ne peut pas prendre de risques », a-t-il déclaré. Son choix serait « Johnson & Johnson en raison d’un one shot pratique. » Mais il a dit qu’il n’était pas pointilleux parce que lui et sa femme avaient contracté le COVID-19, qu’il a décrit comme «doux mais effrayant».

À l’heure actuelle, «j’espère que tout le monde prend les vaccinations au sérieux afin que nous puissions commencer à aller de l’avant vers la normalité», a-t-il déclaré.

Efficacité: vérifier les taux d’efficacité

Dans l’ensemble, Pfizer-BioNTech et Moderna avaient des taux d’efficacité légèrement plus élevés dans les essais cliniques que J&J.

C’est assez pour Tom Cavanagh de Lexington Park, Maryland. S’il avait le choix, il choisirait l’un ou l’autre mais serait ouvert à tous.

« Ayant été dans l’armée américaine, j’ai obtenu de nombreux vaccins sans avoir un peu de connaissances, donc je vais prendre le vaccin que je peux obtenir et espérer le meilleur », a-t-il déclaré.

Une façon d’aborder cela pourrait être de décider si vous êtes quelqu’un à haut risque de tomber gravement malade ou de mourir du COVID-19 ou si un membre de votre famille l’est, a déclaré Hilda Bastian, une scientifique de la santé qui écrit sur les vaccins COVID-19.

Les personnes de ce groupe peuvent choisir les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Pour quelqu’un qui n’a personne à la maison à haut risque et qui n’est pas lui-même à haut risque, cette efficacité légèrement meilleure n’aurait pas autant d’importance. La facilité du vaccin J&J one-shot pourrait être plus importante.

«Ils pourraient penser:« Tant que je fais ma part pour la communauté, si c’est assez pour ça, alors ça me suffira »», a déclaré Bastian.

Immunité: à quelle vitesse ça marche?

La rapidité avec laquelle la protection des vaccins entre en vigueur et sa durée sont encore en cours d’élaboration. Aucune donnée à long terme n’est disponible car aucun des vaccins n’a plus d’un an.

Les vaccins n’offrent pas de protection immédiate car il y a des limitations biologiques au travail, a déclaré le Dr Otto Yang, professeur de médecine et chef associé des maladies infectieuses à la David Geffen School of Medicine de l’UCLA.

«Il faut du temps pour que les anticorps et les cellules T atteignent des niveaux adéquats. Les anticorps en particulier nécessitent également une «maturation» », a-t-il déclaré.

Il peut sembler que le vaccin J&J one-shot serait plus rapide, mais ce n’est pas nécessairement le cas.

D’après les données publiées sur les infections symptomatiques, il semble que les vaccins Moderna et Pfizer atteignent probablement une protection maximale de 14 à 28 jours après les deux injections, a déclaré Akiko Iwasaki, professeur d’immunobiologie à l’Université de Yale.

La protection du point final contre une infection symptomatique a été mesurée deux semaines après la deuxième injection de Moderna et une semaine après la deuxième injection de Pfizer au cours des essais de phase 3. Ce serait à 42 jours pour Moderna et 28 jours pour Pfizer.

Ce n’est pas si différent de J&J. Après 28 jours, sa protection contre les maladies graves était de 85% et après 49 jours, elle était de 100%, a déclaré Iwasaki.

Elle a reconnu qu’il n’y avait pas de bonnes données face à face.

« Il compare les pommes et les oranges cependant puisque l’efficacité a été mesurée différemment, Moderna et Pfizer-BioNTech comme des infections symptomatiques, Johnson & Johnson comme une maladie modérée à sévère », a-t-elle déclaré.

L’efficacité des vaccins contre les nouvelles variantes du COVID-19 est un autre facteur.

Les scientifiques disent qu’il est difficile de savoir si l’un des trois fonctionne mieux contre les variantes, car les vaccins ont été testés à des moments différents lorsque différentes variantes circulaient.

Même ainsi, certains Américains préfèrent J&J.

«Si je pouvais choisir, j’irais avec Johnson & Johnson. La raison en est que ce vaccin protège les gens des variantes. Pfizer-BioNTech et Moderna sont sortis avant que les variantes n’apparaissent », a déclaré James Bock de Rockford, dans l’Illinois.

Effets secondaires: fièvre, frissons et fatigue

Les trois vaccins COVID-19 utilisés aux États-Unis peuvent provoquer des effets secondaires à court terme chez certaines personnes, notamment des douleurs au site d’injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires.

C’est un signe que le système immunitaire passe à la vitesse supérieure et ce n’est pas une mauvaise chose – cela ne signifie pas que les vaccins ne sont pas sûrs.

Pour Pfizer-BioNTech et Moderna, plus de la moitié des personnes qui en souffrent ont des frissons et de la fièvre quelques jours après. Si vous n’avez pas eu COVID-19, la réaction a tendance à être plus forte après la deuxième dose, a déclaré Edwards de Vanderbilt.

«Si vous avez déjà eu COVID, vous serez plus malade avec la première dose et moins avec la seconde», dit-elle.

Ces différences peuvent avoir de l’importance pour certaines personnes. Par exemple, les personnes plus jeunes ont tendance à avoir des effets secondaires plus forts parce que leur système immunitaire est globalement plus fort.

«Si je suis une personne plus âgée, alors peut-être que je n’aurai pas besoin de quelques jours de congé si je reçois l’un des vaccins, donc Pfizer-BioNTech ou Moderna vont bien», a déclaré Bastian.

Une personne plus jeune ou une personne pour qui il est difficile de prendre une journée de travail pourrait préférer le vaccin J&J, a-t-elle déclaré.

Pour les personnes qui ne sont pas enthousiasmées par l’idée des vaccins en général, J&J pourrait être préférable car ce n’est qu’un coup.

«Ils pourraient dire: ‘Ce n’est pas trop demander. Je vais le faire », a déclaré Bastian.

Anaphylaxie: 4,5 cas par doses de 1 M

Pour les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, il y a des rapports sur un petit nombre de personnes souffrant d’anaphylaxie, une réaction allergique immédiate et sévère qui nécessite une dose d’épinéphrine pour s’arrêter. Le taux moyen était de 4,5 cas par million de doses administrées.

C’est pourquoi les personnes qui reçoivent ces vaccins doivent attendre 15 minutes avant de partir au cas où elles auraient besoin d’un traitement par le personnel médical sur place.

J&J semble avoir un taux plus faible de ces réactions, bien que cela puisse aussi être dû au fait qu’il est plus récent et n’a pas été donné à autant de personnes.

«Nous ne savons pas ce qui se passera quand il y aura des millions de doses de Johnson & Johnson», a déclaré le Dr Gregory Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins de la Mayo Clinic et rédacteur en chef de la revue Vaccine.

Parmi ceux qui ont eu la réaction sévère, un tiers avaient des antécédents d’anaphylaxie et les trois quarts avaient une allergie connue à l’un des composants du vaccin, a déclaré Edwards.

«La chose importante à savoir est que personne n’est mort de ces réactions», a-t-elle déclaré.

Pour les très rares personnes qui ont une réaction anaphylactique à leur première dose d’un vaccin COVID-19, les experts discutent de l’opportunité de recevoir le vaccin J&J comme deuxième dose, a déclaré le Dr Buddy Creech, directeur du programme de recherche sur les vaccins de Vanderbilt.

«En cas d’allergie, vous voudrez peut-être avoir une conversation avec votre fournisseur de soins de santé pour obtenir Johnson & Johnson pour votre deuxième injection», a déclaré Creech.

Apportez le vaccin mis à votre disposition

En général, disent les experts, le vaccin que vous pouvez obtenir est le meilleur vaccin pour vous.

C’est ainsi que Paula Musich, à Ashland, Oregon, le voit. Elle sera satisfaite de tout ce qui lui est proposé.

«J’ai appelé aujourd’hui et il n’y a même pas eu de rendez-vous. Je ne pense pas qu’ils nous laisseront le choix de si tôt », a-t-elle déclaré.

Mais si on vous propose le choix, lequel devriez-vous obtenir? Voici quelques considérations:

Si vous avez du mal à vous faire vacciner, quelle qu’en soit la raison, le vaccin J&J unique peut être préférable.

Si vous voulez une protection maximale de la ceinture et des bretelles, Pfizer-BioNTech et Moderna pourraient être votre choix.

Si vous savez que vous êtes sujet à des réactions allergiques sévères, vous pouvez choisir J&J, bien que le risque que quelque chose se passe soit très minime et que le personnel médical soit là pour y faire face.

Une dernière chose: quoi que vous obteniez, il y aura probablement plus de vaccins COVID-19 dans votre avenir. De nombreux scientifiques pensent que des injections de rappel seront probablement nécessaires, même si on ne sait pas si elles sont annuelles ou toutes les quelques années. COVID-19 n’est pas fini avec nous et nous n’en avons pas encore fini avec COVID-19.

Mike Cascone à Sunnyvale, en Californie, aime ce plan. En plaisantant à moitié, il a dit: «Je dis à mes amis, je veux un de chacun. Ensuite, je serai totalement couvert.