Et si votre travail consistait à ramener des espèces disparues ?

S’ils peuvent créer une cellule dunnart avec suffisamment d’ADN de thylacine, la prochaine étape consiste à utiliser le clonage pour essayer de créer un embryon et, éventuellement, un animal. Un autre projet consiste à essayer de transformer les éléphants d’Asie en quelque chose ressemblant à un mammouth laineux, en ajoutant des gènes pour la résistance au froid et des cheveux roux épais.

COLOSSAL

Il n’y a pas encore d’espèce ressuscitée, bien sûr. Le travail d’Ord en tant que «directeur, restauration des espèces» concerne en réalité un avenir imaginaire, dans lequel une combinaison de haute technologie de technologie de l’ADN, de recherche sur les cellules souches, d’édition de gènes et d’utérus artificiels pourrait conduire non seulement à la résurrection d’espèces perdues, mais également à la préservation de ceux qui sont proches de disparaître.

Ord a commencé le travail après s’être essayé à la recherche en laboratoire, un emploi dans un hôpital et travaillé pour une société de logiciels. Elle dit que c’est un choix naturel. Elle a grandi avec de nombreux animaux de compagnie et a regardé de nombreuses émissions de Discovery Channel et de National Geographic. « J’ai toujours aimé les animaux, dit-elle.

Il est certain que Colossal est autant une production hollywoodienne qu’une science dure. Ses bailleurs de fonds incluent Tony Robbins, le conférencier motivateur, et ses idées trouvent leur origine dans le laboratoire du spécialiste des gènes au franc-parler George Church, qui promeut la résurrection de mammouth dans les médias depuis 2013, mais avec peu de résultats pour le moment.

Le travail d’Ord est composé de la même manière : en partie communication, en partie science et en partie futurisme. Et que se passe-t-il si l’entreprise réussit à recréer le thylacine ou quelque chose de proche ? Ord dit que Colossal pourrait réaliser un profit en vendant des billets pour le voir.