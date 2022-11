Et si votre pays disparaissait ? Une nation réfléchit à l’existence numérique alors que les eaux de la mer montent

Un pays est composé de tant d’éléments – la terre, les gens, la nature, la culture, l’histoire. Mais que se passe-t-il lorsque, une à une, ces choses disparaissent ? Comment un pays continue-t-il alors son existence ?

Telles sont les questions posées par les dirigeants de la petite nation insulaire du Pacifique Sud de Tuvalu, mais ils tentent également de trouver des réponses innovantes. Le pays a annoncé qu’il prenait des mesures pour rechercher des protections juridiques pour une nation qui pourrait cesser d’exister dans n’importe quel sens traditionnel, et ils se tournent également vers le métaverse pour essayer de préserver les morceaux du pays qui sont les plus importants, avant que le temps ne soit écoulé.

L’année dernière, Simon Kofe, le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, s’est tenu jusqu’aux hanches dans l’eau au large des côtes du pays. Dans un discours devenu viral il a imploré les dirigeants mondiaux de prendre des mesures radicales lors du sommet sur le climat COP26 à Glasgow pour le bien de son pays d’environ 12 000 habitants.

“Le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer sont des menaces mortelles et existentielles pour Tuvalu”, a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, Simon Kofe, lors du Forum des îles du Pacifique à Suva, Fidji, le 12 juillet 2022. Kofe s’est adressé aux téléspectateurs dans une vidéo lors de la COP27, avertissant que son pays pourrait être sous l’eau ce siècle. (William West/AFP/Getty Images)

“Pièce par pièce, nous préserverons notre pays”

Cette année, les dirigeants de Tuvalu ont poussé la question encore plus loin. Dans une nouvelle vidéo publiée lors de la conférence COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, Kofe s’est à nouveau adressé aux téléspectateurs depuis les rives de l’une des neuf îles de Tuvalu, situées à mi-chemin entre l’Australie et Hawaï dans l’océan Pacifique Sud.

Si le monde continue sur la voie du réchauffement de 3 °C, car il est actuellement sur la bonne voie pour , cette île sera la première à disparaître, dit-il. Il a ajouté que l’ensemble du pays devrait être sous l’eau à cause de l’élévation du niveau de la mer au cours de ce siècle.

“Depuis la COP26, le monde n’a pas agi et nous, dans le Pacifique, avons donc dû agir”, a déclaré Kofe.

“Alors que notre terre disparaît, nous n’avons d’autre choix que de devenir la première nation numérique au monde. Notre terre, notre océan, notre culture sont les atouts les plus précieux de notre peuple. Et pour les protéger de tout danger, quoi qu’il arrive dans le monde physique, nous les déplacerons vers le cloud.”

Kofe a déclaré que les systèmes administratifs et de gouvernance seraient mis en ligne afin qu’ils restent ininterrompus. Mais à quoi ressemblerait exactement une nation numérique n’est pas clair.

REGARDER | Simon Kofe, ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, à propos du métaverse :

Tuvalu commence à numériser la nation alors que la montée des mers menace les îles Simon Kofe, ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, revient sur son discours à la COP27 sur les projets de la nation de créer une réplique numérique d’elle-même alors que la montée des mers menace son existence même.

Cela commencera par la création d’un jumeau numérique, selon Nick Kelly et Marcus Foth de l’Université de technologie du Queensland. Les chercheurs décrivent dans un article sur La conversation que le métaverse utilisera à la fois la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour reproduire Tuvalu et tenter de préserver la culture de la nation insulaire.

“Technologiquement, il est déjà assez facile de créer de belles recréations immersives et richement rendues du territoire de Tuvalu. De plus, des milliers de communautés en ligne et de mondes 3D différents démontrent qu’il est possible d’avoir des espaces interactifs entièrement virtuels qui peuvent maintenir leur propre culture”, lit-on dans l’article. .

Alors que Kofe parle dans la vidéo préenregistrée, les images des drapeaux de Tuvalu commencent à se pixelliser et à se figer. Les rochers disparaissent et sont déplacés sur la plage, des techniques de montage créatives qui rappellent l’urgence de ce projet car des images en deux dimensions comme celle-ci pourraient bientôt être tout ce qui reste du pays.

“Des îles comme celle-ci ne survivront pas aux augmentations rapides de température”, a déclaré Kofe. “Nous allons donc les recréer virtuellement. Petit à petit, nous préserverons notre pays, apporterons du réconfort à notre peuple et rappellerons à nos enfants et à nos petits-enfants ce qu’était autrefois notre maison.”

Protections pour la famille et le pays

La préservation numérique du pays n’est qu’une partie du projet national appelé Future Now. Le deuxième volet de la stratégie nationale tente de créer un cadre juridique par lequel le pays peut maintenir sa souveraineté même si la nation entière est submergée.

“Nous serions rendus apatrides, sans terre”, a déclaré le ministre des Finances de Tuvalu, Seve Paeniu, lors de la conférence COP27. “En fin de compte [we are seeking] une solution globale, un règlement ou un accord au sein de l’architecture de gouvernance internationale pour reconnaître et protéger juridiquement la souveraineté de Tuvalu.”

Tuvalu, une nation insulaire d’environ 12 000 habitants, est menacée par la montée des eaux marines. (Mario Tama/Getty Images)

Paeniu a déclaré que le pays s’y prenait en recherchant le statut de site du patrimoine auprès de l’UNESCO.

“Nous avons un projet patrimonial, une compilation de notre riche culture, de notre unicité, de notre identité à défendre et à promouvoir pour la préservation de notre patrimoine culturel, alors nous utiliserons cette compilation pour postuler”, a-t-il déclaré. “Pour préserver notre souveraineté, notre dignité, notre identité, quelle que soit la montée du niveau de la mer.”

Tuvalu n’est pas le seul pays confronté à cette menace. Kiribati, pays du Pacifique central, a acheté il y a cinq ans des terres aux Fidji pour servir de refuge climatique. Cette zone est actuellement développée en un projet agricole avec l’aide du gouvernement chinois, selon rapport par Le gardien.

Mais si oui ou non les cadres juridiques internationaux sont préparés pour des questions de cette nature en matière de souveraineté, ou en ce qui concerne les personnes qui seront déplacées, cela reste à voir.

En 2013, un homme de Kiribati, Ioane Teitiota, et sa femme ont fui le pays pour la Nouvelle-Zélande. Lorsqu’ils ont atterri, on pense qu’ils sont les premières personnes à avoir demandé l’asile en tant que réfugiés climatiques. Mais leur demande a été rejetée et leur expulsion a été ordonnée au motif que le changement climatique n’est actuellement pas reconnu comme un motif de demande du statut de réfugié. En appel, cette décision a été confirmée.

L’année dernière, l’Environmental Justice Foundation a publié un rapport montrant de nombreux trous qui existent. Dans le cas de Teitiota, le Comité des droits de l’homme de l’ONU a déclaré que renvoyer de force une personne dans son pays si sa vie est menacée en raison des risques posés par le changement climatique pourrait aller à l’encontre des accords internationaux.

Les recherches du Groupe de la Banque mondiale estiment que d’ici 2050, environ 216 millions de personnes seront déplacés par les impacts du changement climatique. La migration n’est pas une question abordée dans les projets d’accord de la conférence COP27.

Des danseurs de la Tuvalu Youth Dance Troupe se produisent avant l’ouverture d’une table ronde sur la sécurité climatique dans le Pacifique lors du Sommet des Nations Unies sur le climat COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, le mardi 15 novembre 2022. (Thomas Hartwell/Associated Press)

Il y a des limites à l’adaptation

Les dirigeants de Tuvalu ont continué à faire pression sur les dirigeants occidentaux pour qu’ils financent l’adaptation afin d’essayer de repousser les pires impacts sur le pays, mais il y a des limites à ce qu’ils peuvent faire, a déclaré Paeniu.

“Le niveau de la mer monte plus vite – rendant notre pays inhabitable – que ce à quoi nous pourrions nous adapter”, a-t-il déclaré.

Cela fait écho aux inquiétudes exprimées par de nombreux chercheurs lors de la conférence sur le climat COP27 qui on compte trop sur l’adaptation pour lutter contre le changement climatique, sans se concentrer suffisamment sur l’atténuation des émissions.

“La principale stratégie pour nous actuellement est de préserver nos îles”, a déclaré Kofe à Reuters. “Aucun Tuvaluan ne veut quitter nos îles et déménager.”