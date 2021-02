Le président Joe Biden a dépoussiéré une vieille histoire sur la façon dont il a été critiqué lors d’une visite en Irak, plus d’une décennie après avoir admis que cette affirmation était quelque peu exagérée. «Où est l’indignation des HSH? les utilisateurs des médias sociaux ont demandé.

En s’adressant jeudi au personnel du département d’État américain, Biden a salué les diplomates pour avoir montré «Grand courage personnel», que le nouveau président américain aurait vu de première main.

« J’ai été avec certains d’entre vous quand on nous a tiré dessus, » il a dit au public.

On ne sait pas ce que Biden voulait dire par la remarque passagère, et la Maison Blanche n’a pas précisé la déclaration.

Biden a déjà parlé d’appels rapprochés liés à la fusillade, mais il est ensuite revenu sur la revendication. Lors d’un débat présidentiel démocrate en 2007, le sénateur de l’époque a allégué qu’il avait été « tir a » à l’intérieur de la zone verte fortifiée de Bagdad.

Lorsqu’il a ensuite été pressé par les journalistes de développer l’histoire, Biden a reconnu qu’il aurait été plus exact de dire qu’il était « Près de l’endroit où un coup de feu [had] a atterri. »

« Personne ne s’est levé et n’a couru hors de la pièce – ce n’était pas ce genre de chose, » il a dit à l’époque, ajoutant: «Ce n’est pas comme si j’avais quelqu’un qui tenait une arme contre ma tête.»

L’équipe de Biden a publié une déclaration de clarification à l’époque, affirmant que l’incident de 2005 impliquait des mortiers tirés «À quelques centaines de mètres» et a ensuite secoué le bâtiment où logeait Biden. Son personnel a également affirmé qu’en 2005, une balle avait raté de peu l’hélicoptère qui transportait Biden et ses collaborateurs à l’aéroport de Bagdad.

Les opposants politiques du démocrate ont utilisé la revendication controversée comme munition. Le regretté sénateur John McCain (R-Arizona), qui recherchait à l’époque l’investiture présidentielle républicaine, a publié une déclaration d’un pilote d’hélicoptère Black Hawk à la retraite qui accusait Biden d’exagération flagrante.

Plus de dix ans se sont écoulés depuis lors, mais Biden ne semble pas faire face au même examen. La spécialiste et auteure conservatrice Liz Wheeler a accusé les médias d’avoir donné un laissez-passer gratuit à Biden, affirmant que les radiodiffuseurs le feraient « devenir fou furieux » si Donald Trump avait fait une affirmation similaire.

Imaginez si Trump avait faussement prétendu qu’il avait été «abattu» même si ce n’était pas vrai. Le MSM deviendrait balistique. Mais lorsque Biden prétend exagérément avoir été abattu – une affirmation qu’il a reculée il y a dix ans – le MSM est silencieux. – Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) 5 février 2021

Greg Kelly, un vétéran militaire et hôte de Newsmax, a publié une vidéo de Biden faisant la remarque, ajoutant: «VALEUR VOLÉE» – un terme que certains militaires et anciens combattants utilisent pour décrire des personnes qui mentent sur des aspects de leur dossier de service militaire ou qui prétendent avoir servi afin de gagner un respect non mérité.

Le président des États-Unis a faussement affirmé aujourd’hui avoir été «abattu» – STOLEN VALOR. pic.twitter.com/7hdst5nQ93 – Greg Kelly (@gregkellyusa) 5 février 2021

D’autres ont assimilé cette déclaration douteuse aux récits dramatiques de certains démocrates sur l’émeute du Capitole le 6 janvier.

Journaliste de l’OAN Jack Posobiec songé que peut-être Biden essayait d’échapper à la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York), qui a été critiquée pour avoir prétendu qu’elle avait failli être tuée dans les troubles, même si elle n’était pas dans le bâtiment du Capitole pendant les violences.

Il semblait que peu étaient disposés à offrir une défense pour le commentaire inexact de Biden, bien que les médias qui publiaient des articles à ce sujet, tels que Fox, étaient accusé de la cueillette partisane.

