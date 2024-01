Et si tous les germes vous frappaient exactement au même moment ? Un immunologiste explique

Curious Kids est une série destinée aux enfants de tous âges. Si vous avez une question à laquelle vous aimeriez qu’un expert réponde, envoyez-la à [email protected].

Que se passerait-il si toutes les maladies du monde nous frappaient exactement au même moment ? – Gabriella, 12 ans, Irving, Texas

Quand j’étais plus jeune, je regardais « Batman » sur ma télévision en noir et blanc après l’école. Habituellement, Batman affrontait soit le Joker, le Pingouin, le Puzzler, Catwoman ou l’un de ses adversaires habituels. Cependant, à certaines occasions, Batman devait les affronter tous en même temps.

Que se passerait-il si, comme Batman, le système immunitaire devait affronter tous ses rivaux à la fois ?

je suis immunologiste qui enseigne les principes fondamentaux de l’immunologie aux étudiants de premier cycle. Mes recherches portent généralement sur les facteurs qui régulent les réponses immunitaires et préviennent les maladies auto-immunes – des conditions dans lesquelles le système immunitaire attaque votre propre corps. En tant que scientifique étudiant la manière dont nous construisons une immunité contre des agents pathogènes tels que le virus responsable du COVID-19, il est extrêmement important pour moi de comprendre comment le système immunitaire combat plusieurs menaces en même temps.

Il n’y a aucune raison pour que vous ne souffriez pas d’une angine streptococcique en même temps que d’un rhume. En fait, parfois, combattre un ennemi peut laisser un trou dans vos défenses dont un autre agent pathogène opportuniste peut profiter.

BOUM ! Comprendre les rivaux

Le premier point à considérer est de savoir contre quoi votre système immunitaire vous protège. Les méchants potentiels comprennent les cellules cancéreuses et les micro-organismes dangereux – notamment les bactéries, les virus, les champignons et bien d’autres – qui provoquent des infections. Le système immunitaire doit également veiller à ne pas endommager les cellules saines et les micro-organismes bénéfiques qui vivent sur et à l’intérieur de vous.

Vous interagissez avec des milliers de micro-organismes à chaque bouffée d’air que vous prenez. Le système immunitaire est-il en train de les affronter tous ? Sorte de.

Il faut énormément d’énergie pour mener une bataille une fois qu’un rival prend pied dans votre sang ou vos tissus, votre système immunitaire travaille donc pour l’empêcher de pénétrer dans le corps en premier lieu. Votre peau, votre morve, votre salive et vos larmes constituent un première ligne de défense. C’est pourquoi brûlés ceux qui perdent trop de peau meurent souvent d’une infection massive – leurs barrières défensives sont trop compromises et les agents pathogènes affluent.

Le système immunitaire préfère de loin attraper un microbe dans la morve et le souffler par le nez, ou vous donner le temps de le laver de la peau de vos mains, plutôt que de devoir mener une guerre cellulaire. Rassembler une armée de cellules immunitaires pour combattre les agents pathogènes demande beaucoup d’énergie et vous fait vous sentir très mal.

Par exemple, le système immunitaire augmente la température de votre corps pour en faire un endroit inconfortable pour la vie et la croissance des micro-organismes, mais cette fièvre peut aussi vous donner envie de vous allonger pendant des jours.

BOOM! Où sont leurs faiblesses ?

Lorsque Batman faisait face à plusieurs adversaires, il trouvait une faiblesse partagée par tous les adversaires et la ciblait pour déjouer leurs plans. Le système immunitaire utilise exactement la même stratégie.

Certains microbes sont considérés comme des agents pathogènes en grande partie parce qu’ils se trouvent au mauvais endroit – par exemple à l’intérieur de votre corps plutôt que sur votre peau – et qu’ils causent des dommages. Les agents pathogènes ont des parties spécifiques à leur surface appelées modèles moléculaires associés aux agents pathogènes, ou PAMP.

Très important, votre corps ne produit pas de PAMPS. Cela signifie que si votre système immunitaire rencontre un PAMP, il sait qu’il n’est pas censé être là et lancera une attaque. Étant donné que le même PAMP est présent sur de nombreux agents pathogènes différents, une stratégie visant à combattre un PAMP peut vaincre de nombreux agents pathogènes.

Il existe des molécules dans les cellules de tout votre corps qui peuvent reconnaître les PAMPS et détruire tout ce sur quoi elles se trouvent. C’est comme si votre système immunitaire installait des pièges qui ne pouvaient attaquer que vos ennemis.

Beaucoup de ces pièges sont Récepteurs analogues. Cette famille de molécules est située à la surface et à l’intérieur de plusieurs de vos cellules. Une fois que les microbes entrent en contact avec ces pièges, ils déclenchent une alarme qui avertit les autres cellules d’un danger potentiel. En termes techniques, cette alarme est appelée inflammation.

SPLAT ! Lever une armée de défenseurs

Alors que Batman aurait besoin de réfléchir à une nouvelle stratégie pour combattre le Joker, le Pingouin et Catwoman, votre système immunitaire a élaboré un plan il y a longtemps.

Lorsque le virus à l’origine de la COVID-19 est apparu en 2019, c’était quelque chose que le système immunitaire des gens n’avait probablement jamais vu auparavant. Cependant, certaines personnes possédaient déjà des cellules immunitaires capables de cibler des composants du virus. Comment est-ce possible?

Le système immunitaire fabrique de nombreuses cellules immunitaires spécifiques aux antigènes, ou à des parties uniques et reconnaissables de cancers et de micro-organismes, qu’il n’a jamais rencontrées auparavant. Cela se produit grâce à un processus où des morceaux de votre ADN se recombiner au hasard pour former récepteurs uniques des cellules immunitaires. L’ADN de chacune de ces cellules immunitaires est différent de celui de toute autre cellule de votre corps. Les chercheurs pensent que chaque personne peut générer au moins un billion de combinaisons différentes des récepteurs immunitaires, ce qui est plus que le nombre d’agents pathogènes une personne moyenne serait confrontée au cours de sa vie.

Bien que le système immunitaire fabrique de nombreuses cellules immunitaires, la plupart d’entre elles ne sont pas utilisées parce que vous n’êtes pas exposé à l’antigène qu’elles sont censées reconnaître. Cependant, lorsqu’une cellule immunitaire reconnaît un antigène, il fait de nombreuses copies de lui-même. Étant donné que les agents pathogènes peuvent également se multiplier rapidement, la sélection clonale vous permet de lever rapidement une armée pour les combattre.

Habituellement, cette stratégie fonctionne bien avec une ou deux co-infections, par exemple si vous avez un rhume et une infection oculaire en même temps. Mais que se passerait-il si vous étiez infecté par un billion d’agents pathogènes en même temps ? Il faudrait énormément d’énergie et de temps pour constituer une armée appropriée contre chaque micro-organisme d’un seul coup. Malheureusement, le système immunitaire serait probablement submergé par ce défi et vous mourriez probablement.

Heureusement, votre système immunitaire – comme Batman – trouve généralement le meilleur moyen de faire basculer une bataille contre des rivaux en sa faveur, remportant une victoire dans les dernières minutes de l’épisode.

