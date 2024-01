Et si notre société valorisait l’éducation civique comme elle valorise le divertissement ?

Un enseignant m’a dit un jour : « Une société paie pour ce qu’elle valorise. » Si tel est le cas, notre société valorise les divertissements commerciaux, y compris les sports-spectacles, bien plus que le civisme défini comme les droits et devoirs exercés par les citoyens dans une démocratie.

Et si nous vivions dans une société qui valoriserait les deux de la même manière ?

1. L’événement le plus visible serait peut-être la remise annuelle des prix de l’Académie des héros civiques, vue par des dizaines de millions de personnes. Les paillettes ne brilleraient pas sur la garde-robe des vainqueurs, mais sur leurs victoires en matière de justice et sur leurs documentaires, livres et longs métrages révolutionnaires. Les remarques d’acceptation ne seraient pas des remerciements jaillissants, mais des évocations concises de leurs luttes durement gagnées et des représentations d’une société juste.

2. Le programme scolaire de nos établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur assurerait la parité académique en matière d’éducation civique et civique avec des cours de commerce et de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM).

3. Les médias offriraient un espace et un temps considérables aux activités citoyennes, comme ils le font pour les sports et les arts/cinéma. Actuellement le New York Times a une section spéciale quotidienne sur les arts mais pas de section spéciale sur les activités civiques. Vous savez quelle place est consacrée au sport dans le Fois. Même les réseaux NPR et PBS regorgent de divertissement et ne présentent pratiquement aucun leader ou acteur civique, que ce soit pour des interviews (ils préfèrent s’interroger eux-mêmes ou avec des universitaires) ou pour rendre compte d’actions civiques locales ou nationales.

4. Les célébrités attirent le public et les supporters. Les médias créent des célébrités du divertissement et du sport. À l’exception de quelques années dans les années 1960 et 1970, les médias mettent rarement en avant les dirigeants civiques émergents ou leurs réalisations avérées. Par conséquent, ces défenseurs inestimables ont du mal à attirer un public ou des sympathisants.

5. Nous célébrerions les anniversaires, de manière plus large, au-delà de ceux commémorant des guerres ou d’autres actes de violence majeurs, des catastrophes naturelles ou des présidents vénérés. Hormis la fête en l’honneur du citoyen Martin Luther King Jr., on se souvient officiellement de peu des dirigeants citoyens qui ont construit les édifices de la justice pour notre pays, par exemple dans l’abolition de l’esclavage, le droit de vote des femmes, les moyens de subsistance et les droits à la dignité. pour les ouvriers et les agriculteurs. Bien sûr, ils sont parfois mentionnés dans les manuels scolaires sans beaucoup de contexte ni de drame, mais combien de dirigeants civiques nationaux connaissez-vous en Amérique aujourd’hui ? Ils ne sont pas couverts par les journaux télévisés/radiodégradés du soir.

6. Le nombre de lobbyistes civiques dépasserait de loin celui de ceux qui revendiquent les privilèges des entreprises. Au lieu de cela, les entreprises des secteurs de la drogue, du pétrole et du gaz et de la Silicon Valley envahissent Capitol Hill avec leurs promesses d’argent pour leur campagne.

7. La parité signifierait que les grandes stations de radio comme WTOP à Washington, DC (informations, météo et sports) pourraient consacrer du temps aux activités civiques locales, comme elles le font en diffusant des publicités gratuites pour l’ouverture d’entreprises ou de films. Les affaires et les divertissements ont leurs créneaux à l’heure ou à la journée tandis que les conférences civiques et les marches (comme dans le cas de ‘Campagne des pauvres‘) sont régulièrement ignorés.

Comme c’est l’habitude avec ces stations, WTOP a refusé de mentionner ou de rapporter la convention la plus vaste de l’histoire américaine des dirigeants civiques, des hommes d’action et des penseurs pendant six jours au Constitution Hall en 2016. Aucun des 161 présentateurs fidèles, à l’exception de Patti Smith, n’était des athlètes. ou des artistes.

8. Tout comme il existe des données régulières sur le nombre d’ingénieurs, de scientifiques, de comptables et autres, il existerait des données sur le nombre de citoyens à temps plein et sur le nombre d’entre eux qui obtiennent un diplôme en « pratique civile » (ce qui ne veut pas dire existent, à de très rares exceptions près).

9. Tout comme les vêtements, équipements et autographes des athlètes célèbres et autres artistes se vendent à gros prix sur le marché des objets de collection, la parité sociétale créerait des marchés similaires pour les souvenirs de défense des citoyens qui pourraient aider à collecter les fonds nécessaires.

10 La parité en matière de collecte de fonds ou d’investissement signifierait que des centaines de milliards de dollars seraient collectés pour financer des dizaines de milliers de groupes civiques à plein temps – locaux, étatiques et nationaux – ayant une place à la table où des décisions importantes sont désormais prises unilatéralement, souvent en secret, par quelques-uns pour le plus grand nombre. L’argent de la société civique financerait les propres médias de la démocratie – télévision, radio/journaux, magazines et médias sociaux, détenus et utilisés par le peuple, et non redevables aux annonceurs commerciaux.

Il y aurait des légions de communicateurs civiques et de défenseurs compétents à plein temps qui mettraient leurs connaissances en action pour faire face aux nombreux périls graves, certains atteignant des niveaux omnicides (voir ma chronique du 12 janvier 2024 : Cinq omnicides auxquels notre monde n’est pas préparé) – qui s’aggravent aujourd’hui et sont ignorées par un État ploutocratique/oligarchique.

Comme ils le font aujourd’hui pour les richesses de Wall Street et de la Silicon Valley, les jeunes se précipiteraient pour renforcer et élever les structures de la justice : « La justice est le grand intérêt de l’homme sur terre », comme l’affirmait Daniel Webster. Un engagement civique régulier permet à une démocratie de fonctionner de manière productive et prémonitoire pour ses citoyens et sa postérité. Les marchés seraient nos serviteurs, pas nos maîtres.

Hélas, grandir dans une entreprise conditionnée par les valeurs omniprésentes d’un commercialisme agressif plutôt que par les valeurs civiques/démocratiques est le lot de personnes contraintes à une vie sans choix façonnée par un corporatisme impitoyable.

Alors que les entreprises élèvent de plus en plus nos enfants accros aux écrans au moyen d’un marketing direct nuisible qui mine jour après jour l’autorité parentale et les connaissances, de plus en plus de personnes, quelles que soient leurs étiquettes politiques, se rendent compte que cela ne peut plus être toléré. Les personnes de bonne volonté et les outils de transformation démocratique sont disponibles ou réalisables mais pour la plupart latents dans nos institutions civiques existantes.

Mon petit livre de poche riche en exemples—Percer le pouvoir : c’est plus facile que nous le pensons (City Lights, 2016) vous encouragera à défendre les valeurs civiques.