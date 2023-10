Et si NON ? Adam Kinzinger qui fait pression pour que l’aide israélienne soit prise en otage au profit de l’Ukraine se passe TRÈS mal – Twitchy

Ok, ce type devrait sérieusement déplacer son cul ennuyeux en Ukraine et en finir avec ça. Sérieusement. NOUS COMPRENONS, ADAM, vous vous souciez plus de l’Ukraine que de tout autre pays (même le vôtre) pour une raison bizarre, alors pourquoi ne vous y installez-vous pas déjà.

Adam Kinzinger souhaite que l’aide israélienne soit liée à l’Ukraine.

Sérieusement.

Liez l’aide de l’Ukraine à l’aide d’Israël. Passez-les tous les deux… ou pas, soit nous soutenons nos Alliés, soit nous ne le faisons pas. — Adam Kinzinger (Slava Ukraini) 🇺🇸🇺🇦 (@AdamKinzinger) 10 octobre 2023

On peut deviner comment cela se passe pour le gars qui a été chassé de son siège et qui a ensuite renoncé et a couru au Texas où ils ne veulent pas de lui non plus.

Remarque… il a désactivé les réponses MAIS cela signifie simplement que les gens citent des tweets, ce qui est presque pire.

Pour lui.

Bon sang, je me demande pourquoi il a fait ça… https://t.co/MSMiDMx23X pic.twitter.com/Qno8NOUDvE – Schadenfreudelish (@aggierican) 10 octobre 2023

Considérant que des types comme Adam insistent sur le fait que quiconque ne veut pas vider nos coffres et tout envoyer en Ukraine soutient la Russie, cela signifie qu’Adam soutient le Hamas. Soutient l’enlèvement, le viol et le meurtre d’enfants et de grand-mères innocents. https://t.co/gYR1yXTess – Reine Velours (@TMIWITW) 10 octobre 2023

Sauf qu’il semble de plus en plus probable que l’aide que nous avons apportée à l’Ukraine ait été utilisée pour attaquer Israël. Et même si ce n’est pas le cas, pourquoi devrais-je encore m’en soucier de l’Ukraine ? C’est juste un dictateur contre un autre ? J’ai soutenu l’Ukraine au début mais je m’en fiche et je ne veux plus… https://t.co/sFW8DliyMS – (((Aaron Walker))) (@AaronWorthing) 10 octobre 2023

Ouais.

Oops.

Quand Adam a-t-il décidé que les nazis ukrainiens étaient les mêmes que les Israéliens ? https://t.co/wlJnst3neX – Andrew Young – Curmudgeon TANSTAAFL (@NucMM1retired) 10 octobre 2023

Ce connard a-t-il dénoncé des membres du Congrès qui brandissaient des drapeaux palestiniens devant leur bureau, ou s’en prend-il toujours à ses « camarades républicains » ? https://t.co/3doF444sOs – Janice (@jannyfayray) 10 octobre 2023

Honnêtement, il est probablement chez lui à troller sur Twitter parce qu’il n’a rien d’autre à faire.

C’est si important et il croit tellement en sa justesse qu’il bloque les réponses. https://t.co/a4CjCa3tdr – Bohemio des Reeeeing Twenties (@El__Bohemio) 10 octobre 2023

Merci d’avoir admis à haute voix comment fonctionne réellement ce système corrompu. https://t.co/nzO7scUT7z – Amy 🐘🦙🚫🧟‍♂️🧟‍♂️🧟‍♂️ (@WaltzingMtilda) 10 octobre 2023

Quelque chose comme ca.

> Associer une guerre au massacre par des terroristes Ouah. Tu es stupide. https://t.co/XXYE8T4lan – Zelda A. Gabriel (@ZeldaAGabriel) 10 octobre 2023

Quelque chose comme ça aussi.

