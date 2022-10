Et si Musk perd l’affaire Twitter mais défie le tribunal ? – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Twitter veut qu’un tribunal du Delaware ordonne à Elon Musk d’acheter le service de médias sociaux pour 44 milliards de dollars, comme il l’a promis en avril. Mais que se passe-t-il si un juge rend cette décision et que Musk rechigne ?

La réputation du milliardaire Tesla de rejeter les déclarations du gouvernement fait craindre qu’il ne bafoue une décision défavorable de la Cour de la chancellerie du Delaware, connue pour sa gestion des différends commerciaux très médiatisés.

Musk espère gagner l’affaire qui se dirige vers un procès en octobre. Il devrait être déposé par les avocats de Twitter à partir de jeudi.

Mais les conséquences de sa mauvaise perte – soit par un ordre de «performance spécifique» qui l’oblige à conclure l’accord, soit en s’éloignant de Twitter mais en crachant toujours un milliard de dollars ou plus pour rupture de contrat – ont soulevé des inquiétudes quant à la façon dont le tribunal du Delaware appliquerait sa décision finale.

“Le problème avec des performances spécifiques, en particulier avec Elon Musk, est qu’il n’est pas clair si l’ordre du tribunal serait respecté”, a déclaré à CNBC la juge à la retraite de la Cour suprême du Delaware, Carolyn Berger, en juillet. “Et les tribunaux du Delaware – les tribunaux du monde entier – sont très préoccupés par le fait de rendre une décision ou de rendre une ordonnance qui est ensuite ignorée, bafouée.”

Berger, qui était également vice-chancelier de la Chancery Court dans les années 1980 et 1990, a soutenu ces préoccupations dans une interview avec l’Associated Press, mais a déclaré qu’elle doutait que l’institution du Delaware aille jusqu’à lui faire conclure l’accord.

“Le tribunal peut imposer des sanctions et le tribunal peut en quelque sorte contraindre Musk à reprendre l’entreprise”, a-t-elle déclaré. “Mais pourquoi le tribunal ferait-il cela alors que ce qui est vraiment en jeu, c’est de l’argent?”

Berger a déclaré qu’elle s’attendait à ce que Twitter l’emporte, mais a déclaré qu’un recours moins tumultueux pour la société et ses actionnaires obligerait Musk à payer des dommages-intérêts. “Le tribunal ne veut pas être en mesure d’intervenir et de diriger essentiellement cette entreprise”, a-t-elle déclaré.

Musk et ses avocats n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

D’autres observateurs juridiques disent qu’un tel défi est presque impossible à imaginer, même de la part d’une personnalité combative connue comme Musk. Il a reconnu qu’il pourrait perdre en août en expliquant pourquoi il avait soudainement vendu pour près de 7 milliards de dollars d’actions Tesla.

“Je le prends au mot”, a déclaré Ann Lipton, professeure agrégée de droit à l’Université de Tulane. “Il veut gagner. Peut-être qu’il a son propre jugement sur les chances. Mais il est aussi en quelque sorte pratique à ce sujet. Il prépare de l’argent pour ne pas avoir à se débarrasser de ses actions Tesla s’il s’avère qu’on lui ordonne d’acheter l’entreprise.

Une décision de performance spécifique pourrait forcer Musk à payer sa participation personnelle de 33,5 milliards de dollars dans l’accord ; le prix passe à 44 milliards de dollars avec un financement promis par des bailleurs de fonds tels que Morgan Stanley.

Le tribunal du Delaware a le pouvoir d’appliquer ses ordonnances et pourrait nommer une mise sous séquestre pour saisir certains des actifs de Musk, à savoir les actions de Tesla, s’il ne se conforme pas, selon Tom Lin, professeur de droit à l’Université Temple.

Le tribunal a déjà pris de telles décisions, comme en 2013 lorsqu’il a accusé la société chinoise ZTS Digital Networks d’outrage et a nommé un séquestre habilité à saisir ses actifs. Mais après que les sanctions coercitives n’aient pas fonctionné, le séquestre a demandé au tribunal cinq ans plus tard d’émettre des mandats d’arrêt appelant à l’arrestation de deux cadres supérieurs lors de leur prochaine visite aux États-Unis.

La spéculation selon laquelle Musk pourrait être menacé d’une peine de prison pour ne pas avoir respecté une décision est irréaliste, a déclaré Berger. “Du moins, pas pour la Cour de chancellerie”, a déclaré l’ancien juge. “Ce n’est pas ainsi que fonctionne le tribunal.”

Mais plus important encore, Lin a déclaré que les conseillers juridiques de Musk l’exhorteraient fortement à se conformer aux décisions d’un tribunal qui traite régulièrement des affaires impliquant Tesla et d’autres sociétés constituées dans l’État du Delaware.

“Si vous êtes cadre dans une grande société américaine constituée dans le Delaware, il vous est très difficile de faire des affaires et de défier les ordonnances du tribunal de la chancellerie”, a déclaré Lin.

Les inquiétudes concernant la conformité de Musk découlent de son comportement passé face à diverses branches du gouvernement. Dans un différend de longue date avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis, il a été accusé d’avoir défié un règlement sur la fraude en valeurs mobilières qui exigeait que ses tweets soient approuvés par un avocat de Tesla avant d’être publiés. Il s’est publiquement disputé avec des responsables californiens pour savoir si l’usine de voitures électriques de Tesla devait rester fermée pendant les premiers stades de la pandémie de COVID-19.

Il a également adopté une approche combative devant le Delaware Chancery Court, qualifiant un avocat adverse de “mauvais être humain” tout en défendant l’acquisition de SolarCity par Tesla en 2016 contre un procès accusant Musk d’un accord en proie à des conflits d’intérêts et à des promesses non tenues. Lui et ses avocats ont d’autres affaires dans le Delaware toujours en suspens, dont une concernant son programme d’indemnisation chez Tesla.

“Je pense que nous avons beaucoup de joueurs qui, aussi lâches qu’Elon Musk, comptent sur la bonne volonté des tribunaux du Delaware de manière continue pour leurs entreprises”, a déclaré Lipton.

L’argument de Musk pour gagner sa dernière affaire dans le Delaware repose en grande partie sur son allégation selon laquelle Twitter a déformé la façon dont il mesure l’ampleur des comptes de “spam bot” qui sont inutiles pour les annonceurs. Mais la plupart des experts juridiques pensent qu’il devra faire face à une bataille difficile pour convaincre la chancelière Kathaleen St. Jude McCormick, juge en chef du tribunal qui préside l’affaire, que quelque chose a changé depuis l’accord de fusion d’avril qui justifie la résiliation de l’accord.

Le procès commence le 17 octobre et la partie perdante peut faire appel devant la Cour suprême du Delaware, qui devrait agir rapidement. Musk et Twitter pourraient également régler l’affaire avant, pendant ou après le procès, ont déclaré les avocats.

Les tribunaux du Delaware sont très respectés dans le monde des affaires et toute tentative de les bafouer serait “choquante et inattendue”, a déclaré Paul Regan, professeur agrégé à la Delaware Law School de l’Université Widener, qui exerce dans les tribunaux du Delaware depuis les années 1980. “S’il y avait une sorte de crise comme celle-là, je pense que le préjudice à la réputation serait entièrement sur Musk, pas sur le tribunal.”

—Matt O’brien, Associated Press

